मेष राशिफल 20 जुलाई: मेष राशि आज पैसे के मामले में तुरंत न करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 20 जुलाई: मेष राशि आज पैसे के मामले में तुरंत न करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 20 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 20 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 20 जुलाई : दिन की शुरुआत कामकाजी सोच के साथ होगी। मन चाहेगा कि जो भी जिम्मेदारी है, उसे ठीक ढंग से निपटा दिया जाए। चंद्रमा की स्थिति आपको बारीकी पर ध्यान देने के लिए प्रेरित कर रही है, इसलिए छोटी गलती भी जल्दी पकड़ में आ सकती है। यही बात आपके पक्ष में भी जाएगी। बस एक कमी यह रह सकती है कि आप हर बात को जरूरत से ज्यादा गंभीर लेने लगें। इससे टेंशन बढ़ सकती है। किसी सहकर्मी, पड़ोसी या परिचित की बात से हल्की चिढ़ हो सकती है, इसलिए बहस से बचना बेहतर रहेगा। अपने प्लान और अगला कदम हर किसी से साझा न करें। कुछ लोग आपकी बात समझने के बजाय उसे आगे फैला सकते हैं। घर के मामलों में भी शांत रहना जरूरी है। परिवार आपका साथ देगा, लेकिन आपका लहजा संतुलित रहे तो बेहतर रहेगा। दिन मेहनत वाला है, पर सही ढंग से चलें तो उलझनें धीरे धीरे सुलझती जाएंगी।
मेष राशि आज पैसे के मामले में तुरंत न करें ये काम, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में आज बहुत बड़ी बात करने से ज्यादा छोटे व्यवहार मायने रखेंगे। अगर साथी से पिछले कुछ दिनों से दूरी या गलतफहमी चल रही है, तो बातचीत शुरू करने का सही तरीका नरम लहजा होगा। हर बात का जवाब तुरंत देने की जरूरत नहीं है। सुनना भी जरूरी है। अविवाहित लोग किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं जो समझदार और व्यावहारिक हो, लेकिन जल्दबाजी में उम्मीदें न बांधें। परिवार के भीतर भी किसी सदस्य की सेहत, काम या जिम्मेदारी को लेकर चर्चा हो सकती है। वहां सहयोग दिखाना आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। प्यार जताने का सबसे अच्छा तरीका समय और भरोसा देना रहेगा।
करियर राशिफल
कामकाज के मोर्चे पर फोकस अच्छा रहेगा। जो लोग प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू, टेस्ट या किसी चयन प्रक्रिया में लगे हैं, उनके लिए दिन उपयोगी साबित हो सकता है। मेहनत का असर दिखेगा, खासकर अगर आपने पहले से तैयारी की है। ऑफिस में किसी पुराने मेल, दस्तावेज या निर्देश को दोबारा देख लेना अच्छा रहेगा, क्योंकि बुध की चाल संकेत दे रही है कि छोटी चूक से देरी हो सकती है। टीम में काम करते समय अपनी रणनीति सीमित लोगों तक रखें। हर किसी को सब बताना जरूरी नहीं है। कारोबार करने वाले लोग सेवा, सपोर्ट, डेली ऑपरेशन या स्टाफ से जुड़े मामलों पर ध्यान दें। जो काम लंबित है, उसे चरणबद्ध तरीके से पूरा करें। तनाव के बीच भी आपकी क्षमता साफ दिखेगी।
धन राशिफल
पैसों के मामले में संभलकर चलना ठीक रहेगा। उधार लेने या किसी के कहने पर तुरंत आर्थिक वादा करने से बचें। बाद में चुकाने का दबाव बढ़ सकता है। खर्च बहुत बड़ा न भी हो, फिर भी छोटे छोटे भुगतान मिलकर बजट बिगाड़ सकते हैं। घर या रोजमर्रा की जरूरतों पर पैसा जाना स्वाभाविक है, इसलिए पहले जरूरी और फिर बाकी सूची रखें। अगर किसी बिल, फीस या सब्सक्रिप्शन का भुगतान बाकी है, तो उसे टालने के बजाय साफ हिसाब बना लें। जोखिम वाले निवेश या जल्द मुनाफे के लालच में कदम न बढ़ाएं। मेहनत से कमाया धन आज ज्यादा टिकाऊ रहेगा।
सेहत राशिफल
शरीर से ज्यादा मन थका हुआ लग सकता है। काम का दबाव, लोगों की अपेक्षाएं और छोटी बातों की चिंता मिलकर ऊर्जा कम कर सकती है। खानपान हल्का रखें। बाहर का तला भुना भोजन कम लें। पानी पर्याप्त पिएं। थोड़ी देर टहलना या स्ट्रेचिंग करना अच्छा रहेगा। अगर नींद पूरी नहीं हुई है, तो चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। अपनी दिनचर्या को बहुत भारी न बनाएं। बीच बीच में छोटा ब्रेक लेना फायदेमंद रहेगा।
आज की सलाह: अपनी योजना कम लोगों से साझा करें और उधार के फैसले टालकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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