मेष राशिफल 19 मार्च: मेष राशि आज होगा पैसा ही पैसा, टीम में बरतें सावधानी
Aries Horoscope Today 19 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 मार्च 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 19 March 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 19 मार्च: अपने पार्टनर की फीलिंग्स को ठेस न पहुंचाएं। आज के दिन निवेश के मामले में सुरक्षित विकल्पों पर विचार करें। काम के प्रति आपकी लगन पॉजिटिव परिणाम लाएगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। अपनी लव लाइफ में ज्यादा से ज्यादा सुखद पलों की तलाश करें। आपको प्रोफेशनल लाइफ में सफलता मिलेगी। आज के दिन फाइनेंशियल रूप से, आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए अच्छी स्थिति हो सकते हैं।
मेष राशि आज होगा पैसा ही पैसा, टीम में बरतें सावधानी
मेष राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अपने रिलेशन को बातचीत से जुड़ी समस्याओं से मुक्त रखें। आज के दिन सुबह का टाइम प्यार जाहिर करने के लिए अच्छा है। जो लोग अभी सिंगल हैं, वे भाग्यशाली साबित हो सकते हैं कि कोई स्पेशल व्यक्ति उनके जीवन में आ सकता है। आज आप अपने एक्स लवर के साथ भी अपने मतभेद सॉल्व कर सकते हैं। आपको अहंकार से जुड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए किसी भी असहमति के दौरान अपने गुस्से पर काबू रखना ही बेहतर होगा। मैरिड महिला जातक अपने परिवार को आगे बढ़ाने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकती हैं। आप अपनी लव लाइफ के बारे में अपने माता-पिता से बात करने के लिए भी आज का दिन चुन सकते हैं।
मेष राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन टीम और प्रोजेक्ट्स को संभालते समय सावधानी बरतें। प्रोडक्टिविटी, डेडलाइन और अहंकार से जुड़ी कुछ दिक्कतें सामने आ सकती हैं। आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से भी दूर रहना चाहिए। किसी भी टीम-सदस्य या सीनियर अधिकारी को अपनी उपलब्धियों को कम आंकने या उनका अपमान करने का मौका न दें। बातचीत से जुड़ी कुछ दिक्कतें भी हो सकती हैं। जो लोग सेल्स, आईटी, टेक्सटाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, आर्किटेक्चर और बैंकिंग के क्षेत्र में हैं, उन्हें विदेश में काम करने के नए मौके मिल सकते हैं। आपको अपने क्लाइंट्स के साथ भी पॉजिटिव रवैया अपनाना चाहिए, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं।
मेष राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आपके पास कई स्रोतों से धन आएगा। इससे आप अपने सभी बकाया कर्ज चुकाने में सफल होंगे। आज के दिन आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदकर काफी खुश महसूस करेंगे। आप रियल एस्टेट में निवेश करने के बारे में भी विचार कर सकते हैं। आप अपने परिवार से जुड़ी किसी फाइनेंशियल समस्या को सुलझाने में सफल होंगे। आज कुछ सीनियर लोगों को संपत्ति से जुड़े विवादों में उलझना पड़ सकता है। व्यवसायी लोग आज के दिन दोपहर के टाइम में नए विचार और कॉन्सेप्ट शुरू करने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि इस दौरान उनके पास धन का फ्लो बढ़ेगा।
मेष राशि वालों का आज का स्वास्थ्य राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपको हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे अवसर भी आ सकते हैं, जब आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ और तरोताजा महसूस करेंगे। अपने खान-पान पर नजर रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। डायबिटीज से पीड़ित लोगों को सुगर से भरपूर फूड्स का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों को वायरल बुखार और गले में खराश की शिकायत हो सकती है। पेट से जुड़ी समस्याओं के कारण बच्चों को भी स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ सकती है।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।
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सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।
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