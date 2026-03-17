Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

मेष राशिफल 18 मार्च: मेष राशि आज नहीं होगी पैसों की कोई कमी, मेहनत पर उठेगा सवाल

Mar 17, 2026 07:40 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Aries Horoscope Today 18 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 मार्च 2026 का दिन- 

मेष राशिफल 18 मार्च: मेष राशि आज नहीं होगी पैसों की कोई कमी, मेहनत पर उठेगा सवाल

Aries Horoscope Today 18 March 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 18 मार्च 2026: अपने रिलेशन को स्ट्रॉंग बनाए रखें और अपने पार्टनर को ज्यादा समय दें। ऑफिस में आपके काम की तारीफ की जाएगी। बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें। आज के दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका प्रेम-संबंध मजबूत रहेगा, और आपको और भी सुखद पल देखने को मिलेंगे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए रखने का ध्यान रखें। आज अपने खर्चों पर नजर रखें।

मेष राशि आज नहीं होगी पैसों की कोई कमी, मेहनत पर उठेगा सवाल

मेष राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपने रिश्ते में सुखद बातचीत की उम्मीद करें। अपने रवैये के कारण आप किसी मुश्किल सिचूऐशन में भी पड़ सकते हैं। कुछ जातकों को अपने एक्स लवर से सुलह करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज आपको अपने क्रश के पास जाकर अपनी फीलिंग्स शेयर करने के मौके भी मिल सकते हैं। मैरिड महिला जातक परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं। आपका पार्टनर आपसे ज्यादा से ज्यादा समय चाहता है। इसलिए, अपने प्रेमी के साथ समय बिताते समय अपने व्यवहार में मेच्योरिटी और समझदारी दिखाना बहुत जरूरी रहेगा। आप अपने माता-पिता से भी अपने रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं।

मेष राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन ऑफिस की राजनीति से सावधान रहें। कोई सीनियर जातक या टीम का कोई सदस्य आपके काम के प्रति आपकी मेहनत पर सवाल उठा सकता है। इससे आपके ईगो को ठेस पहुंच सकती है, जिससे बहस भी हो सकती है। आज के दिन इस मुश्किल सिचूऐशन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी और काम की बारीकियों पर ज्यादा ध्यान दें। जो लोग मशीन और डिजाइन से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें आज ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है। क्लाइंट (ग्राहक) के प्रति अपनी मेहनत को लेकर भी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। बैंकर और अकाउंटेंट्स को हिसाब-किताब करते समय ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कारोबारी लोग भी आज अपने माता-पिता के साथ चल रहे किसी मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:साप्ताहिक राशिफल: कुंभ, मिथुन राशि का सप्ताह रहेगा शानदार, पढ़ें अपनी राशि का हाल
ये भी पढ़ें:16 मार्च से 3 राशियों पर होगी धन की वर्षा, मंगल-चंद्र की चाल से होगा फायदा

मेष राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। आपको अपने खर्चों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। शेयर मार्केट में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें। इसके बजाय, म्यूचुअल फंड जैसे सुरक्षित विकल्पों को चुनें। आज आप किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा कोई मामला भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के दिन का दोपहर का टाइम गाड़ी खरीदने के लिए शुभ साबित हो सकता है। कारोबारियों को बैंक से लोन मंजूर होने की उम्मीद हो सकती है। आप सामाजिक कार्यों के लिए दान भी दे सकते हैं।

मेष राशि वालों का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

स्वास्थ्य के मामले में आज आप अच्छी स्तिथि में रहेंगे। दिल से जुड़ी बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है। आप वायरल बुखार, गले की खराश और पेट से जुड़ी समस्याओं से भी ठीक हो सकते हैं। आपको जंक फूड्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के सेवन से भी बचना चाहिए। इसके बजाय, बैलेंस डाइट को प्राथमिकता दें। आज गीले फर्श पर चलते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बुज़ुर्गों को आज घुटनों से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में कल से सूर्य गोचर, इन 3 राशियों की चमकेगी किस्मत
ये भी पढ़ें:18 मार्च को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढ़ें राशिफल
Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey

संक्षिप्त विवरण
सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव
सृष्टि पिछले ढाई साल से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। ज्योतिष से जुड़े किसी भी टॉपिक को पाठकों तक आसान, प्रामाणिक और आकर्षक भाषा में पहुंचाना, सृष्टि बखूबी जानती हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए सृष्टि ने रीडर बिहेवियर,बदलते कंटेंट फॉर्मेट पर अच्छी पकड़ हासिल की है। पाठकों की रुचियों व जरूरतों को समझते हुए वे फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी पहुंचाने की कोशिश करती हैं।
अपने करियर की शुरुआत इन्होंने हिन्दी दैनिक समाचार पत्र से की। इसके बाद इन्होंने डिजिटल मीडिया में कदम रखा। सृष्टि वेब स्टोरी, यूट्यूब शॉर्ट्स व इंस्टाग्राम रील्स जैसे विभिन्न डिजिटल स्टोरीटेलिंग फॉर्मेट का अनुभव रखती हैं। मनोरंजन, खेल व सेहत पर अच्छी पकड़ के साथ अब सृष्टि ज्योतिष और धार्मिक विषयों को कवर कर अपनी पहचान बना रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान बतौर संपादक इन्होंने कैम्पस समाचार पत्र प्रकाशित किया, लाइव रिपोर्टिंग की। डाटा स्टोरी और फैक्ट चेकिंग की भी अच्छी समझ रखती हैं। सामाजिक मुद्दे पर डॉक्यूमेंट्री भी बना चुकी हैं।

एस्ट्रोलॉजी लेखन और दृष्टिकोण
सृष्टि का मानना है कि एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य फैक्ट आधारित उपयोगी जानकारी को आसान भाषा में लोगों तक पहुंचाना है। इनका फोकस रहता है कि ज्योतिषीय जानकारी को आसान भाषा में रचनात्मक तरीके से पेश करें।

व्यक्तिगत रुचियां
सृष्टि को ट्रैवल करना, किताबें पढ़ना, म्यूजिक सुनना, लिखना और नई चीजें सीखने का शौक है। इनका मानना है कि पर्सनल ग्रोथ के लिए खुद को अपडेट रखना चाहिए।

विशेषज्ञता
राशिफल
साप्ताहिक राशिफल
ग्रह गोचर
नक्षत्र परिवर्तन
अंकज्योतिष
व्रत-त्योहार, पूजा-विधि
रत्न विज्ञान
ज्योतिषीय उपाय
वास्तु शास्त्र
हस्तरेखा

और पढ़ें
Aries Horoscope Aries Mesh Rashifal
जानें लेटेस्ट Dharm News, Aaj ka Rashifal और सटीक Panchang की जानकारी। अपनी डेली पूजा के लिए यहाँ पढ़ें Shiv Chalisa, Hanuman Chalisa और Bajrang Baanहिंदू कैलेंडर 2026 की शुभ तिथियों के साथ अपने हर दिन को खास बनाएं!
अपना राशिफल जाने