मेष राशिफल 21 जून: मेष राशि आज सट्टा या जोखिम वाले काम आज न करें, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 21 जून: मेष राशि आज सट्टा या जोखिम वाले काम आज न करें, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 21 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जून 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 21 June 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 21 जून: आज काम की रफ्तार सुबह से ही तेज रह सकती है, इसलिए शुरुआत में ही अपनी प्राथमिकताएं साफ कर लें। रविवार होने के बाद भी दिमाग पूरी तरह आराम मोड में नहीं रहेगा। चंद्रमा दोपहर तक सिंह में है, इसलिए आत्मविश्वास बना रहेगा, लेकिन 15:39 के बाद कन्या राशि में जाते ही छोटी गलतियां पकड़ में आने लगेंगी। यही वजह है कि जरूरी कागज, पेमेंट, मैसेज या किसी फाइल की डिटेल दोबारा देखना ठीक रहेगा। सप्तमी तिथि और सुबह का शांत समय ऐसे फैसलों के लिए बेहतर है जिनमें ठंडे दिमाग की जरूरत हो। कारोबार करने वालों के लिए किसी बड़े कदम पर सोचने का समय बन रहा है, पर दिखावे में आकर फैसला न लें। नौकरी करने वालों के लिए दिन सामान्य दिखेगा, लेकिन काम टालने से दबाव बढ़ सकता है। घर के छोटे काम भी ध्यान मांगेंगे। बच्चों के होमवर्क, स्कूल प्रोजेक्ट या किसी फीस की तारीख जैसी बात पर आपकी नजर जरूरी रहेगी। एक छोटी सी बात याद रखें। आप जितने सक्रिय रहेंगे, उतनी ही कम उलझन महसूस होगी। दिन पूरी तरह कठिन नहीं है। बस लापरवाही से बचना है।
मेष राशि आज सट्टा या जोखिम वाले काम आज न करें, पढ़ें आज का मेष राशिफल
मेष राशि के जातकों के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
रिश्तों के मामले में दिन नरम और साथ देने वाला रह सकता है। प्रेम संबंध में बात आगे बढ़ाने, मन की बात साफ कहने या किसी पुराने संकोच को कम करने का मौका मिल सकता है। स्वर थोड़ा सीधा रहेगा, इसलिए अपनी बात सच रखें, लेकिन कठोर न बनें। परिवार में आपकी जिम्मेदारी दिखेगी और लोग आपसे काम की उम्मीद करेंगे। बच्चों के साथ बैठकर उनका पढ़ाई का मूड समझना अच्छा रहेगा। इससे दूरी कम होगी। किसी करीबी को आपकी सलाह चाहिए हो सकती है। सुनना ज्यादा और समझाना कम रखें। जो बात आज शांत तरीके से हो सकती है, उसे बहस में बदलना बेकार होगा। अच्छी बात यह है कि दिन में अपनापन बना रहेगा और छोटी नाराजगी ज्यादा देर टिकने की संभावना नहीं है।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
पढ़ाई में मन लगाने का साफ संकेत है। जो छात्र पिछले कुछ दिनों से ढील दे रहे थे, वे आज विषय समझने की कोशिश करें तो पकड़ बेहतर बनेगी। सुबह का समय रिवीजन, नोट्स व्यवस्थित करने या किसी टेस्ट की तैयारी के लिए ठीक है। करियर के मामले में काम का दबाव दिखेगा, लेकिन दबाव ही आपको अनुशासन सिखाएगा। ऑफिस में सामान्य दिन रहेगा, पर एक छोटी चूक आगे चलकर सवाल खड़े कर सकती है। मेल भेजने, रिपोर्ट अपडेट करने या किसी मीटिंग के समय को लेकर भ्रम न रखें। बिजनेस वालों के लिए नया फैसला, स्टॉक बढ़ाने, नई डील पर बात करने या पुराने प्लान को आगे बढ़ाने की संभावना है। फिर भी देर दोपहर में जल्दबाजी न करें। जो बात सुबह शांत मन से तय होगी, वह ज्यादा टिकाऊ रहेगी। काम में ठोसपन रखें। सजावटी बातों से ज्यादा नतीजे मायने रखेंगे।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
पैसों के मामले में अनुशासन बहुत जरूरी है। कमाई की स्थिति पूरी तरह कमजोर नहीं है, लेकिन खर्च का रास्ता भी खुला रहेगा। सट्टा या जोखिम वाले निवेश का विचार मन में आए तो पहले सीमा तय करें। सिर्फ उत्साह के भरोसे रकम न लगाएं। अगर पहले से किसी निवेश की योजना बनी हुई है, तो कागजी जानकारी ठीक से देखकर ही आगे बढ़ें। बिजनेस में बड़ा निर्णय लाभ की संभावना बना सकता है, मगर गलती वहीं होगी जहां आप बिना हिसाब के आगे बढ़ें। घर की जरूरत और शौक के खर्च को अलग रखें। आज की समझदारी आने वाले हफ्तों का दबाव कम कर सकती है।
मेष राशि के जातकों के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
शरीर में ऊर्जा अच्छी रहेगी और आप सामान्य से ज्यादा एक्टिव महसूस कर सकते हैं। यही कारण है कि पानी कम पीने या बिना रुके काम करते रहने की गलती न करें। दोपहर के बाद सिर भारी लग सकता है, खासकर जब आप लगातार सोचते रहें। थोड़ी देर शांत बैठना, चेहरे पर ठंडा पानी डालना और मसालेदार चीजें कम लेना ठीक रहेगा। अगर लंबे समय से शरीर खिंचा हुआ महसूस हो रहा है, तो शाम को हल्का स्ट्रेच अच्छा असर देगा।
आज की सलाह- सुबह जरूरी फैसला निपटाएं और शाम तक हर खर्च व कागज एक बार फिर जांच लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
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