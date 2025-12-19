Hindustan Hindi News
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 20 December 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions
Aries Horoscope 20 December 2025 : मेष राशि वालों को आज होगा धन लाभ, करियर के हिसाब से दिन महत्वपूर्ण

Aries Horoscope 20 December 2025 : मेष राशि वालों को आज होगा धन लाभ, करियर के हिसाब से दिन महत्वपूर्ण

संक्षेप:

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 20 December 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों को आज धन लाभ हो सकता है।

Dec 19, 2025 07:50 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aries Horoscope Today 20 December 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज के दिन आपको अपनी बात सीधे और साफ़ तरीके से रखने की जरूरत है, खासकर कामकाज से जुड़े मामलों में। किसी तरह का दिखावा या बनावटीपन न रखें। प्रेम संबंधों में ईमानदारी जरूरी रहेगी। पैसों के मामले में थोड़ी समझदारी से फैसले लेने होंगे। सेहत को लेकर भी लापरवाही न करें, क्योंकि दिन के कुछ हिस्सों में स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियां सामने आ सकती हैं। आज रिश्तों में समय देना जरूरी रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ में किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाकर रखें। धन से जुड़े मामलों को सोच-समझकर संभालें। छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं दिन को थोड़ा प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन सही दिनचर्या से स्थिति संभाली जा सकती है।

लव राशिफल: आज आपका प्रेम संबंध मजबूत होने के संकेत दे रहा है, लेकिन इसके लिए आपको धैर्य और समझदारी दिखानी होगी। किसी भी तरह की बहस या तकरार से बचें। आपका पार्टनर किसी बात पर आपको उकसाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन ऐसे समय में शांत रहना ही बेहतर होगा। अच्छे श्रोता बनें और सामने वाले की बात ध्यान से सुनें। आज परिवार या दोस्तों का हस्तक्षेप आपके रिश्ते में हो सकता है, जिससे छोटी-मोटी नोकझोंक की स्थिति बन सकती है। विवाहित महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पुराने प्रेमी का अचानक सामने आना रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है, खासकर दिन के दूसरे हिस्से में। जो लोग सिंगल हैं, खासतौर पर पुरुष जातक, उनके लिए आज प्रेम मिलने की संभावना है। किसी नए व्यक्ति से बातचीत आगे चलकर रिश्ते का रूप ले सकती है। कुल मिलाकर आज प्यार में संयम, समझ और संवाद सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा।

करियर राशिफल: करियर के लिहाज से आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन निर्णायक साबित होगा। सीनियर अधिकारी आप पर भरोसा जताते हुए नई जिम्मेदारियां सौंप सकते हैं। कुछ लोगों को नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी मिल सकती है।आज आपके तकनीकी ज्ञान और संवाद कौशल से क्लाइंट्स प्रभावित होंगे। बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को गणनाओं में विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि छोटी सी गलती भी नुकसान का कारण बन सकती है। सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े प्रोफेशनल्स को डेडलाइन पूरी करने के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है। बिजनेस करने वाले लोग नए क्षेत्रों में व्यापार बढ़ाने का प्लान बना सकते हैं। छात्रों को भी आज पढ़ाई में अतिरिक्त मेहनत करनी होगी, तभी परीक्षा में सफलता मिल पाएगी।

आर्थिक राशिफल: आज धन आगमन के योग बन रहे हैं। इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आप बड़े निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं, खासकर शेयर बाजार में। पुराने कर्ज या बकाया रकम चुकाने में भी सफलता मिल सकती है। व्यापारी अपने पार्टनर के साथ चल रहे मतभेद सुलझा सकते हैं, जिससे नया फंड आने के रास्ते खुलेंगे। कुछ लोग आज प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री का फैसला भी ले सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान या वाहन खरीदने के योग भी बन रहे हैं। महिलाओं को आज कार्यस्थल पर किसी आयोजन या सेलिब्रेशन के कारण खर्च करना पड़ सकता है। उद्यमियों के लिए यह दिन खास है, जो अपने कारोबार को नए इलाकों में फैलाने की योजना बना रहे हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को नजरअंदाज न करें। छोटी-मोटी परेशानियां आपकी दिनचर्या को प्रभावित कर सकती हैं। बुजुर्गों को दिल से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। कुछ लोगों को पाचन संबंधी दिक्कत हो सकती है, जिस वजह से बाहर का खाना अवॉइड करना बेहतर रहेगा। अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें और अनियमित दिनचर्या से बचें। आज से व्यायाम शुरू करने के लिए अच्छा दिन है। दिन के दूसरे हिस्से में सांस से जुड़ी परेशानी हो सकती है। महिलाओं को प्रोफेशनल दबाव के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है, इसलिए आराम और संतुलन बनाए रखें।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

