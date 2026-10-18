मेष राशिफल 18 अक्टूबर : मेष राशि आज सुबह मिली जानकारी का करें पूरा उपयोग, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 18 अक्टूबर : मेष राशि आज सुबह मिली जानकारी का करें पूरा उपयोग, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 18 October 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 अक्टूबर 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 18 October 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल : आज सुबह किसी नई बात को समझने, अपने विश्वास पर सोचने या परिचित जगह से बाहर निकलने का मन हो सकता है। दिन की शुरुआत में चंद्रमा धनु राशि के नौवें भाव में रहेगा। शाम के समय चंद्रमा मकर राशि के दसवें भाव में जाएगा। इसलिए पहले हिस्से में मिली सीख को शाम तक किसी छोटे काम में उतारना उपयोगी रहेगा। कोई सामाजिक या धार्मिक गतिविधि सुकून दे सकती है। उसमें शामिल हों तो अपनी दूसरी जिम्मेदारियों के लिए भी जगह रखें। घर के मामलों में गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में रहते हुए सुविधा से ज्यादा परिवार की वास्तविक जरूरत देखने का विवेक देता है। किसी सदस्य की परेशानी का तुरंत हल निकालने के बजाय पहले उसकी पूरी बात समझें। दोपहर तक विचार ज्यादा और नतीजे कम दिखें तो खुद को असफल न मानें। शाम को अपनी प्राथमिकता साफ करके एक जरूरी काम पूरा करें। दूसरों की उपलब्धियों से तुलना करने के बजाय देखें कि आपने अपने दिन को कितना व्यवस्थित किया। छोटी प्रगति भी मन को भरोसा दे सकती है।
मेष राशिफल 18 अक्टूबर: मेष राशि आज सुबह मिली जानकारी का करें पूरा उपयोग, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
अपनापन जताने का सहज मौका मिल सकता है। साथी के लिए कोई छोटा काम कर देना लंबी तारीफ से अधिक असरदार रहेगा। रिश्तों में राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में रहते हुए दोस्तों के साथ समय बिताने और निजी लगाव को समय देने के बीच चुनाव सामने रखते हैं। समूह की बातचीत में उलझकर किसी अपने का संदेश अनदेखा न करें। अकेले हैं तो पसंद के व्यक्ति से सामान्य बातचीत आगे बढ़ सकती है। तुरंत रिश्ते का नाम तय करने का दबाव न बनाएं। बच्चों की किसी छोटी कोशिश में रुचि लें। उनकी बात को बीच में सुधारने के बजाय पूरा सुनना बेहतर रहेगा।
करियर राशिफल
पढ़ाई में किसी कठिन विषय का व्यापक अर्थ पहले समझें। उसके बाद छोटे सवालों पर आएं। सुबह मिली जानकारी को अपने शब्दों में लिखने से शाम तक उसकी उपयोगिता साफ हो सकती है। कामकाजी लोगों को किसी सुझाव को जिम्मेदारी और अगले कदम में बदलना पड़ सकता है। ऑफिस से छुट्टी हो तो भी अगले कामकाजी दिन की छोटी तैयारी उपयोगी रहेगी। कारोबार में नया विचार आकर्षक लग सकता है। शुरुआत बड़ी रखने के बजाय ग्राहक की जरूरत समझने वाला छोटा परीक्षण करें। कितनी मेहनत, कितना समय और किसकी मदद लगेगी, यह लिख लें। किसी सहकर्मी से प्रतिक्रिया मिले तो उसे निजी आलोचना न समझें। जरूरी सुधार चुनें और बाकी काम बाद के लिए रखें। इससे काम की दिशा ज्यादा साफ रहेगी।
धन राशिफल
खर्च में शनि मीन राशि के बारहवें भाव में रहते हुए ऐसी सुविधा की सीमा तय करने की जिम्मेदारी याद दिलाता है जिसका इस्तेमाल कम हो रहा है। पुराने बिल और अपने आप कटने वाले भुगतान देखकर गैरजरूरी मद पहचानें। परिवार के लिए कुछ खरीदना चाहें तो उपयोग और रखरखाव दोनों का हिसाब लगाएं। नया काम शुरू करने की सोच में जरूरी रकम अलग रखें। पूरी बचत एक साथ लगाने से बचना बेहतर रहेगा। शाम को काम से जुड़ी खरीदारी सूझे तो पहले उपलब्ध सामान देखें। संभव है जरूरत खरीदने की नहीं, उसे व्यवस्थित करने की हो।
सेहत राशिफल
उत्साह अच्छा महसूस हो सकता है, लेकिन दिन भर लगातार व्यस्त रहने को ऊर्जा का प्रमाण न मानें। बाहर निकलें तो पानी और खाने की व्यवस्था साथ रखें। शाम को जिम्मेदारियों का खयाल आराम के समय में घुस सकता है। अगले दिन की सूची लिखकर काम की सोच को विराम दें। हल्की सैर या सहज खिंचाव से शरीर को आराम मिल सकता है। परिवार के साथ शांत बैठना भी उपयोगी रहेगा। नींद से पहले फोन पर काम देखते रहने की आदत सीमित करें।
आज की सलाह: अच्छे विचार को छोटी कार्रवाई में बदलें, बाकी काम क्रम से संभालें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
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जन्म-समय संशोधन
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