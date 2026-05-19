मेष राशिफल 20 मई 2026: आज उलझन भरी हो सकती है दिन की शुरुआत, जल्दबाजी में न लें फैसला
Aries Horoscope Today 20 May 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 मई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 20 May 2026, Aaj ka mesh rashifal, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा हो सकता है, लेकिन शाम तक स्थिति सुधर सकती है। महत्वपूर्ण कार्यों को करते समय आपका आत्मविश्वास सकारात्मक होना जरूरी है। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी संभव है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखने की जरूरत है। सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है, जबकि विवाहित जातक साथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आर्थिक रूप से दिन सामान्य नजर आ रहा है। खर्चों पर नजर बनाए रखें, वरना आर्थिक रूप से मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
पढ़ें मेष राशि का आज का विस्तृत राशिफल-
मेष राशि के लिए कैसा रहेगा आज का लव राशिफल: मेष राशि वालों के प्रेम जीवन में संतुलन बना रहेगा। संतान पक्ष से मन प्रसन्न करने वाली सूचना प्राप्त हो सकती है। जीवनसाथी के साथ संवाद बेहतर रहेगा और रिश्तों में आत्मीयता बढ़ेगी, हालांकि उसकी भावनाओं का सम्मान करना जरूरी है। रिश्ते में धैर्य और विश्वास बनाए रखें।
मेष राशि के लिए कैसा रहेगा आज का करियर राशिफल: आज आपके व्यापारिक क्षेत्र में हल्का उतार-चढ़ाव दिखाई देगा, लेकिन अंतिम परिणाम लाभ देने वाले रहेंगे। नए कार्यों की शुरुआत धीमी हो सकती है, परंतु आगे चलकर सफलता मिलने के संकेत हैं। नौकरीपेशा लोगों को अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है।
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का आर्थिक राशिफल: आज आपके दिन की शुरुआत थोड़ी उलझन भरी रह सकती है, लेकिन धीरे-धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में आती जाएंगी। आपका अनुशासन आपको आर्थिक परेशानियों से बाहर निकालने में मदद करेगा। दिन की शुरुआत में आपको आय में कमी महसूस हो सकती है, लेकिन शाम तक स्थिति बेहतर हो जाएगी। साहस और धैर्य बनाए रखें।
मेष राशि के लिए कैसा रहेगा आज का स्वास्थ्य राशिफल: मंगल की अग्नि ऊर्जा आज आपको सक्रिय बनाए रखेगी। शरीर में फुर्ती बनी रहेगी, हालांकि मानसिक स्तर पर थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। अधिक जल्दबाजी से बचना उचित रहेगा। दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करना लाभकारी रहेगा। पुरानी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें।
कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए सामान्य से बेहतर रहने वाला है। आर्थिक परेशानियां आएंगी, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे। नौकरी की स्थिति में सुधार के संकेत हैं।
उपाय- आज मेष राशि वालों के लिए लाल वस्त्र धारण करना और सूर्यदेव को अर्घ्य देना लाभकारी रहेगा।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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