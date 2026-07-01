मेष राशिफल 2 जुलाई: मेष राशि आज बड़ा रिस्क लेने से बेहतर रहेगा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 2 जुलाई: मेष राशि आज बड़ा रिस्क लेने से बेहतर रहेगा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 2 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 2 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 2 जुलाई : कामकाज और जिम्मेदारियों के लिहाज से दिन उपयोगी दिख रहा है। कई रुके हुए काम धीरे धीरे पटरी पर आ सकते हैं। मन में जो बेवजह टेंशन चल रही थी, उसमें कुछ राहत मिलेगी। आपके सामने चीजें पहले से ज्यादा साफ होंगी, इसलिए फैसले लेना आसान लगेगा। चंद्रमा का असर आपके कर्म क्षेत्र को सक्रिय कर रहा है, इसलिए लोगों की नजर आपके काम और व्यवहार दोनों पर रहेगी। किसी अनुभवी या प्रभावशाली व्यक्ति से बात बन सकती है, जो आगे चलकर करियर या काम की स्थिति बेहतर करने में मदद दे। परिवार की तरफ से भी संपर्क बना रहेगा, लेकिन घर के माहौल में किसी बड़े सदस्य, खासकर माता की सेहत या आराम को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है। घर और ऑफिस के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा। पिता से जुड़ी कोई राहत भरी खबर मन हल्का कर सकती है। दिन व्यस्त रहेगा, पर यह व्यस्तता बेकार नहीं होगी। सही प्राथमिकता रखेंगे तो संतोष मिलेगा।
मेष राशि आज बड़ा रिस्क लेने से बेहतर रहेगा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में नरमी और अपनापन बढ़ाने का अच्छा समय है। साथी के साथ समय बिताने की इच्छा रहेगी और बातचीत भी दिल के करीब जाएगी। अगर पिछले कुछ दिनों से दूरी या गलतफहमी रही है, तो उसे शांत ढंग से सुलझाने का मौका मिल सकता है। घर के ग्रहों का असर भावनाओं को गहरा बना रहा है, इसलिए छोटी बात भी दिल पर लग सकती है। इस कारण बोलने से पहले लहजा संभालना जरूरी रहेगा। विवाहित लोगों को साथी का सहयोग मिलेगा। कुछ लोगों के लिए संपत्ति, घर या भविष्य की सुविधा को लेकर व्यावहारिक चर्चा भी हो सकती है। प्रेम संबंधों में दिखावे से ज्यादा सच्चाई काम आएगी।
करियर राशिफल
करियर में फोकस अच्छा रहेगा। ऑफिस में आपकी मेहनत नोटिस हो सकती है। जो लोग नई जिम्मेदारी, नई टीम या बेहतर रोल की उम्मीद में हैं, उन्हें सही लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। मीटिंग, प्रेजेंटेशन, क्लाइंट बातचीत या रिपोर्ट वाले काम में आप ठोस असर छोड़ सकते हैं। छात्रों के लिए भी दिन मददगार है। मन भटकने के बजाय पढ़ाई पर टिक सकता है, खासकर अगर वे एक तय प्लान के साथ चलें। किसी विषय को समझने में जो उलझन थी, वह शिक्षक, मित्र या अपने नोट्स की मदद से सुलझ सकती है। बस घर की छोटी चिंताओं को पढ़ाई या काम पर हावी न होने दें। जो लोग नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, वे जल्दबाजी न करें, पहले जानकारी पक्की करें।
धन राशिफल
पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रहेगी। आय सामान्य ढंग से चलती दिख रही है, लेकिन खर्च भी घर, सुविधा या परिवार की जरूरतों पर हो सकते हैं। मंगल का असर वाणी और धन दोनों पर है, इसलिए पैसों की बात करते समय सीधा मगर शांत रवैया रखें। संपत्ति, साझा खर्च या कागजी बातों में साथी की राय काम आ सकती है। अभी बड़ा जोखिम लेने से बेहतर रहेगा कि आप हिसाब साफ रखें। छोटी बचत आगे राहत देगी।
सेहत राशिफल
ऊर्जा ठीक रहेगी, लेकिन मानसिक थकान को नजरअंदाज न करें। लगातार काम करने से सिर भारी लग सकता है या चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। घर के किसी सदस्य की चिंता भी आपके मूड पर असर डाल सकती है। नियमित भोजन, पानी और थोड़ी वॉक जरूरी रहेगी। रात तक शरीर से ज्यादा मन को आराम की जरूरत महसूस होगी। स्क्रीन से थोड़ा ब्रेक लें और नींद समय पर लें।
आज की सलाह- काम की रफ्तार बनाए रखें, लेकिन घर के लोगों की जरूरतें भी ध्यान से सुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र