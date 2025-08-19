मेष राशिफल 20 अगस्त: आज बड़े आर्थिक फैसलों से बचें, वर्कप्लेस पर नए चैलेंज पर करें विचार

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 20 August 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today 20 August 2025, आज का मेष राशिफल: रोमांस की कई संभावनाओं को एक्सप्लोर करना चाहिए। वर्कप्लेस पर नए चैलेंज पर विचार करना चाहिए जो आपकी प्रोफेशनल परफॉर्मेंस को भी स्ट्रांग करेंगी। बड़े आर्थिक फैसलों से बचें। आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

मेष लव राशिफल- ऐसे उदाहरण भी आएंगे जहां आपको अपने लवर के साथ समझौता करना पड़ सकता है। आपकी कोशिशों के बावजूद, रिलेशनशिप में खटास आएगी और कुछ जातकों को पार्टनर अहंकारी, जिद्दी और अशोभनीय भी लगेगा। इससे दिन के दूसरे भाग में ब्रेकअप की नौबत भी आ सकती है। शादीशुदा कपल को बाहरी राय से बचना चाहिए और इसके बजाए रोमांस को जीवित रखने के लिए अच्छी बातचीत करनी चाहिए। कुछ महिलाओं को परिचित व्यक्तियों से प्रपोजल भी मिलेंगे। दिन का दूसरा भाग अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए अच्छा है।

मेष करियर राशिफल- आज अपनी प्रोफेशनल महत्वाकांक्षाओं को ठेस नहीं पहुंचाएं। ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनसे आत्मविश्वास पर असर पड़ सकता है, लेकिन हार नहीं मानें। आप महत्वपूर्ण टास्क देखेंगे जिनके लिए आपसे अपने टेक्निकल स्किल को निखारने की जरूरत पड़ सकती है। आर्म्ड पर्सन, लॉयर, जजों, फैशन डिजाइनरों और एडिटरों के पास आगे बढ़ने के मौके हो सकते हैं, और आपको उनका पूरा इस्तेमाल करने की जरूरत है। टीम के साथ बातचीत करते समय सतर्क रहें, क्योंकि आपके कुछ बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया जा सकता है और गलत समझा भी जा सकता है। बिजनेसमैन को नए कॉन्सैप्ट को लॉन्च करने में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्टूडेंट्स को भी पढ़ाई में खूब मेहनत करनी चाहिए।

मेष आर्थिक राशिफल- धन-संपदा से जुड़ी परेशानियां रहेंगी। पुराने निवेशों से रिटर्न उम्मीद के मुताबिक नहीं हो सकता है, यह आपको शेयर मार्केट में महत्वपूर्ण निवेश करने से भी रोक सकता है। लेकिन आज आप इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। किसी बड़े-बुजुर्ग या रिश्तेदार को मेडिकल खर्च की जरूरत होगी और आप आर्थिक रूप से मदद कर सकते हैं। आप विश्वास से दान में धन भी दान कर सकते हैं। कुछ एंटरप्रेन्योर्स को विस्तार के लिए विदेशी भूमि से धन मिलेगा।

मेष सेहत राशिफल- सेहत के नजरिए से आप अच्छे रहने वाले हैं। लेकिन लाइफस्टाइल पर ध्यान देना अच्छा है। जंक फूड से बचें। कुछ जातकों को पैरों में दर्द हो सकता है, लेकिन इसका असर उनकी रूटीन लाइफ पर नहीं पड़ेगा। जो लोग हाईपरटेंशन से पीड़ित हैं उन्हें एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की जरूरत हो सकती है। बुरी सोच वाले लोगों से दूर रहें और इसके बजाए क्रिएटिव चीजों पर समय बिताएं।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

