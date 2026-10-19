आज का मेष राशिफल 20 अक्टूबर: काम में छोटे खर्चों पर सीमा लगाएं, शनि की चाल का संकेत
Aries Horoscope Today 20 October 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 अक्टूबर 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 20 October 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, आज का मेष राशिफल : कामकाज में अपनी जगह और जिम्मेदारी को लेकर आपका ध्यान ज्यादा रहेगा। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के दसवें भाव में रहेगा। इससे अधूरा काम पूरा करने, किसी जवाब का इंतजार करने और अपनी बात सही तरीके से रखने की जरूरत महसूस हो सकती है। सुबह दूसरों की प्रतिक्रिया देखने के बजाय अपना पहला जरूरी काम चुनें। दोपहर में कोई आपकी मेहनत की तारीफ करे तो उसे सहजता से स्वीकार करें। साथ ही आगे की अपेक्षा भी समझ लें। हर अच्छी प्रतिक्रिया को बड़ा अवसर मानकर तुरंत हामी भरना जरूरी नहीं है। घर की व्यवस्था में गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में रहते हुए ऐसा घरेलू सहारा पहचानने का विवेक देता है जिससे बाहर की जिम्मेदारियां संभालना आसान हो। लौटने पर किसी अपने के साथ थोड़ी बातचीत दिन का दबाव हल्का कर सकती है। शाम में पूरे दिन की समीक्षा केवल मिली तारीफ से न करें। जो काम आपने साफ तरीके से पूरा किया है, वह भी आपकी प्रगति है। किसी छोटे संशय को अपनी पूरी क्षमता पर सवाल न बनने दें।
आज का मेष राशिफल 20 अक्टूबर: काम में छोटे खर्चों पर सीमा लगाएं, शनि की चाल का संकेत
लव राशिफल
अपने करीबी व्यक्ति को केवल दिनभर की उपलब्धियां बताने के बजाय उसका हाल भी पूछें। रिश्तों में राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में रहते हुए सबकी नजर में अच्छा दिखने और निजी लगाव को सहज रखने के बीच चुनाव सामने रखते हैं। साथ की तस्वीर साझा करने से पहले देखें कि दोनों उसमें सहज हैं या नहीं। साथी की छोटी नाराजगी को आलोचना समझने से बातचीत उलझ सकती है। उससे पूछें कि उसे ध्यान चाहिए, मदद चाहिए या केवल सुनने वाला कोई अपना। नए परिचय में प्रभावित करने की कोशिश कम रखें। साधारण और सच्ची बातचीत ज्यादा आराम दे सकती है।
करियर राशिफल
ऑफिस में किसी काम की प्रगति पूछी जाए तो जवाब में पूरी कहानी सुनाने के बजाय मुख्य नतीजा सामने रखें। क्या पूरा हुआ और क्या बाकी है, यह स्पष्ट बताएं। किसी ग्राहक से नई मांग मिले तो पहले उसकी जरूरत समझें। पुराने काम की गुणवत्ता बिगाड़कर अतिरिक्त काम उठाना उपयोगी नहीं होगा। कारोबारी पूछताछ बढ़ने की संभावना हो सकती है, लेकिन हर पूछताछ को तय ऑर्डर न मानें। छात्रों के लिए पढ़े हुए विषय को अपने शब्दों में समझाना अच्छा अभ्यास रहेगा। कठिन हिस्से पर शिक्षक की टिप्पणी ध्यान से सुनें। शाम तक एक छोटा काम ऐसा पूरा करें जिसे दिखाया या जमा किया जा सके। इससे केवल व्यस्त रहने और वास्तविक प्रगति का फर्क साफ होगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में तारीफ और भरोसे को रकम की उपलब्धता से अलग रखें। शनि मीन राशि के बारहवें भाव में रहते हुए की सीमा तय करने की जिम्मेदारी याद दिलाता है। यात्रा, डिलीवरी या अतिरिक्त सुविधा का खर्च जोड़कर ही किसी सौदे का हिसाब देखें। निवेश का विचार आए तो उत्साह में रकम न बढ़ाएं। जोखिम समझे बिना किसी परिचित की सफलता दोहराने की कोशिश न करें। खरीद से पहले यह भी सोचें कि उसका रखरखाव आपके बजट में आएगा या नहीं। बची रकम को तुरंत खर्च करना जरूरी नहीं है।
सेहत राशिफल
लगातार अच्छा प्रदर्शन करने का दबाव थकान बढ़ा सकता है। काम के बीच कुछ मिनट अपनी बैठने की मुद्रा बदलें और स्क्रीन से नजर हटाएं। भोजन को मीटिंग के बीच जल्दी खत्म करने के बजाय थोड़ा शांत समय दें। घर लौटकर भी संदेश देखते रहने से मन काम से अलग नहीं हो पाएगा। जरूरी जवाब भेजने के बाद फोन कुछ देर दूर रखें। हल्की सैर या शांत बातचीत राहत दे सकती है। रात में अगले दिन की लंबी चिंता सूची बनाने के बजाय केवल पहली जरूरत लिखें।
आज की सलाह: तारीफ स्वीकार करें, लेकिन अगली जिम्मेदारी लेने से पहले अपनी क्षमता देखें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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