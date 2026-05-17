मेष राशिफल 18 मई 2026: आज इन बातों में बरतें सावधानी, नहीं तो बढ़ सकती है परेशानी, पढ़ें विस्तृत भविष्यफल
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 18 May 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 मई 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 18 May 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज का दिन मेष राशि वालों के लिए ठीक-ठाक रहने वाला है। सुबह से काम थोड़ा ज्यादा रह सकता है, जिस वजह से भागदौड़ भी बनी रहेगी। मन में कई बातें एक साथ चल सकती हैं। कुछ मामलों में चिंता भी महसूस हो सकती है, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति संभलती दिखाई देगी। परिवार के लोगों का साथ मिलने से राहत मिलेगी। दिन के आखिर में मन पहले से हल्का महसूस हो सकता है।
मेष राशि का लव राशिफल
प्रेम संबंधों में दिन अच्छा रह सकता है। अगर किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी तो बातचीत से मामला ठीक हो सकता है। पार्टनर आपकी बात समझने की कोशिश करेगा। शादीशुदा लोगों को घर के कामों में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने का मौका भी मिल सकता है। संतान से जुड़ी कोई बात मन को खुशी दे सकती है। आज कुछ जातकों के जीवन में नए प्रेम की शुरुआत भी हो सकती है।
मेष राशि का करियर राशिफल
कामकाज के मामले में दिन व्यस्त रहेगा। नौकरी करने वालों को ऑफिस में नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पुराने रुके कामों में भी धीरे-धीरे गति आने लगेगी। अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। व्यापार करने वालों को नए लोगों से फायदा मिल सकता है। किसी पुराने संपर्क से भी काम बन सकता है। हालांकि किसी भी जरूरी फैसले में जल्दबाजी करने से बचना बेहतर रहेगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए दिन शुभ रह सकता है।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल
पैसों के मामले में दिन सामान्य रहेगा। पैसा आएगा लेकिन खर्च भी बने रह सकते हैं। कुछ जरूरी कामों में अचानक पैसा लग सकता है। निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना जरूरी रहेगा। कारोबार में लाभ के संकेत हैं, लेकिन जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। फिजूल खर्च से बचना बेहतर रहेगा। सोच-समझकर ही खर्च करें।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल
सेहत ठीक रहेगी लेकिन शरीर में थकान और आलस्य महसूस हो सकता है। ज्यादा काम की वजह से मानसिक दबाव भी रह सकता है। सिरदर्द या हल्की बेचैनी जैसी परेशानी महसूस हो सकती है। समय पर खाना और पूरी नींद लेना जरूरी रहेगा। बाहर का ज्यादा खाना खाने से बचें।
कुल मिलाकर दिन ठीक रहेगा। धैर्य के साथ लिया गया फैसला फायदा दे सकता है। छोटी बातों पर तनाव लेने से बचें। शांत दिमाग से काम करेंगे तो कई चीजें आपके पक्ष में जाती दिखाई देंगी।
लेखक के बारे मेंPandit Narendra Upadhyay
पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी भारत के प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, जेमोलॉजिस्ट एवं आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। फलित ज्योतिष में 25 वर्षों से अधिक के अनुभव के साथ वे अब तक 10 लाख से अधिक लोगों को परामर्श प्रदान कर चुके हैं। उनकी पहचान सटीक भविष्यवाणी, व्यावहारिक उपाय और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से की जाने वाली ज्योतिषीय व्याख्या के लिए है। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी ने वैदिक ज्योतिष को केवल भविष्य कथन की विद्या न मानकर, उसे जीवन मार्गदर्शन की एक वैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विद्या के रूप में स्थापित किया है। वे ग्रह स्थितियों, ऊर्जा संतुलन और कर्म सिद्धांत के आधार पर लोगों को जीवन की जटिल परिस्थितियों में स्पष्ट दिशा प्रदान करते हैं। वे ग्रह गोचर, हिंदू पंचांग, त्योहारों एवं विशेष ज्योतिषीय अवसरों पर नियमित रूप से अपने विचार साझा करते हैं। इसके अतिरिक्त, वे लंबे समय से लाइव हिन्दुस्तान एवं दैनिक जागरण को दैनिक राशिफल उपलब्ध कराते आ रहे हैं।
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