Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेष राशिफल 20 अप्रैल: आज मेष राशि इस तरह दें अच्छी परफॉर्मेंस, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Apr 19, 2026 08:36 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Aries Horoscope Today 20 April 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 20 अप्रैल 2026 का दिन-

मेष राशिफल 20 अप्रैल: आज मेष राशि इस तरह दें अच्छी परफॉर्मेंस, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 20 April 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 20 अप्रैल : आज देर से जवाब देना, लापरवाही भरा लहजा या गलत प्लानिंग आपको परेशान कर सकती है। छोटी सी बात भी बड़ी लग सकती है। स्थिर फैसले लेने की जरूरत है, भले ही आपकी पहली प्रवृत्ति किसी बात पर तुरंत फीडबैक देने, जवाब देने या उसे ठीक करने की हो। यह प्रेशर फिर भी आपके पक्ष में काम करेगा। एक विराम, सही समय पर दिया गया जवाब, या हर बात पर रिस्पॉन्स न देने का डिसीजन आपकी एनर्जी और छवि की रक्षा कर सकता है। आपको बेहतर लक्ष्य की आवश्यकता है। जब आप हर बात को पूरी प्रतिक्रिया के योग्य समझना बंद कर देंगे, तो असली प्राथमिकता को समझना आसान हो जाएगा।

आज मेष राशि इस तरह दें अच्छी परफॉर्मेंस, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

जब अहंकार बोलता है, तो एक छोटी सी गलतफहमी भी जल्दी बढ़ सकती है। हो सकता है कोई सीधे तौर पर सब कुछ न कह रहा हो, लेकिन उनका समय, मौन या लहजे में अचानक बदलाव भी आपको बहुत कुछ बता सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि कौन इस क्षण को अधिक सावधानी से संभालता है। सिंगल्स शुरुआत में किसी आत्मविश्वासी और रोमांचक व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन आज का बेहतर संकेत स्टेबिलिटी है। रिलेशन में रहने वाले लोग यह महसूस कर सकते हैं कि एक छोटी सी प्रॉब्लम भी गंभीर हो जाती है, जब दोनों अपने-अपने पक्ष का बचाव करते रहते हैं, बजाय इसके कि रिश्ते को बचाएं।

आज का मेष राशि का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

एक अधूरा काम, पेंडिंग जवाब, या अनदेखी में की गई गलती दिखने से कहीं अधिक प्रभाव डाल सकती है। क्योंकि यह मैनेजेबल लगता है, आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं, लेकिन यही अधूरा काम पूरे दिन को अस्त-व्यस्त महसूस कराने का सटीक कारण हो सकता है। प्रगति तब बेहतर होती है, जब आप अपना ध्यान बहुत सारे अधूरे कामों में बांटना बंद कर देते हैं। आज बातचीत का महत्व भी बढ़ गया है। अगर आप बिजनेस चलाते हैं, तो एक ही बार में सब कुछ करने की कोशिश करने के बजाय क्लियर रूप से आगे बढ़ना बेहतर होगा। बहुत सारे टॉपिक के बीच कूदने के बजाय एक टॉपिक को ठीक से संभालने पर बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:21 अप्रैल से बदलेंगे इन 3 राशियों के दिन, गुरु, चंद्र गोचर देगा प्रॉफिट
ये भी पढ़ें:14 मई तक का समय इन राशियों के लिए लाभकारी, इन राशियों को खूब होगा लाभ

मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

तनाव के बाद राहत पाने के लिए कोई खरीदारी करना जायज लग सकता है। यही वह मोड़ है जब आपको स्लो होने की जरूरत है। असली सवाल यह नहीं है कि क्या आप आराम के हकदार हैं। सवाल यह है कि क्या मनोदशा शांत होने के बाद भी खर्च करना समझदारी भरा लगता है। आज उन ऑप्शन पर गौर करें, जो आपका सही ढंग से सपोर्ट करते हैं, न कि वे जो केवल सुख देते हैं। आज का दिन एक बुरी आदत को सुधारने के लिए बेहतर है। अगर सेविंग्स, निवेश या व्यापार शामिल हैं, तो स्पीड से ज्यादा फैसला लेना ज्यादा मददगार होगा। एक समझदारी भरा बदलाव थोड़े समय के अनुशासन से ज्यादा आपके संतुलन की रक्षा कर सकता है।

मेष राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आज मानसिक तनाव हो सकता है। जबड़े में जकड़न, कंधे में खिंचाव, बेचैनी, हल्का सिरदर्द या बहुत देर तक एक्टिव रहने का एहसास बढ़ सकता है। जब आप चिड़चिड़ाहट को नजरअंदाज करते रहते हैं। मिथुन राशि में चंद्रमा मन को स्पीड देता है, लेकिन ज्यादा एक्टिविटी हमेशा बेहतर परिणाम नहीं लाती। हर काम को जबरदस्ती निपटाने की कोशिश करने के बजाय एक स्पीड बनाए रखना ज्यादा मददगार होगा। समय पर खाना खाएं, थोड़ा व्यायाम करें।

इशिता कोटिया

(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)

ईमेल: healingwithishita@gmail.com

ये भी पढ़ें:20 अप्रैल को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
ये भी पढ़ें:अक्षय तृतीया पर बनेंगे कई राजयोग, इन 3 राशियों को होगा जबरदस्त लाभ
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने