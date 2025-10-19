मेष राशिफल 20 अक्टूबर: दिवाली पर न करें ऑनलाइन लेन-देन, सुबह के बाद होगा लाभ ही लाभ

संक्षेप: Aries Horoscope Today 20 October 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 20 अक्टूबर 2025: आज ऑफिस की गॉसिप से बचें और ऑफिस के काम पर ध्यान केंद्रित करें। लव के मामले में पॉजिटिव पल आएंगे। सिक्योर इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या हो सकती है।

मेष लव लाइफ: अपने प्रेमी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने से सावधान रहें। फालतू बातचीत से बचें। आप दोनों आज रोमांटिक डिनर की योजना बना सकते हैं। शाम को आप अपनी भावनाओं को शेयर करने में भी समय बिता सकते हैं। रिश्ते में किसी तीसरे व्यक्ति के हस्तक्षेप से बचें, जिससे दरार पड़ सकती है। मैरिड जातकों को ऑफिस रोमांस से बचने की जरूरत है। कुछ महिलाएं पारिवारिक जीवन अपनाने पर भी विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में आपकी मेहनत आज काम आएगी। ऑफिस की राजनीति या किसी सीनियर के हस्तक्षेप के बावजूद, आप क्लाइंट की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल होंगे। मीडिया, कानून, न्यायपालिका, हेल्थ केयर और विज्ञापन से जुड़े लोगों को डेडलाइन के बारे में सावधान रहने की आवश्यकता है। एथलीट नए सौदे करने में सफल हो सकते हैं। व्यापारियों को स्थानीय अधिकारियों के साथ कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं, जिनका तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए। विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के इच्छुक स्टूडेंट्स का सपना साकार होगा।

फाइनेंशियल लाइफ: सुबह का समय धन के लिहाज से कुछ खास अच्छा नहीं रहेगा। भुगतान संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। ऑनलाइन लेन-देन में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खरीद सकते हैं। कुछ महिलाओं को ऑफिस या क्लास में किसी उत्सव पर खर्च करना पड़ सकता है। व्यवसायी सभी लंबित बकाया चुका देंगे। व्यापारियों के लिए दोपहर का समय भी धन के लिहाज से अच्छा है।

सेहत राशिफल: आज सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। जिन लोगों को बीमारी का इतिहास रहा है, उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं। डायबिटीज रोगियों को अपनी लाइफस्टाइल के प्रति सावधान रहना चाहिए। आज भोजन न छोड़ें, क्योंकि आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। अधिक फल और सब्जियां खाएं। मिठाइयां व और कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करें। हाई ब्लड प्रेशर वाली महिलाओं को उच्च रक्तचाप हो सकता है, और उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है। गीले फर्श पर चलते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ