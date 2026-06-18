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मेष राशिफल 19 जून 2026: रुके काम होंगे पूरे, धन लाभ के साथ मिल सकती है अच्छी खबर

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today: मेष राशि वालों के लिए 19 जून का दिन अच्छा रह सकता है। रुके हुए काम पूरे होने के योग हैं। आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकता है। ऑफिस में आपके कार्य की सराहना की जाएगी। लव लाइफ भी काफी अच्छी रहने के योग बने हुए हैं। हालांकि किसी भी कार्य में जल्दबाजी न करें और लापरवाही से बचें।

मेष राशिफल 19 जून 2026: रुके काम होंगे पूरे, धन लाभ के साथ मिल सकती है अच्छी खबर

Aries Horoscope Today, 19 June 2026, मेष राशिफल: किसी जरूरी बिल, ट्रैवल प्लान या सुबह की मीटिंग को बिना देखे आगे मत बढ़ाइए। दिन अच्छा है, पर सही क्रम रखना जरूरी रहेगा। चंद्रमा आपकी ही राशि में है और भरणी नक्षत्र मन को तेज और सक्रिय बना रहा है। इसलिए काम तेजी से होंगे, लेकिन एक छोटी चूक भी बाद में परेशानी दे सकती है। घर में खुशी का माहौल बन सकता है। बच्चों से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। जिन लोगों का दिन कॉल, मीटिंग, कम्यूट और छोटे फैसलों में निकलता है, उन्हें सुबह के शांत हिस्से का पूरा फायदा लेना चाहिए। किसी रुके हुए कागज, बकाया भुगतान या ऑनलाइन बिल पेमेंट को निपटाने के लिए समय ठीक है। प्रेम संबंधों में भी आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। सामने वाले की बात को ध्यान से सुनेंगे तो बात साफ होगी। शनि मीन राशि में है, इसलिए भीतर थोड़ा दबाव रहेगा, पर समझदारी से काम लेने पर दिन आपके पक्ष में झुकता दिखेगा। देर दोपहर में जल्दबाजी से बचें। खासकर रास्ते, फोन पर बात या किसी तात्कालिक जवाब में।

प्रेम और रिश्ते

रिश्तों में गर्मजोशी बनी रह सकती है। अगर किसी से मन की बात कहने का सोच रहे थे, तो अवसर बन सकता है। प्रेम संबंध में आगे बढ़ने की संभावना है, पर बात को बहुत नाटकीय बनाने की जरूरत नहीं है। सीधी और साफ बात ज्यादा असर करेगी। शादीशुदा लोगों के लिए साथी का सहयोग मिल सकता है। बच्चों से खुशी मिलेगी। अगर घर में किसी बात को लेकर पिछले दिनों हल्की खींचतान रही थी, तो आज उसे सामान्य करने का मौका है। एक फोन कॉल या छोटा सा संदेश भी दूरी कम कर सकता है। बस एक गलती से बचें। अपनी सुविधा के हिसाब से सबको चलाने की कोशिश न करें।

शिक्षा और करियर

ऑफिस में आपकी पकड़ अच्छी रह सकती है। जो काम पिछले दो दिन से अटका था, उसे आज धैर्य और स्पष्टता से पूरा किया जा सकता है। मीटिंग, क्लाइंट बातचीत, रिपोर्ट या फॉलोअप में प्रदर्शन ठीक रहेगा। नौकरीपेशा लोग अपने काम से वरिष्ठों पर अच्छा असर छोड़ सकते हैं। कारोबारियों के लिए नया काम शुरू करने या नई दिशा पर सोचने का समय बन रहा है, लेकिन सिर्फ उत्साह में कदम न बढ़ाएं। एक छोटा हिसाब पहले देख लें। छात्रों का मन पढ़ाई में लग सकता है। खासकर जिनकी परीक्षा या प्रोजेक्ट पास है, वे अच्छी एकाग्रता महसूस करेंगे। एक ठोस कदम यह रहेगा कि दिन की शुरुआत में तीन जरूरी काम लिख लें। इससे बिखराव कम होगा।

धन और वित्त

आर्थिक पक्ष में राहत और अवसर दोनों दिखते हैं। दिन भाग्यशाली लग सकता है, फिर भी केवल जोश में जोखिम लेना ठीक नहीं होगा। यदि किसी निवेश, ट्रेड या सट्टा जैसे क्षेत्र में पहले से समझ है, तभी सीमित दायरे में चलें। बाकी लोगों के लिए नियमित निवेश और पुरानी देनदारियों को सहेजना बेहतर रहेगा। बिल भुगतान, ईएमआई, टैक्स या छोटे बकाये की फाइलिंग आज निपटा सकते हैं। अचानक मिले लाभ से मन खुश होगा, पर पूरा पैसा तुरंत खर्च करना समझदारी नहीं होगी।

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स्वास्थ्य और कल्याण

ऊर्जा अच्छी रहेगी, पर गति ज्यादा होने से थकान का अंदाजा देर से होगा। सिर, आंखों या कंधों में हल्का दबाव महसूस हो सकता है। पानी पर्याप्त लें। अगर सुबह से बाहर भागदौड़ है, तो बीच में पांच मिनट का विराम लें। बहुत तेज मसालेदार खाना दोपहर में कम रखें। वाहन चलाते समय फोन देखने की आदत आज भारी पड़ सकती है। मन ठीक रहेगा, बस खुद को ओवरलोड न करें।

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आज की सलाह:

सुबह के शांत समय में जरूरी कॉल, बिल और मीटिंग की प्राथमिकता तय कर लें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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