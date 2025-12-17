Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 18 दिसंबर: मेष राशि आज स्टूडेंट्स को मिलेगी अच्छी खबर, नहीं होगी पैसों की कोई कमी

संक्षेप:

Aries Horoscope Today 18 December 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Dec 17, 2025 08:22 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
मेष लव लाइफ: अपने रिलेशन को अगले लेवल पर ले जाने के मौकों की तलाश करें। जब आप एक साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो धैर्य से सुनें, और फालतू टॉपिक पर बात न करें। आज रिश्ते में अहंकार को दूर रखना होगा। आज आप किसी खास व्यक्ति से मिलकर खुशी महसूस करेंगे। ट्रैवल करते दौरान, किसी ऑफिशियल इवेंट में, पारिवारिक समारोह में या रेस्टोरेंट में कोई नया व्यक्ति जीवन में आएगा। शादीशुदा महिलाएं भी परिवार बढ़ाने के बारे में गंभीरता से सोचेंगी।

करियर राशिफल: टीम मीटिंग में खुलकर अपनी बात रखें। आपके सुझावों और नए विचारों को लोग मानेंगे। लेखकों का काम प्रकाशित हो सकता है, जबकि कॉपीराइटर क्लाइंट जीतने में सफल हो सकते हैं। सीनियर्स के साथ बहस करने से बचें। आप अपने बिजनेस को नए क्षेत्रों में फैलाने के बारे में सोच सकते हैं, और नई पार्टनरशिप हकीकत बनेंगी। नौकरी ढूंढने वाले लोग अलग-अलग जॉब पोर्टल पर अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं, और शाम तक इंटरव्यू के कॉल आने लगेंगे। विदेशी यूनिवर्सिटी में एडमिशन का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स को अच्छी खबर मिलेगी।

फाइनेंशियल राशिफल: आज के दिन समृद्धि बनी रहेगी, और आप नई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। आप किसी दोस्त के साथ पैसों से जुड़ा मामला सुलझाएंगे। कुछ लोगों को ऑफिस में किसी फंक्शन के लिए खर्च करना पड़ सकता है। आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के बारे में भी सोच सकते हैं। आज रियल एस्टेट में निवेश करने का भी अच्छा समय है। परिवार में किसी मेडिकल इमरजेंसी के कारण आपको बड़ी रकम खर्च करनी पड़ सकती है।

सेहत राशिफल: ऑयली भोजन खाने से बचें। ऑफिस के तनाव से दूर रहें, और आज से ही व्यायाम करना शुरू करें। कुछ महिलाओं को सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आज के दिन सिर के ऊपर भारी सामान उठाने से बचना भी जरूरी है। गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय भी आपको सावधान रहना चाहिए। कुछ लोगों को कान या आंखों से जुड़ा इन्फेक्शन भी हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

