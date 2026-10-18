मेष राशिफल 19 अक्टूबर: आज शाम तक जल्दबाजी में न लें पैसों से जुड़ा फैसला, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 19 अक्टूबर: आज शाम तक जल्दबाजी में न लें पैसों से जुड़ा फैसला, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 19 October 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 अक्टूबर 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 19 October 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल : काम की व्यवस्था सुधरने से मन पर बना दबाव कुछ हल्का पड़ सकता है। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन मकर राशि के दसवें भाव में रहेगा। इसलिए आपकी नजर जिम्मेदारी निभाने, अधूरा काम समेटने और अपनी बात सही व्यक्ति तक पहुंचाने पर रहेगी। सुबह सबसे जरूरी काम चुनकर उसका पहला हिस्सा पूरा करें। दूसरों की प्रतिक्रिया देखने के लिए बार बार फोन जांचना आपकी लय तोड़ सकता है। दोपहर में किसी वरिष्ठ या अनुभवी परिचित से उपयोगी बातचीत की संभावना है। अपनी परेशानी बताने के साथ यह भी कहें कि आपको किस तरह की मदद चाहिए। घर की तरफ गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में रहते हुए काम के बीच परिवार की सुविधा और सुकून को जगह देने का विवेक देता है। माता या पिता से सामान्य हालचाल पूछना और उनकी छोटी जरूरत सुनना पर्याप्त रहेगा। शाम तक सब कुछ पूरा करने का दबाव न बनाएं। जो काम आगे बढ़ा है, उसे भी अपनी मेहनत का हिस्सा मानें। घर लौटते समय ऑफिस की उलझन साथ लाने से बचें।
मेष राशिफल 19 अक्टूबर: आज शाम तक जल्दबाजी में न लें पैसों से जुड़ा फैसला, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
साथी के साथ सहज समय बिताने की इच्छा बढ़ सकती है। बहुत खास कार्यक्रम बनाने के बजाय साथ बैठकर दिन की अच्छी बात साझा करें। राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में रहते हुए सामाजिक पहचान के पीछे जाने और निजी रिश्ते में सहज मौजूद रहने का चुनाव सामने रखते हैं। किसी मुलाकात की तस्वीर साझा करने से पहले उस पल का आनंद लें। अविवाहित लोग बातचीत को तुरंत किसी नाम या वादे में बदलने की जल्दी न करें। सामने वाले की रुचि और सहजता समझना बेहतर रहेगा। बच्चों के साथ समय मिले तो उनके काम में सुधार बताने से पहले उनकी कोशिश की तारीफ करें।
करियर राशिफल
ऑफिस में बिखरी जिम्मेदारियों को क्रम देने से काम की स्थिति बेहतर महसूस हो सकती है। किसी प्रभावशाली परिचित से संपर्क करना हो तो अपना परिचय और सवाल छोटा रखें। केवल परेशानी सुनाने के बजाय संबंधित जानकारी भी भेजें। आपकी तैयारी बातचीत को उपयोगी बना सकती है। मीटिंग में अपनी बात रखने का अवसर मिले तो पूरे काम का ब्यौरा देने के बजाय एक जरूरी नतीजा बताएं। नौकरी तलाश रहे लोग पुराने आवेदन की स्थिति पूछ सकते हैं। छात्रों के लिए ध्यान टिकाने का अच्छा तरीका लिखकर अभ्यास करना रहेगा। कठिन अध्याय शुरू करने से पहले पिछली पढ़ाई की छोटी जांच करें। शाम को अगले दिन की सामग्री तैयार रख दें। इससे सुबह शुरुआत करने में लगने वाला समय बच सकता है।
धन राशिफल
काम की व्यस्तता में खर्च का फैसला जल्दबाजी में न करें। शनि मीन राशि के बारहवें भाव में रहते हुए बाहर से काम करवाने की लागत और अपनी सुविधा की सीमा समझने की जिम्मेदारी याद दिलाता है। किसी सेवा का शुल्क देने से पहले पूछें कि उसमें क्या शामिल है। साथी के साथ घरेलू सामान खरीदना हो तो उपयोग और रखने की जगह देखें। परिवार से जुड़े कागज पर नाम, रकम और तारीख ध्यान से पढ़ें। संभावित भुगतान आने की उम्मीद में नई खरीद तय करने के बजाय उपलब्ध रकम के हिसाब से चलें।
सेहत राशिफल
जिम्मेदारी पूरी होने पर राहत मिल सकती है, लेकिन उसी उत्साह में आराम कम न करें। लगातार बैठकर काम कर रहे हैं तो थोड़ी देर उठकर चलें। भोजन को मीटिंग या फोन के साथ न निपटाएं। कुछ समय बिना स्क्रीन के बैठने से दिनभर की भागदौड़ धीमी पड़ सकती है। परिवार के किसी सदस्य की नियमित देखभाल में मदद करें, मगर उनकी हर जरूरत अकेले संभालने का दबाव न लें। रात में अगले दिन की चिंता लिखकर अलग रख दें। नींद के लिए शांत माहौल बनाएं।
आज की सलाह: जरूरी काम पूरा करके अपने लोगों के लिए थोड़ा समय बचाएं।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
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