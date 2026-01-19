मेष राशिफल 20 जनवरी: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन रहेगा अच्छा, उतार-चढ़ाव के बावजूद मिलेगी सफलता

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 20 January 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today 20 January 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: मेष राशि वाले आज प्रेम जीवन को सही दिशा में रखने की कोशिश करें। कामकाज में नए मौके मिल सकते हैं, जिनसे आप अपनी काबिलियत साबित कर पाएंगे। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। सेहत भी सामान्य बनी रहेगी। आज का दिन कुल मिलाकर आगे बढ़ने के मौके देगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मेष लव राशिफल: आज प्रेम संबंधों में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है। दिन के दूसरे हिस्से में किसी तीसरे व्यक्ति का दखल आपके रिश्ते में परेशानी पैदा कर सकता है। ऐसे में अपने पार्टनर से खुलकर बात करना जरूरी है। कुछ लोगों का रिश्ता आज टूट भी सकता है। अविवाहित महिलाओं को कोई प्रस्ताव मिल सकता है। दिन का दूसरा भाग परिवार वालों से अपने रिश्ते की बात करने के लिए ठीक है। पुराने प्रेमी से संपर्क बना रह सकता है, लेकिन अगर सीमा नहीं रखी तो मौजूदा रिश्ते में दिक्कत आ सकती है।

मेष करियर राशिफल: आज टीम में काम करते समय सतर्क रहें। साथ काम करने वालों के साथ अहंकार से जुड़ी परेशानी हो सकती है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मशीनों से जुड़े काम करने वालों को अपनी तकनीकी जानकारी बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। आईटी, हेल्थकेयर, एविएशन, बैंकिंग, फाइनेंस, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और विज्ञापन से जुड़े लोगों को नए मौके मिल सकते हैं। नौकरी बदलने की सोच रहे लोग जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूम अपडेट कर सकते हैं।

मेष आर्थिक राशिफल: आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। पैसों से जुड़ी जरूरतें पूरी होंगी और बैंक लोन चुकाने में भी मदद मिलेगी। किसी दोस्त या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार देने का मन हो सकता है, लेकिन खर्च पर नजर रखना जरूरी है। शेयर बाज़ार में बिना सोचे-समझे निवेश न करें। व्यापार करने वालों के लिए फंड से जुड़ी दिक्कतें दूर होंगी।

मेष स्वास्थ्य राशिफल: आज कोई बड़ी स्वास्थ्य समस्या नहीं रहेगी। जंक फूड और तंबाकू से दूरी बनाए रखें। दिन का दूसरा भाग चीनी कम करने के लिए अच्छा है, इससे सेहत बेहतर रहेगी। कुछ बच्चों को आंख या नाक में दर्द की शिकायत हो सकती है। वायरल बुखार के कारण पढ़ाई या ऑफिस में रुकावट आ सकती है। महिलाओं को त्वचा से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com