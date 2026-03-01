Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 2 मार्च: मेष राशि आज पैसे कमाने का मिलेगा मौका ही मौका, ऑफिस में फोकस जरूरी

Mar 01, 2026 07:37 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 2 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 मार्च 2026 का दिन-

Aries Horoscope Today 2 March 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 2 मार्च 2026: आज का दिन कॉन्फिडेंस और समझदारी वाले डिसीजन के साथ आगे बढ़ेगा। घर और ऑफिस के छोटे-छोटे एफर्ट्स मिलकर अच्छा रिजल्ट देंगे। शांत रहो, ज्यादा सुनो और एनर्जी रिचार्ज करने के लिए छोटे ब्रेक लेते रहो। फ्रेंड्स काम की एडवाइस दे सकते हैं। आज के दिन एक टास्क पूरा करो और अपनी प्रोग्रेस फैमिली के साथ भी सेलिब्रेट करें। आज का दिन क्लियर सोच, दोस्तों की हेल्प और धीरे-धीरे होने वाली प्रोग्रेस पर फोकस करता है। छोटे-छोटे स्टेप्स पर भरोसा रखें। प्यार से बात करें और फैमिली के साथ शांत टाइम एंजॉय करते हुए छोटे-छोटे खुशी वाले काम प्लान करें।

मेष राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आपका वॉर्म नेचर लोगों को खुलकर बात करने के लिए कम्फर्टेबल बनाता है। अगर सिंगल हैं तो फ्रेंडली इनविटेशन एक्सेप्ट करें। बिना जल्दबाजी किए अपना रियल साइड दिखाएं। अगर रिलेशनशिप में हैं तो कोई सिंपल और प्यारी एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं, जिससे पार्टनर को रिस्पेक्टेड, स्पेशल और अच्छा फील हो। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। ध्यान से सुनें और छोटे कॉम्प्लिमेंट्स देते रहें। आइडियाज या सोच पार्टनर से अलग हों तो जल्दी इरिटेट मत हो जाएं। शांत दिल और सही अटेंशन रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। देखभाल के लिए थैंकफुल रहें, साथ में मुस्कुराएं और कल के लिए छोटा सा सरप्राइज भी प्लान कर सकते हैं।

मेष राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर फोकस करें और उसे सही से खत्म भी करें। क्लियर नोट्स और सिंपल स्टेप्स मुश्किल काम को भी आसान बना देते हैं। कन्फ्यूजन हो तो किसी ट्रस्टेड कलीग से सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं। ज्यादा शो-ऑफ करने के बजाय शांत कॉन्फिडेंस दिखाएं। छोटे लेकिन जरूरी काम बॉस को इम्प्रेस करते हैं और नए मौके दे सकते हैं। गलतियों से बचने के लिए बीच-बीच में ब्रेक लें और एनर्जी बैलेंस रखें। छोटी प्रॉब्लम्स से सीखना जारी रखें। इन दिक्कतों को कल के बेटर प्लान में बदलें। अपनी प्रोग्रेस नोट करें, दूसरों की हेल्प करें और दयालु बने रहें।

मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज आपकी धन की सिचुएशन तब स्टेबल लगेगी, जब आप प्लानिंग करेंगे। छोटे खर्चों के लिए सिंपल बजट बनाएं और हर इनकम से थोड़ा सेव करें। बड़े मामलों पर जल्दी डिसीजन मत लें, पहले अच्छे से सोच लें। घर में फालतू का समान कम करने और चीजों को री-यूज करने के तरीके ढूंढे। कोई एक्स्ट्रा कमाई करने का चांस मिल सकता है, उसे ध्यान से चेक करें। पैसे से जुड़े आइडियाज फैमिली से डिस्कस करके ही आगे बढ़ें। अभी की स्मार्ट प्लानिंग आगे कम्फर्ट और ज्यादा ऑप्शन्स देगी। बस पेशेंस रखें।

मेष राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

जब आप शांत रहते हैं और हल्की एक्टिविटी करते हैं, तब हेल्थ अच्छी रहती है। छोटी वॉक, लाइट स्ट्रेचिंग और डीप ब्रीदिंग एनर्जी बढ़ाती है। बार-बार पानी का सेवन करें। फ्रेश फल व सिंपल वेजिटेरियन खाने का प्लान करें। बहुत ज्यादा हेवी काम और स्क्रीन टाइम से दूर रहें। जल्दी रेस्ट करें और अच्छी नींद लें ताकि बॉडी रिकवर कर सके। अगर थकान लगे तो हेल्प मांगे। काम के दौरान छोटी नैप ले सकते हैं। पॉजिटिव माइंड रखें। मुस्कुराते रहें। इससे रिकवरी फास्ट होती है और थैंकफुल भी रहें।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

