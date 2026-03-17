मेष राशिफल 18 मार्च: मेष राशि आज नहीं होगी पैसों की कोई कमी, मेहनत पर उठेगा सवाल
Aries Horoscope Today 18 March 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 मार्च 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 18 March 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 18 मार्च 2026: अपने रिलेशन को स्ट्रॉंग बनाए रखें और अपने पार्टनर को ज्यादा समय दें। ऑफिस में आपके काम की तारीफ की जाएगी। बिना सोचे-समझे खर्च करने से बचें। आज के दिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपका प्रेम-संबंध मजबूत रहेगा, और आपको और भी सुखद पल देखने को मिलेंगे। अपनी प्रोफेशनल लाइफ को प्रोडक्टिव बनाए रखने का ध्यान रखें। आज अपने खर्चों पर नजर रखें।
मेष राशि आज नहीं होगी पैसों की कोई कमी, मेहनत पर उठेगा सवाल
मेष राशि वालों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन अपने रिश्ते में सुखद बातचीत की उम्मीद करें। अपने रवैये के कारण आप किसी मुश्किल सिचूऐशन में भी पड़ सकते हैं। कुछ जातकों को अपने एक्स लवर से सुलह करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आज आपको अपने क्रश के पास जाकर अपनी फीलिंग्स शेयर करने के मौके भी मिल सकते हैं। मैरिड महिला जातक परिवार बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर सकती हैं। आपका पार्टनर आपसे ज्यादा से ज्यादा समय चाहता है। इसलिए, अपने प्रेमी के साथ समय बिताते समय अपने व्यवहार में मेच्योरिटी और समझदारी दिखाना बहुत जरूरी रहेगा। आप अपने माता-पिता से भी अपने रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं।
मेष राशि वालों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन ऑफिस की राजनीति से सावधान रहें। कोई सीनियर जातक या टीम का कोई सदस्य आपके काम के प्रति आपकी मेहनत पर सवाल उठा सकता है। इससे आपके ईगो को ठेस पहुंच सकती है, जिससे बहस भी हो सकती है। आज के दिन इस मुश्किल सिचूऐशन से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी और काम की बारीकियों पर ज्यादा ध्यान दें। जो लोग मशीन और डिजाइन से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें आज ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है। क्लाइंट (ग्राहक) के प्रति अपनी मेहनत को लेकर भी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं। बैंकर और अकाउंटेंट्स को हिसाब-किताब करते समय ज्यादा सावधान रहना चाहिए। कारोबारी लोग भी आज अपने माता-पिता के साथ चल रहे किसी मुद्दे को सॉल्व कर सकते हैं।
मेष राशि वालों का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?
आज के दिन आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। आपको अपने खर्चों के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। शेयर मार्केट में बिना सोचे-समझे निवेश करने से बचें। इसके बजाय, म्यूचुअल फंड जैसे सुरक्षित विकल्पों को चुनें। आज आप किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा कोई मामला भी सॉल्व कर सकते हैं। आज के दिन का दोपहर का टाइम गाड़ी खरीदने के लिए शुभ साबित हो सकता है। कारोबारियों को बैंक से लोन मंजूर होने की उम्मीद हो सकती है। आप सामाजिक कार्यों के लिए दान भी दे सकते हैं।
मेष राशि वालों का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?
स्वास्थ्य के मामले में आज आप अच्छी स्तिथि में रहेंगे। दिल से जुड़ी बीमारियों से आपको राहत मिल सकती है। आप वायरल बुखार, गले की खराश और पेट से जुड़ी समस्याओं से भी ठीक हो सकते हैं। आपको जंक फूड्स और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के सेवन से भी बचना चाहिए। इसके बजाय, बैलेंस डाइट को प्राथमिकता दें। आज गीले फर्श पर चलते समय भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बुज़ुर्गों को आज घुटनों से जुड़ी कुछ छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं।
डॉ. जे.एन. पांडेय
वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ
ई-मेल: djnpandey@gmail.com
फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)
लेखक के बारे मेंShrishti Chaubey
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सृष्टि चौबे पत्रकारिता जगत में 4 वर्षों का अनुभव रखती हैं। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। वह ज्योतिष, ग्रह गोचर, राशिफल, नक्षत्र परिवर्तन, अंकज्योतिष, रत्न, और वास्तु से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। पाठक-केंद्रित व आसान भाषा में जानकारी पेश करना इनके लेखन की पहचान है। धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाना और उन पर शोध करना इनकी विशेष पसंद है।
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