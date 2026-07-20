मेष राशिफल 21 जुलाई: मेष राशि आज कमाने की इच्छा होगी मजबूत, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 21 जुलाई: मेष राशि आज कमाने की इच्छा होगी मजबूत, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 21 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 21 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 21 जुलाई: सुबह का हिस्सा कामकाज, जिम्मेदारियों और छोटे-छोटे दबावों के बीच निकल सकता है। किसी अधूरे काम को निपटाने की जल्दी रहेगी। अगर आप दिन की शुरुआत साफ सूची बनाकर करेंगे तो टेंशन काफी कम रहेगी। बाद का हिस्सा माहौल को हल्का करेगा। लोगों से मिलना, परिवार के साथ समय बिताना या बाहर छोटी-सी सैर का प्लान बन सकता है। घर के बड़े या करीबी लोग आपका मूड बेहतर करने में मदद करेंगे। मन में आराम, सुविधा और थोड़ी खुशी की चाह भी रहेगी, इसलिए दिन बढ़ने पर आप काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बैठाना चाहेंगे। चंद्रमा का असर सुबह जिम्मेदारी वाला और बाद में रिश्तों पर केंद्रित रहेगा, इसलिए दिन के पहले हिस्से में अनुशासन और बाद में नरमी ज्यादा काम आएगी। घर से जुड़ी छोटी खरीदारी, बैठकर साथ खाना या किसी अपने को समय देना संतोष देगा। बस एक बात ध्यान रखें, हर बात का जवाब तुरंत देने की आदत बहस बढ़ा सकती है।
मेष राशि आज कमाने की इच्छा होगी मजबूत, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों के मामले में दिन का दूसरा हिस्सा ज्यादा मददगार रहेगा। जो लोग किसी को मन की बात कहना चाह रहे हैं, वे बहुत भारी शब्दों की जगह सीधी और सच्ची बात रखें। प्रेम संबंध में छोटा-सा गिफ्ट, प्यारा संदेश या साथ समय बिताने की कोशिश अच्छा असर डाल सकती है। अविवाहित लोगों को मित्र या रिश्तेदारों के जरिए किसी दिलचस्प बातचीत का मौका मिल सकता है, लेकिन फैसला तुरंत करने की जरूरत नहीं है। शादीशुदा लोगों को साथी की छोटी जरूरतों पर ध्यान देना चाहिए। नाराजगी कम होगी। शुक्र का असर भावनाओं को गर्मजोशी देता है, पर केतु के कारण मन कभी-कभी उलझ भी सकता है। इसलिए संकेतों के भरोसे रहने की जगह साफ संवाद बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
काम के मोर्चे पर सुबह का समय सबसे उपयोगी है। जो काम ध्यान और धैर्य मांगते हैं, उन्हें पहले निपटाना बेहतर रहेगा। ऑफिस में किसी सहकर्मी या क्लाइंट के साथ तालमेल बनाना जरूरी होगा। बाद में मीटिंग, साझेदारी, बातचीत या फीडबैक से जुड़े काम आगे बढ़ सकते हैं। बुध वक्री होने से मेल, मैसेज, डेटा या शेड्यूल में छोटी गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए दोबारा जांच करना बहुत जरूरी रहेगा। छात्र अगर पढ़ाई को छोटे हिस्सों में बांटें तो ध्यान अच्छा बना रहेगा। जो लोग इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या बातचीत वाले काम में हैं, उन्हें शब्दों का चयन संभलकर करना चाहिए। करियर में बहुत बड़ा मोड़ नहीं, लेकिन सही रवैया और समय पर जवाब आपकी छवि सुधार सकता है।
धन राशिफल
खर्च और सुविधा दोनों साथ चल सकते हैं। घर, परिवार, खाने-पीने या आराम से जुड़ी चीजों पर पैसा निकल सकता है। मंगल धन भाव में होने से कमाने की इच्छा मजबूत रहेगी, पर बोलचाल में तेज़ी बजट बिगाड़ सकती है। किसी साझा योजना या उपहार पर खर्च करते समय सीमा तय रखें। आय के नए संकेत दिख सकते हैं, खासकर संपर्कों से, लेकिन जल्दबाजी में कोई वादा न करें। पुराने बकाया या छोटे भुगतान निपटाने के लिए दिन ठीक है।
सेहत राशिफल
सुबह शरीर थोड़ा भारी या थका हुआ लग सकता है। काम का दबाव सीधे ऊर्जा पर असर डाल सकता है। पानी कम पीना, लंबे समय तक बैठे रहना या आराम टालना ठीक नहीं रहेगा। दिन बढ़ने पर मन हल्का होगा, फिर भी खानपान में लापरवाही न करें। नींद की कमी हो तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। हल्की वॉक, पर्याप्त पानी और समय पर ब्रेक आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे।
आज की सलाह: काम पहले निपटाएं, फिर रिश्तों में नरमी और समय दोनों दिल से दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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