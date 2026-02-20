मेष राशिफल 21 फरवरी 2026: मेष राशि वाले आज रखें ध्यान, काम के बीच में लेते रहें ब्रेक, समय पर खाएं खाना
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 21 February 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 21 फरवरी 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 21 February 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज आप खुद को कॉन्फिडेंट और शांत महसूस करेंगे। छोटे-छोटे फैसले सही दिशा में जाएंगे और काम बनते नजर आएंगे। दोस्तों का साथ मिलेगा और दिमाग साफ रहेगा, जिससे काम आसान लगेंगे। एनर्जी संतुलित रहेगी, इसलिए काम पर फोकस बना रहेगा और लोगों से बातचीत भी अच्छे ढंग से हो पाएगी। बीच-बीच में छोटा ब्रेक लेना फायदेमंद रहेगा। अपनी बात नरमी से रखें, सामने वाला आपकी बात सुनेगा। पैसों से जुड़ा कोई छोटा फैसला सोच-समझकर लें, डिटेल जरूर चेक करें। सेहत के लिए हल्की एक्सरसाइज या टहलना मूड और ध्यान दोनों के लिए अच्छा रहेगा। धैर्य रखें।
मेष लव राशिफल- आज रिश्तों में गर्मजोशी और अपनापन रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो लोगों से मुस्कुराकर बात करें और किसी छोटे गेट-टुगेदर या इवेंट में जाएं, कोई हमख्याल इंसान मिल सकता है। रिलेशनशिप में हैं तो मीठे शब्द बोलें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। छोटा सा गिफ्ट या प्यारा सा मैसेज पार्टनर को अच्छा महसूस कराएगा। बातचीत में जल्दबाजी न करें, थोड़ा वक्त दें।
मेष करियर राशिफल- काम पर छोटे मसलों को आप आराम से सुलझा लेंगे। तीन जरूरी कामों की छोटी लिस्ट बना लें और एक-एक करके निपटाएं। किसी बात में कन्फ्यूजन हो तो सही सवाल पूछें, सहकर्मी मदद करेंगे। आज बहस से दूर रहें और शांति से काम करें। आपका संयम और फोकस सीनियर्स को दिखेगा। छोटी गलती से सीख लें और प्लान में हल्का बदलाव कर लें। छोटे-छोटे नतीजे आगे चलकर बड़ा फायदा देंगे।
मेष आर्थिक राशिफल- पैसों के मामले में धैर्य रखना जरूरी है। बिल और हाल की पेमेंट एक बार चेक कर लें, छोटी गलती से नुकसान हो सकता है। कोई ऑफर या खरीदारी लुभावनी लगे तो एक दिन रुककर सोचें। आज की कमाई में से थोड़ा सा बचाने की आदत डालें, छोटी बचत भी आगे काम आती है। घर का कोई सदस्य मदद मांगे तो अपनी क्षमता के हिसाब से करें। खर्च का छोटा सा हिसाब लिखते रहें, मन हल्का रहेगा।
मेष स्वास्थ्य राशिफल- सेहत ठीक रहेगी, बस रोजमर्रा की छोटी आदतों का ध्यान रखें। समय पर खाना खाएं, पानी पीते रहें और थोड़ी देर टहल लें। हल्की स्ट्रेचिंग से शरीर की अकड़न कम होगी और मन भी फ्रेश रहेगा। थकान हो तो भारी वर्कआउट या ज्यादा वजन उठाने से बचें। रात को समय पर सोएं। हल्का दर्द हो तो गरम सिकाई और साधारण देखभाल से आराम मिलेगा। शांति से सांस लें और रूटीन फॉलो करें, एनर्जी बनी रहेगी।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
