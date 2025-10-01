Aries Horoscope Today 2 October 2025 Aaj ka mesh rashi rashifal daily future predictions मेष राशिफल 2 अक्टूबर: आज नए निवेश से पहले करें रिसर्च, खर्च पर सावधानी से रखें नजर, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 2 अक्टूबर: आज नए निवेश से पहले करें रिसर्च, खर्च पर सावधानी से रखें नजर

मेष राशिफल 2 अक्टूबर: आज नए निवेश से पहले करें रिसर्च, खर्च पर सावधानी से रखें नजर

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 2 October 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेयWed, 1 Oct 2025 07:52 PM
मेष राशिफल 2 अक्टूबर: आज नए निवेश से पहले करें रिसर्च, खर्च पर सावधानी से रखें नजर

Aries Horoscope Today 2 October 2025, आज का मेष राशिफल: आज का दिन मेष राशि वालों को धैर्य रखते हुए प्रैक्टिकल आइडिया पर काम करने का मौका देता है। उन टास्कों के लिए एनर्जी का इस्तेमाल करें जो जरूरी हैं, दूसरों से विनम्रता से बात करें और छोटे कदमों को प्राथमिकता दें। जब आप ऑर्गनाइज रहेंगे, अच्छी सलाह सुनेंगे और हमेशा स्थिर, ईमानदार दृष्टिकोण रखेंगे तो ग्रोथ होगी।

मेष लव राशिफल- मेष राशि वालों को आज लव लाइफ गर्माहट भरी महसूस होगी। सिंगल लोग किसी विनम्र व्यक्ति को नोटिस करेंगे और उन्हें ईमानदारी से फ्रेंडली बातचीत शुरू करनी चाहिए। कपल सिंपल पलों को एन्जॉय करेंगे, प्लान शेयर करेंगे और छोटे-छोटे कार्यों से भरोसे को फिर से बनाएंगे। तीखे शब्दों से बचें, इसके बजाए सुनना चुनें। ऐसे समझौतों के लिए तैयार रहें जो दोनों पार्टनरों का सम्मान करें।

मेष करियर राशिफल- मेष राशि वालों के करियर की स्पीड तेज होगी और काम के मौके सामने आएंगे। स्पष्ट टास्कों पर ध्यान दें, प्राथमिकताएं व्यवस्थित करें और महत्वपूर्ण टास्क पहले खत्म करें। भरोसेमंद कलीग के साथ आइडिया शेयर करें और ऑफर किए जाने पर मदद मांगें। रिस्क भरे शॉर्टकट से बचें और स्थिर ग्रोथ को प्राथमिकता दें। एक छोटी सी सफलता पहचान दिला सकती है, इसलिए आत्मविश्वास के साथ फैक्ट दिखाएं। बिना नाराज हुए फीडबैक से सीखें। शांति से अगले कदमों की प्लानिंग बनाएं, रियलिस्टिक डेडलाइन सेट करें। पॉजिटिव माइंडसेट रखें और डेली छोटे-छोटे मील के पत्थर मनाएं।

मेष आर्थिक राशिफल- मेष राशि वालों के लिए धन संबंधी मामले स्थिर दिख रहे हैं। आय और खर्च पर सावधानी से नजर रखें और आवेगपूर्ण खरीदारी से बचें। अगर किसी नए निवेश के बारे में सोच रहे हैं, तो रिसर्च करें और भरोसेमंद लोगों से सलाह लें। इस वीक छोटी-छोटी बचतें समय के साथ बढ़ती जाएंगी। स्ट्रेस से बचने के लिए समय पर बिलों की पेमेंट करें। अपने लक्ष्यों को पारदर्शी बनाने के लिए बजट अपडेट करने पर विचार करें। क्वार्टरली प्लानिंग पर दोबारा गौर करें और लक्ष्यों को सावधानी से एडजस्ट करें।

मेष सेहत राशिफल- अगर मेष राशि के जातक आप एक्टिविटी में तेजी लाते हैं तो, सेहत आम तौर पर अच्छी रहती है। सुबह की शुरुआत हल्की स्ट्रेचिंग से करें, बार-बार पानी पिएं और काम के बीच आराम करें। पुरानी लिमिट को पार करने से बचें और अपने शरीर के संकेतों को सुनें। थोड़ी देर टहलने और ध्यानपूर्वक सांस लेने से स्ट्रेस कम होगा। सोने से पहले स्क्रीन देखने का समय सेट करें और एक स्थिर रूटीन बनाए रखें। अगर आप लगातार असुविधा महसूस करते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

