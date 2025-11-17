Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 18 नवंबर: मेष राशि वालों को आज होगा अच्छा मुनाफा, ऑफिस में होगी आपकी तारीफ

मेष राशिफल 18 नवंबर: मेष राशि वालों को आज होगा अच्छा मुनाफा, ऑफिस में होगी आपकी तारीफ

संक्षेप: Aries Horoscope Today 18 November 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Mon, 17 Nov 2025 08:15 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 18 नवंबर 2025: आज अपने पार्टनर के साथ बैठकर अपनी फीलिंग्स शेयर करें। नौकरी में अपनी क्षमता साबित करने के हर मौके का फायदा उठाएं। आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य दोनों ही पूरे दिन अच्छे रहेंगे।

मेष लव लाइफ: रिश्ते में तालमेल की कमी रहेगी। इससे दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। आपको ज्यादातर बातचीत करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कुछ प्रेम संबंधों में आज माता-पिता के हस्तक्षेप की भी आवश्यकता होगी। मैरिड रिलेशन में यह नॉर्मल होगा। आपको अपने पार्टनर को अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

करियर राशिफल: अपने प्रोफेशनल जीवन को प्रोडक्टिव बनाए रखें। अहंकार से जुड़ी दिक्कतें रहेंगी। आपके सीनियर आपसे ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन की उम्मीद कर सकते हैं। इससे परेशानी भी हो सकती है क्योंकि आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करना होगा। टीम मीटिंग में नए आइडिया और कॉन्सेप्ट लेकर आएं। टीम के सदस्य आपकी तारीफ करेंगे। कुछ कामों के लिए ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। व्यवसायी आज कॉन्फिडेंस से नए विचारों को आगे बढ़ा सकते हैं। स्टूडेंट्स को परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी।

फाइनेंशियल लाइफ: धन का आगमन होगा। इससे आपको परिवार में किसी उत्सव में महत्वपूर्ण योगदान देने में मदद मिलेगी। आपको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी खरीदने पड़ सकते हैं। दोपहर में नया वाहन खरीद सकते हैं। आप घर का रिनोवेशन शुरू कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं या कोई वाहन खरीद सकते हैं। आप किसी व्यवसाय पर भी विचार कर सकते हैं, जिससे अच्छा मुनाफा होगा।

सेहत राशिफल: आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं होगी। रोगियों को आज अपने खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। आपको दृष्टि संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चों को खेलते समय हल्की-फुल्की चोट भी लग सकती है। कुछ महिलाओं को त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है। बुजुर्गों को आज दवा लेना नहीं छोड़ना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को दोपहिया वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। खूब पानी का सेवन करें और देर रात तक गाड़ी चलाने से बचें, खासकर पहाड़ी इलाकों में।

