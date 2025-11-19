Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 20 November 2025 Mesh Rashifal Aaj Ka Future predictions
मेष राशिफल 20 नवंबर: मेष राशि वाले भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ा ये काम, लव लाइफ में रहें बेहद सावधान

मेष राशिफल 20 नवंबर: मेष राशि वाले भूलकर भी न करें पैसों से जुड़ा ये काम, लव लाइफ में रहें बेहद सावधान

संक्षेप: Aries Horoscope Today 20 November 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Wed, 19 Nov 2025 08:58 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 20 नवंबर 2025: मेष राशि वाले अपने प्रेम जीवन में शांत रहें। अपने रिलेशनशिप को एक्स्ट्रा टाइम दें। प्रोफेशनल चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करें। सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। फाइनेंशियल सिचूऐशन गंभीर चिंता का टॉपिक नहीं रहेगी।

मेष लव लाइफ: अहंकार, विश्वास, समय की कमी और गुस्से से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अपने प्रेम जीवन में खुश रहने के लिए आज ही इन समस्याओं को सॉल्व करें। पूरे दिन शांत रहें और फालतू टॉपिक पर बात करने से बचें। अपने पार्टनर को घर के लोगों से मिलवा सकते हैं और विवाह के लिए मंजूरी भी ले सकते हैं। कुछ रिश्ते विवाह में बदल सकते हैं। आपको लव लाइफ में अधिकार जताने से भी सावधान रहना चाहिए। मैरिड महिलाएं परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं।

करियर राशिफल: ऑफिस में कार्यों पर ध्यान दें। आज आपको ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। कुछ परफॉर्मेंस संबंधी दिक्कतें आईटी पेशेवरों के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं, जो किसी नए स्थान पर जाने के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकते हैं। यात्रा के भी योग बन रहे हैं, खासकर यात्रा और पर्यटन उद्योग में कार्यरत लोगों के लिए। दोपहर का टाइम नौकरी के लिए इंटरव्यू में सफल होने के लिए अच्छा है। कुछ पेशेवर नौकरी संबंधी कारणों से विदेश भी जा सकते हैं। परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स को पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: आर्थिक दिक्कतें आ सकती हैं। सट्टा और शेयर सहित आर्थिक निवेश में सावधानी बरतें। आज म्यूचुअल फंड एक सुरक्षित विकल्प साबित हो सकता है। आज किसी को दान देने या किसी को बड़ी रकम उधार देने का भी अच्छा समय नहीं है। कुछ व्यवसायी बिजनेस को नए क्षेत्रों में ले जाने में सफल होंगे। आपको रियल एस्टेट में निवेश करने से भी बचना चाहिए।

सेहत राशिफल: आज सेहत का मामला आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपको अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देना चाहिए। कुछ जातकों को गले, आंख या कान में संक्रमण हो सकता है। वाहन चलाते समय आपको सावधान रहना चाहिए और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट भी पहनना चाहिए। बीमारी से पीड़ित लोगों को खास ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आज वायरल बुखार, खांसी और छींक आना नॉर्मल रहेगा।

