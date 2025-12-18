मेष राशिफल 19 दिसंबर : मेष राशि वाले आज खर्चों पर रखें नियंत्रण, कोई भी बड़ा निवेश न करें, पढ़ें विस्तृत राशिफल

संक्षेप: Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 19 December 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आज मेष राशि वालों को निवेश करने से बचना चाहिए।

Aries Horoscope Today 19 December 2025, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल: आज का दिन अहंकार से दूर रहकर रिश्तों को संभालने का है। कामकाज में अनुशासन और मेहनत से चुनौतियों पर काबू पाया जा सकता है। धन लाभ के योग हैं, लेकिन बचत समझदारी से करें। नए काम आपको व्यस्त रखेंगे। आज प्रेम जीवन को समय दें और अपने पार्टनर को खुश रखने की कोशिश करें। धन की स्थिति अच्छी रहेगी और निवेश के मौके मिल सकते हैं। हालांकि सेहत से जुड़ी छोटी-मोटी समस्याएं सामने आ सकती हैं।

लव राशिफल: आज रिश्ते में सुखद पल बिताने के योग हैं। प्रेम संबंधों में चल रही परेशानियां सुलझ सकती हैं। किसी भी मतभेद के दौरान कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से बचें। आपका पार्टनर आपकी वफादारी को परख सकता है, ऐसे में धैर्य बनाए रखें। आज अपने रिश्ते के बारे में परिवार से बात करने के लिए भी अच्छा दिन है। अविवाहित लोगों की जिंदगी में कोई दिलचस्प व्यक्ति प्रवेश कर सकता है। विवाहित महिलाएं परिवार बढ़ाने को लेकर गंभीरता से सोच सकती हैं। कुछ लोग आज अपने पुराने प्रेमी से संपर्क करने का फैसला भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें सावधानी जरूरी होगी।

करियर राशिफल: आज कार्यस्थल पर आपकी मेहनत और लगन की परीक्षा होगी। काम का दबाव अधिक रह सकता है और समय-सारिणी व्यस्त रहेगी। आपको नए और रचनात्मक विचारों के साथ काम करना पड़ सकता है। तकनीकी क्षेत्र से जुड़े लोगों को अपनी स्किल्स अपडेट करने की जरूरत महसूस होगी। किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में यात्रा के योग भी बन सकते हैं। जो छात्र आज किसी परीक्षा में बैठ रहे हैं, उन्हें सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। व्यवसाय से जुड़े लोग दिन के पहले हिस्से में नया काम या योजना शुरू कर सकते हैं।

आर्थिक राशिफल: आज धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। किसी दोस्त या भाई-बहन को आर्थिक मदद करनी पड़ सकती है। कुछ महिलाओं को ऑफिस या दोस्तों के साथ पार्टी पर पैसा खर्च करना पड़ सकता है। शेयर बाजार में बड़े निवेश से फिलहाल बचना बेहतर रहेगा। कारोबारियों को विदेशी ग्राहकों से जुड़े बड़े भुगतान करने से पहले दोबारा सोचने की सलाह दी जाती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज सेहत को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। जिन लोगों को पहले से हृदय संबंधी समस्या रही है, उन्हें दिन के दूसरे हिस्से में परेशानी हो सकती है। जरूरत पड़ने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है और गले, त्वचा या नाक से जुड़ी हल्की समस्याएं हो सकती हैं। दिन के दूसरे भाग में जिम या योग क्लास जॉइन करने का विचार कर सकते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद रहेगा।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com