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मेष राशिफल 18 जून: मेष राशि आज ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले करें ये 1 काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Anita Baranwal लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today 18 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 जून 2026 का दिन-

मेष राशिफल 18 जून: मेष राशि आज ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले करें ये 1 काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 18 June 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 18 जून: आज के दिन कामकाज की रफ्तार सुबह से तेज रह सकती है। इसलिए दिन को बिना प्लान के छोड़ना ठीक नहीं होगा। गुरुवार का स्वभाव समझदारी दे रहा है, लेकिन आपकी राशि में चंद्रमा और भरणी नक्षत्र मन को जल्दी प्रतिक्रिया देने वाला बना रहे हैं। इसी कारण छोटी चूक भी हो सकती है। काम का दबाव रहेगा, पर घबराने की बात नहीं है। जरूरी बातें लिखकर चलेंगे तो उलझन कम होगी। घर में लोगों के साथ बैठने का मौका मिल सकता है। किसी पारिवारिक मिलन, स्कूल से जुड़ी बात या घरेलू काम में आपकी भूमिका बढ़ सकती है। माता से सहयोग या सलाह मिल सकती है। वाहन, मरम्मत या कागजी काम से जुड़ा विचार बने तो खर्च और दस्तावेज दोनों जांच लें। सुबह का शांत हिस्सा जरूरी फैसलों के लिए ठीक रहेगा। देर दोपहर में जल्दबाजी से बचना बेहतर है।

मेष राशि आज ऑनलाइन पेमेंट करने से पहले करें ये 1 काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशि के जातकों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

घर के लोग साथ देंगे, बस बोलने का तरीका नरम रखें। सही बात भी तेज लहजे में कहेंगे तो बात बिगड़ सकती है। मां से खुलकर बात करने पर मन हल्का होगा। मित्रों के साथ छोटी मुलाकात अच्छा असर दे सकती है। दांपत्य में कोई बड़ी परेशानी नहीं दिखती, लेकिन ऑफिस का तनाव घर तक न लाएं। बच्चों की पढ़ाई, दिनचर्या या किसी छोटी जरूरत पर ध्यान देने से अपनापन बढ़ेगा। एक सादा धन्यवाद या तारीफ का असर उम्मीद से ज्यादा रहेगा।

मेष राशि के जातकों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

ऑफिस या कारोबार में दबाव वाला दिन है। कुछ काम अब टलने वाले नहीं हैं। मेल, बिल, रिपोर्ट या ऑनलाइन पेमेंट बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। अगर टीम के साथ काम करते हैं तो स्पष्ट निर्देश दें, बार बार डांटने से काम नहीं बनेगा। छात्र एक साथ बहुत कुछ पकड़ने के बजाय एक विषय पर टिकें। सुबह का समय इंटरव्यू, आवेदन, प्रस्तुति या जरूरी बात रखने के लिए उपयोगी है। शनि का गोचर आपको लंबी सोच दे रहा है। इसलिए तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय टिकाऊ नतीजे पर ध्यान रखें।

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मेष राशि के जातकों का आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?

पैसों के मामले में अनुशासन जरूरी रहेगा। आमदनी सामान्य रहेगी, लेकिन खर्च खुला रहा तो बचत कमजोर पड़ सकती है। परिवार की ओर से मदद या पुरानी रकम लौटने की संभावना बन सकती है। नई गाड़ी, मोबाइल या बड़े सामान पर खर्च सोच समझकर करें। महीने के बाकी खर्च लिख लेना आज अच्छा कदम होगा। छोटी रकम का हिसाब भी काम आएगा।

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मेष राशि के जातकों का आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

तनाव का असर सिर, आंखों या गर्दन पर दिख सकता है। बीच बीच में रुककर गहरी सांस लें। पानी कम न करें। अगर चिड़चिड़ापन बढ़े तो बहुत मीठी चाय की जगह सादा नींबू पानी लें। स्क्रीन पर लगातार देखने से भी थकान बढ़ सकती है, इसलिए थोड़ी देर नजरें हटाना ठीक रहेगा।

आज की सलाह- जरूरी खर्च और जरूरी बात, दोनों लिखकर चलेंगे तो गलती कम होगी।

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Anita Baranwal

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Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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