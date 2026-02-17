Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 18 फरवरी: मेष राशि आज पैसा आएगा, ऑफिस में छोटी-मोटी दिक्कतों से रहें सावधान

Feb 17, 2026 07:56 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 18 February 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 फरवरी 2026 का दिन…

मेष राशिफल 18 फरवरी: मेष राशि आज पैसा आएगा, ऑफिस में छोटी-मोटी दिक्कतों से रहें सावधान

Aries Horoscope Today 18 February 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 18 फरवरी 2026: ऑफिस में आपको एथिक्स से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आज आपका लव अफेयर अच्छा बना रहे। कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं परेशान करेगी। आज के दिन धन भी ठीक स्थिति में है। आज के दिन बिजी ऑफिस शेड्यूल के साथ एक खुशहाल रिश्ता ही आपका मुख्य फोकस रहेगा। टेंशन वाले ऑफिस के माहौल में भी शांत रहने की कोशिश करें। आज सेहत और पैसा दोनों अच्छी स्थिति में रहेंगे।

मेष राशि आज पैसा आएगा, ऑफिस में छोटी-मोटी दिक्कतों से रहें सावधान

मेष राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपने पार्टनर को खुश रखें। आज के दिन सुबह के टाइम में छोटी-मोटी कम्युनिकेशन से जुड़ी प्रॉब्लम आ सकती हैं। इससे आपका पार्टनर परेशान हो सकता है और आने वाले दिनों में बड़ी गड़बड़ भी हो सकती है। आज जरूरी फैसले लेते समय आपको अपने पार्टनर की राय को प्रायोरिटी देनी चाहिए। आपका पार्टनर आपको पेरेंट्स से मिलवाने में भी इंटरेस्टेड महसूस करेगा। आज के दिन कुछ रिश्तों में ऑफिशियल कमिटमेंट के रूप में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अपने पार्टनर के लिए समय निकालने के लिए आज के दिन तैयार रहना चाहिए।

मेष राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आप वर्कप्लेस पर नए काम करने में आज के दिन अच्छी स्थिति में रहेंगे। कुछ जिम्मेदारियों के लिए आपको टेक्निकल स्किल्स को अपग्रेड करने की भी जरूरत होगी। आपको टीम सेशन में वोकल होना चाहिए। प्रोजेक्ट्स में नए कॉन्सेप्ट्स लाना आपके लिए अच्छा रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स के रूप में भी छोटी-मोटी दिक्कतें आ सकती हैं, जिन्हें आपको हैंडल करना होगा। जो लोग सेल्स और मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, वे आज ट्रैवल कर सकते हैं। आज के दिन का दोपहर का टाइम जॉब इंटरव्यू देने के लिए अच्छा साबित हो सकता है। जो लोग ट्रेड के बिजनेस में हैं, वे नई पार्टनरशिप साइन करने के लिए आज का दिन चुन सकते हैं।

मेष राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन पैसा आएगा। इससे आपको स्टॉक मार्केट में जरूरी इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलेगी। आप आज के दिन कोई प्रॉपर्टी बेच सकते हैं या खरीद भी सकते हैं। किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ पैसे का कोई मामला सुलझाने का भी अच्छा मौका है। कुछ महिलाओं को प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा मिल सकता है। बिजनेसमैन नई पैसे की डील आज के दिन साइन कर सकते हैं, जिससे नए इलाकों में ट्रेड बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

मेष राशि के लिए आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?

आपकी सेहत आज के दिन अच्छी रहेगी। आनखों से जुड़ी दिक्कत से राहत मिल सकती है। आज के दिन आप वायरल फीवर और पेट की बीमारियों से भी ठीक हो सकते हैं। आज के दिन खेलते समय बच्चों को छोटे-मोटे कट लग सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करते समय आपको सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है। शाम के समय गाड़ी चलाते समय सावधान रहना अच्छा है।

