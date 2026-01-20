Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope today 21 January 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal daily future predictions and bhavishyafal
मेष राशिफल 21 जनवरी 2026: मेष राशि वाले रिस्की ऑफर को छोड़ दें, मानें ये सलाह

मेष राशिफल 21 जनवरी 2026: मेष राशि वाले रिस्की ऑफर को छोड़ दें, मानें ये सलाह

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 21 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले आज प्रेम जीवन को सही दिशा में रखने की कोशिश करें 

Jan 20, 2026 06:44 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Aries Horoscope for Today 21st January 2026 : आज साहस और आत्मविश्वास आपके जीवन को रोशन करेंगे। नई शुरुआत के लिए दिन बेहतरीन है। अपनी एनर्जी का सही उपयोग करें और हर चुनौती को धैर्य व शांति से सुलझाएं। अपने रिश्तों में मधुरता बनाए रखें और दूसरों से मदद लेने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करें। आपके छोटे-छोटे कदम ही आपको बड़ी सफलता की ओर ले जाएंगे। अपनी जीत की खुशियां परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, इससे आपका उत्साह बढ़ेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष लव राशिफल

इस समय आपको शार्प शब्दों को इस्तेमाल पार्टनर को लेकर नहीं करना है। आपको ईमानदारी से अपने रिश्तों को चलाने के जेंटल तरीके देखने हैं। आपको सही विचार शेयर करने हैं, जिससे आप दोनों में सम्मान बढ़ें और आप दोनों को एक दूसरे की बातों को अच्छे से सुनना है। इस समय एक दूसरे के साथ हंसी के पल शेयर करें। अगर आप सिंगल हैं, तो आप किसी फ्रेंड के जरिए या शेयरिंग एक्टिविटी के जरिए किसी खास से मिलेंगे। अगर कोई प्लान बना रहे हैं, तो शांत रहकर बात करें और घूमें, इससे दोनों में विश्वास बढ़ेंगा। लवलाइफ में धैर्य बहुत जरूरी है।

मेष करियर राशिफल

इस समयकाम आपको क्लियर प्राथमिकताओं के साथ जीत दिलाएगा। आपको ऐसे काम की लिस्ट बनानी है और एक के बाद एक उन्हें पूरा करना है। अगर आप किसी बात को लेकर श्योर नहीं हैं, तो आप टीम वर्क से आपका काम इंप्रूव होगा और आपको आपके साथ काम करने वालों का सपोर्ट भी दिलाएगा। आपके प्रैक्टिकल एफर्ट और लगातार काम आपके सीनियर्स नोटिस करेंगे। आपको चुप रहकर चीजों को सीखना है। इस समय आपको धैर्य को खोना नहीं है, स्लो प्रोसेस से बचना है। आपके लगातार एफर्ट आपको सही रिजल्ट दिलाएंगे। इससे आपको सही रिजल्ट मिलेगें।

मेष मनी राशिफल

इस समय आवेग में आकर चीजों को ना खरीदें, सोच समझकर खरीददारी करें। अपने छोटे खर्चों को फिलहाल ट्रैक करें। आपका फाइनेंस सिंपल बजट से स्टेबल रहेगा।आपको हर वीक कुछ पैसा अलग रखना चाहिए, इससे आपकी सेविंग बढ़ेंगी। इस समय रिस्की ऑफर को फिलहाल छोड़ दें।कुछ भी खरीदने से पहले आप अच्छे से पहले आप अच्छे से रिसर्च करें। अगर इस समय आप कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि आप ऑप्शन को कंपेयर करें और वैल्यू को महत्व दें। अगर परिवार में तनाव को कम से कम करना चाहते हैं, तो इस समय आपके लिए जरूरी है कि परिवार से पैसों को लेकर ईमानदार रहें और सही अपडेट दें।

मेष हेल्थ राशिफल

आपकी फिजिकल एनर्जी इस समय स्टडी रहेगी। आपको जेंटल रूटीन पर फोकस करना चाहिए। आपको रेगुलर वॉक करना है, इसके अलावा स्ट्रेच करना है, जिससे आपको तनाव कम से कम हो। पानी पिएं और अपना ध्यान रखते हुए हल्का, बैलेंस भोजन चुनें। अगरआप थका हुआ महसूस करते हैं तो बहुत अधिक एक्सरसाइज से बचें। इसके बजाय, मन को शांत करने के लिए गहरी सांस लेने और थोड़ी देर मेडिटेशन करने का प्रैक्टिस करें। रोजाना समय से नींद और सादा भोजन जैसी छोटी-छोटी आदतें आपकी मेंटल हेल्थ और सहनशक्ति में सुधार करती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Mesh Rashifal Aries Horoscope Rashifal In Hindi
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने