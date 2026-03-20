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मेष राशिफल 21 मार्च : मेष राशि आज कमाई करने पर करें फोकस, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Mar 20, 2026 09:19 pm ISTDr JN Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today 21 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 मार्च 2026 का दिन-

मेष राशिफल 21 मार्च : मेष राशि आज कमाई करने पर करें फोकस, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 21 March 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 21 मार्च 2026 : मेष राशि आज के दिन प्रोडक्टिव और संतुलित दिन आपका इंतजार कर रहा है। अपनी एनर्जी का उपयोग घरेलू कामों को पूरा करने में और शांति से बोलने में करें। छोटी-छोटी उपलब्धियां बड़े अवसरों की ओर ले जाएंगी। योजनाओं में बदलाव होने पर शांत रहें। धैर्य बनाए रखें। आज के दिन आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नए टास्क को शुरू करने के लिए तैयार महसूस करेंगे। क्लियर रूप से बात चीत करेंगे तो अच्छा रहेगा। दूसरों की मदद भी करें। छोटी-छोटी जीत आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती है। आज के दिन आने वाले कल के लिए एक स्टेबल और अच्छी स्पीड बनाने पर फोकस करें। दोस्तों या परिवार के सदस्यों से कनेक्टेड रहें, उनका सपोर्ट निरंतर मोटिवेशन और उपयोगी सलाह देगा।

मेष राशि आज कमाई करने पर करें फोकस, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशि वालों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आप अपने पार्टनर और करीबी लोगों के प्रति प्रेम और खुलेपन का भाव रखेंगे। क्लियर और सौम्य शब्द छोटी-छोटी गलतफहमियों को दूर करने में आपकी मदद करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो सोशल इनविटेशन को स्वीकार करें। आज के दिन नए लोगों से मिलें। बहुत ज्यादा उम्मीदे न रखें, रियल सिचूऐशन पर फोकस करें। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, तो एक साधारण सैर या हंसी-मजाक से भरी बातचीत की योजना बनाएं। कठोर बातों से बचें और ध्यान से सुनें।

मेष राशि वालों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन ऑफिस में आपका फोकस क्लियर रहेगा और एनर्जी स्टेबल महसूस होगी। स्पीड बनाने के लिए छोटे कार्यों से शुरुआत करें और उन्हें अच्छे से पूरा करें। मीटिंग्स में विनम्र विचार रखें। दूसरे आपकी बात भी सुनेंगे। अगर आपको किसी काम में देरी का सामना करना पड़ता है, तो इसका उपयोग अपने नोट्स को मैनेज करने और अगले स्टेप्स की प्लानिंग करने के लिए करें। टीम वर्क मददगार साबित होगा। किसी सहकर्मी की मदद करने की पेशकश करें और बदले में मदद स्वीकार भी करें। प्रेशर में भी शांत रहें और खुद को तरोताजा रखने और छोटी-छोटी जीतों का जश्न मनाने के लिए छोटे-छोटे ब्रेक लें।

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मेष राशि वालों के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

धन संबंधी मामले आज के दिन स्टेबल दिख रहे हैं। आपको सेविंग्स करने या कमाने का कोई छोटा, उपयोगी मौका मिल सकता है। आज के दिन आसान विकल्पों पर ध्यान दें, जैसे कि फालतू की वस्तुओं को बेचना या कोई छोटा, मोटा काम स्वीकार करना। आज बड़े खर्च या जोखिम भरे वादों से बचें। पेमेंट में देरी से बचने के लिए बिल और तारीखों का क्लियर रूप से ध्यान रखें। अगर आप कोई खरीदारी करने की योजना बना रहे हैं, तो कीमतों की तुलना करें। आज के दिन बेहतर सौदे का इंतजार करें। परिवार के साथ खर्च साझा करने से आपका प्रेशर कम हो सकता है और बजट बैलेंस में रहता है, साथ ही छोटे लक्ष्य निर्धारित करें।

मेष राशि वालों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आपकी सेहत आमतौर पर हेल्दी महसूस होगी। रोजाना के कामों के लिए आपकी एनर्जी स्टेबल रहेगी। मांसपेशियों को एक्टिव और शांत रखने के लिए छोटी सैर करें। आज के दिन हल्की स्ट्रेचिंग या व्यायाम करें। पर्याप्त पानी पिएं और ऊर्जा के लिए ताजे फल और सब्जियां चुनें। जब आप थका हुआ महसूस करें तो आराम करें। अपने मन को शांत करने के लिए पांच मिनट तक सांस लेने का व्यायाम करें। अगर दर्द या चिंता बनी रहती है, तो परिवार के किसी सदस्य या डॉक्टर से सलाह लें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

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Dr JN Pandey

लेखक के बारे में

Dr JN Pandey

डॉ. जे.एन पांडेय


संक्षिप्त विवरण

डॉ. जे.एन पांडेय एक वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ हैं, जिनके पास 25 वर्षों से अधिक का गहन अनुभव है। ज्योतिष और धार्मिक विषयों पर उनके लेख पर दुनियाभर के पाठक भरोसा जताते आ रहे है। यही वजह है कि ज्योतिष और वास्तु के क्षेत्र में इनकी एक विशिष्ट पहचान है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

वैदिक ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ डॉ. जे. एन. पांडेय ने वाराणसी के प्रतिष्ठित बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (B.H.U.) से वैदिक ज्योतिष में डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री प्राप्त की है। शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए 1992 में भारत के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन (U.G.C.) द्वारा डॉ. पांडे को राष्ट्रीय विद्वान के रूप में चुना गया, जिससे उन्हें वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध करने का अवसर मिला।


योगदान

शोध और अकादमिक योगदान के अलावा, डॉ. पांडेय ने B.H.U. द्वारा प्रकाशित प्रतिष्ठित पंचांग (विश्व पंचांगम) में सह-संपादक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ ही उन्होंने B.H.U. में स्नातक छात्रों को पढ़ाकर नई पीढ़ी के ज्योतिषियों को अपने गहन ज्ञान और शैक्षणिक दृष्टिकोण से मार्गदर्शन प्रदान किया।


उपलब्धियां

डॉ. पांडेय साइबर एस्ट्रो लिमिटेड के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और मई 1997 में कंपनी के गठन से ही मुख्य ज्योतिषी के रूप में शामिल हुए। उन्होंने ज्योतिष टीम का नेतृत्व करते हुए उच्च गुणवत्ता वाली सेवाएं और कंटेंट प्रदान किया। 2008 में वे कंपनी के मुख्य संचालन अधिकारी बने और पूरे संगठन के संचालन और व्यवसाय की जिम्मेदारी संभाली। बाद में डॉ. पांडे साइबर मीडिया समूह की कंपनियों के शीर्ष निर्णय-निर्माण निकाय (S.F.R.M.) का हिस्सा बने। 27 वर्षों तक की लंबी सेवा के बाद उन्होंने अप्रैल 2024 में साइबर एस्ट्रो लिमिटेड से अपना रास्ता अलग कर लिया


विशेषज्ञ

वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में गहन शोध
वास्तु एक्सपर्ट

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