Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

मेष राशिफल 19 फरवरी: मेष राशि आज ऑनलाइन पेमेंट को लेकर सावधान रहें, होगा धन का आगमन

Feb 18, 2026 07:23 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Horoscope Today 19 February 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 19 फरवरी 2026 का दिन…

मेष राशिफल 19 फरवरी: मेष राशि आज ऑनलाइन पेमेंट को लेकर सावधान रहें, होगा धन का आगमन

Aries Horoscope Today 19 February 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 19 फरवरी 2026: आज के दिन अपनी लव लाइफ में सभी मौजूदा दिक्कतों को सुलझाएं। लव लाइफ में शांति बनाए रखें। एक सफल प्रोफेशनल लाइफ जिएं, जहां आप सभी दिए गए काम पूरे करें। आज के दिन फाइनेंशियल सक्सेस दिन की एक और खास बात है। आप बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम से भी फ्री रहने वाले हैं। आज के दिन अपनी लव लाइफ में भी कूल बिहेवीयर बनाए रखें। अच्छे पल शेयर करें। आज के दिन कमिटमेंट के साथ जॉब में हिम्मत दिखाएं। आज अच्छी हेल्थ से फाइनेंशियल सक्सेस मिलेगी।

मेष राशि आज ऑनलाइन पेमेंट को लेकर सावधान रहें, होगा धन का आगमन

मेष राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपने रिलेशनशिप में छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। आपको कम्युनिकेशन को लेकर सावधान रहना होगा। आज के दिन अपने पार्टनर से छोटी-मोटी बातों पर बहस न करें। आपको अपने पार्टनर के सुझावों को वैल्यू देनी चाहिए। पिछले लव अफेयर से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। पार्टियों या फंक्शन में जाने वाली सिंगल महिलाओं को प्रपोजल की उम्मीद हो सकती है। आप आज के दिन का दोपहर का टाइम माता-पिता के साथ लव अफेयर पर बात करने के लिए भी चुन सकते हैं। मैरिड महिलाओं को भी अपने जीवनसाथी के माता-पिता और भाई-बहनों के साथ दिक्कतों को सुलझाने के लिए सीरियस रहना चाहिए।

मेष राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन प्रोडक्टिविटी से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आज के दिन का दोपहर का टाइम उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो टीम और प्रोजेक्ट्स संभालते हैं। क्लाइंट सेशन में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स का टेस्ट हो सकता है। आपको डेडलाइन से जुड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जो लोग बैंकिंग, हेल्थकेयर, आईटी, ह्यूमन रिसोर्स, सेल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम देखते हैं, उन्हें विदेश में नए मौके मिल सकते हैं। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स के लिए भी खुश होने की वजह होगी।

मेष राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन धन का आगमन होगा। इससे आपको बिजनेस में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिल सकती है। कुछ महिलाएं प्रॉपर्टी या बिजनेस में पेमेंट को लेकर कानूनी लड़ाई जीत सकती हैं। आपको ऑनलाइन पेमेंट को लेकर भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि छोटी-मोटी फाइनेंशियल दिक्कतें आ सकती हैं। आज के दिन का दोपहर का टाइम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज और गाड़ी खरीदने के लिए अच्छा साबित होगा। कुछ लोग सोशल कामों के लिए पैसे भी डोनेट कर सकते हैं।

मेष राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन हड्डियों से जुड़ी बीमारियों से राहत मिल सकती है। जिन लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उन्हें छोटी-मोटी समस्या हो सकती है। आज के दिन आपको ऑयल और फैट का सेवन कम करना होगा। इसके बजाय, ज्यादा से ज्यादा सब्जियां और फल खाएं। आप अपनी डाइट में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन भी शामिल कर सकते हैं। आज जिम या योगा सेशन जॉइन करने के लिए अच्छा दिन है। आपको अपनी आंखों और कानों का भी ध्यान रखना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:11 मार्च से शनि मीन राशि में अस्त, 76 दिन तक इन राशियों पर होगी खुशियों की बरसात
ये भी पढ़ें:23 दिनों तक बुध रहेंगे वक्री, 26 फरवरी से इन राशियों को खूब होगा लाभ
ये भी पढ़ें:19 फरवरी को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने
;;;