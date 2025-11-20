मेष राशिफल 21 नवंबर : मेष राशि वाले खर्चों पर रखें नजर, अचानक खरीदारी से बचें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 21 November 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों का आज आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत महसूस होगा। काम पर आज एक समय में एक ही टास्क पर ध्यान दें।

Aries Horoscope Today 21 November 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज आपका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत महसूस होगा। हल्के-फुल्के फैसले भी अच्छे नतीजे देंगे- चाहे काम हो, घर हो या दोस्ती। बस विनम्र रहें और नए छोटे अवसरों को खुलकर स्वीकार करें। आज का दिन आपको साहस और शांति दोनों देगा। छोटे-छोटे काम पूरा करने से साफ परिणाम मिलेंगे। धैर्य रखें, लोगों से अच्छे से पेश आएं और जरूरत हो तो भरोसेमंद दोस्तों व परिवार से मदद लें। प्लान पूरे करने में ये सहयोग काम आएगा। आज धीरे-धीरे आगे बढ़ना ही सबसे सही तरीका है।

लव राशिफल: आज आपका दिल शांत और गर्मजोशी से भरा रहेगा। किसी खास व्यक्ति को मुस्कान या छोटा-सा नोट भेजना रिश्ता मजबूत करेगा। ईमानदार बातचीत से भरोसा बढ़ेगा। सिंगल हैं तो किसी हल्के-फुल्के स्थानीय ग्रुप में शामिल हों या किसी दोस्त की मदद से नए लोगों से मिलने की कोशिश करें। भावनाओं में जल्दबाजी न करें। छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें- जैसे साथ टहलना या चाय पर शांत बातचीत रिश्ते में खुशियां और नजदीकी बढ़ाएंगे।

करियर राशिफल: काम पर आज एक समय में एक ही टास्क पर ध्यान दें और उसे अच्छी तरह पूरा करें। पहले से प्लान बनाकर चलेंगे तो गलतियाँ कम होंगी। किसी बात पर संदेह हो तो सहयोगी से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। सरल और वास्तविक डेडलाइन रखें, इससे दिन शांतिपूर्वक गुजरेगा। एक छोटी सफलता भी आगे के लिए बड़ा विश्वास दे सकती है। अपने गोल्स की एक छोटी सूची बनाएं और उन्हें पूरा करके दिन को प्रोडक्टिव बनाएं रखें।

आर्थिक राशिफल: पैसों की स्थिति आज स्थिर रहती दिख रही है। बस छोटे खर्चों पर नजर रखें और अचानक खरीदारी से बचें। छोटी बचत भी आगे काम आएगी। बिल और दस्तावेज एक बार चेक कर लें ताकि कोई गड़बड़ी न हो। किसी घरेलू सामान पर खर्च करने का मन है तो टिकाऊ और जरूरी चीज ही चुनें। बड़े फैसलों से पहले परिवार से सलाह लेना बेहतर रहेगा। समझदारी से किया गया बजट आगे आपको राहत देगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज शरीर और मन दोनों को हल्की देखभाल की जरूरत है। थोड़ी देर टहलें, गहरी सांसें लें और थकान महसूस हो तो आराम करें। पानी पिएं और हल्का-फुल्का खाना खाएं। भारी स्नैक्स और लंबे समय तक स्क्रीन देखने से बचें। हल्की स्ट्रेचिंग या आसान योग तनाव कम करेगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बातें शेयर करेंगे तो मन भी हल्का होगा। दिनभर के छोटे-छोटे स्वस्थ कदम आपको शाम तक ज्यादा ऊर्जा देंगे। रात को थोड़ा जल्दी सोएं और भारी खाना न लें।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com