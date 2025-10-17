Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 18 अक्टूबर: आज ऑनलाइन लेन-देन करते समय बरतें सावधानी, खर्चों में करें कटौती

संक्षेप: Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 18 October 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Fri, 17 Oct 2025 08:16 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
Aries Horoscope Today 18 October 2025, आज का मेष राशिफल: आज मेष राशि वालों को अपने रिलेशनशिप पर फैसला लेना चाहिए। नए आइडिया के जरिए करियर में योगदान देना चाहिए। पैसा और सेहत, दोनों ही आज स्पेशल अटेंशन की डिमांड करते हैं।

मेष लव राशिफल- अपने पार्टनर को हैप्पी रखें और भविष्य के बारे में बातचीत जरूर करें। दिन के पहले हिस्से में कुछ परेशानियां आ सकती हैं और कोई पुराना रिलेशनशिप भी अशांति का कारण बन सकता है। अविवाहित लोगों को दिन के पहले हिस्से में कोई स्पेशल मिल सकता है। लेकिन प्रपोज करने के लिए एक-दो दिन इंतजार करें। आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग भी बना सकते हैं। जिन शादीशुदा महिलाओं को अपने पार्टनर के घर में कोई परेशानी है, उन्हें आज अपने पति से इस बारे में बात करनी चाहिए।

मेष करियर राशिफल- वर्कप्लेस पर आपके प्रोफेशनल स्किल की परीक्षा होगी। क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज को निखारें। टीम प्रोजेक्ट या असाइनमेंट का हिस्सा बनते समय ईगो को किनारे रखना चाहिए। बैंकिंग, बीमा, अकाउंटिंग और फाइनेंस से जुड़े लोगों को विदेश में मौके मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन, आतिथ्य, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रॉसेसिंग से जुड़े बिजनेसमैन को दिन के दूसरे भाग में छोटे-मोटे चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। आपको टैक्स से जुड़े मामलों को हैंडल करना पड़ सकता है।

मेष आर्थिक राशिफल- दिन का पहला भाग आर्थिक दृष्टि से कुछ खास लाभदायक नहीं रहेगा। इसलिए आपको अपने खर्चों में कटौती करनी होगी। शेयर मार्केट में निवेश को लेकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें ऑनलाइन लेन-देन करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। बड़े-बुजुर्गों को सोशल टास्कों के लिए धन दान करने की जरूरत पड़ सकती है। बिजनेसमैन को टैक्स से जुड़ी परेशानियां का भी सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा।

मेष सेहत राशिफल- छोटी-मोटी हेल्थ प्रॉब्लम सामने आ सकती हैं। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने खान-पान पर कंट्रोल रखें। हेल्दी डाइट लें जिसमें ज्यादा पत्तेदार सब्जियां और फ्रूट्स शामिल हों। फाइबर से भरपूर चीजें लें और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की जगह हेल्दी फ्रूट्स जूस का सेवन करें। आपको आंखों से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। बच्चों को खेलते समय चोट लग सकती है। कुछ बुज़ुर्गों को भी जोड़ों के दर्द और नींद से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

