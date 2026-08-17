मेष राशिफल 18 अगस्त: मेष राशि आज मिल सकता है नया ऑफर, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 18 अगस्त: मेष राशि आज मिल सकता है नया ऑफर, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 18 August 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 18 अगस्त 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 18 August 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 18 अगस्त: दिन का केंद्र रिश्ते, तालमेल और आपसी सहयोग पर रहेगा। जिन कामों में अकेले दबाव महसूस हो रहा था, उनमें किसी भरोसेमंद व्यक्ति का साथ राहत दे सकता है। खासकर जीवनसाथी, पार्टनर या करीबी सहयोगी आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। इसलिए हर बात खुद ही संभालने की जिद छोड़ना फायदेमंद रहेगा। मन में थोड़ी नरमी भी रहेगी और थोड़ी संवेदनशीलता भी। इसी कारण छोटी बात का असर जल्दी हो सकता है। बोलचाल संतुलित रखें। सामने वाला आपका विरोध नहीं, बस अपना नजरिया रख रहा है। घर के माहौल में समझदारी बनी रहेगी, क्योंकि मन और घरेलू मामलों पर बुध और गुरु का असर आपको बात सुलझाने की दिशा दे रहा है। रचनात्मक सोच भी अच्छी रहेगी, लेकिन मन को भटकाने वाली चीजों से दूरी रखें। किसी महिला की बात को हल्के में न लें। सम्मानजनक व्यवहार से ही दिन सहज बनेगा। काम के बीच थोड़ा समय अपने लोगों के लिए निकालेंगे तो मानसिक शांति बढ़ेगी।
मेष राशिफल 18 अगस्त: मेष राशि आज मिल सकता है नया ऑफर, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों के मामले में दिन मुलायम और सहयोगी है। अगर पिछले कुछ समय से दूरी, चुप्पी या अनकही शिकायतें थीं, तो अब बात शुरू करना आसान लग सकता है। जीवनसाथी या पार्टनर की तरफ से भावनात्मक सहारा मिल सकता है। आपका रोमांटिक मूड भी उभर सकता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा उम्मीदें न रखें। सिंगल लोगों के लिए किसी से अच्छी बातचीत की शुरुआत हो सकती है, पर जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष न बनाएं। परिवार के भीतर भी आपका लहजा बहुत मायने रखेगा। मीठी बात से मुश्किल विषय भी संभल सकता है।
करियर राशिफल
पढ़ाई, ट्रेनिंग, प्रेजेंटेशन या किसी क्रिएटिव काम के लिए समय अच्छा है। ध्यान लगाने की कोशिश करेंगे तो समझ जल्दी बनेगी। छात्रों को खासकर लिखित काम, रिविजन और कॉन्सेप्ट क्लियर करने में लाभ मिल सकता है। करियर के मोर्चे पर साझेदारी वाले काम, क्लाइंट डीलिंग, मीटिंग या टीम कोऑर्डिनेशन ठीक रहेगा। नया ऑफर या साथ काम करने का प्रस्ताव मिल सकता है, लेकिन हर शर्त पढ़कर ही आगे बढ़ें। कारोबार करने वालों के लिए नया पार्टनर या सहायक संपर्क मददगार हो सकता है। मंगल का असर आपको सक्रिय रखेगा, इसलिए बात को अटकाने के बजाय पहल करना बेहतर रहेगा। बस तर्क करते समय स्वर तेज न होने दें।
पैसों के मामले में सोच समझकर चलने से संतोष रहेगा। बचत की योजना बनाना, खर्चों को बांटना और जरूरी व गैरजरूरी खरीद में फर्क करना फायदेमंद रहेगा। नियमित आय से जुड़े काम स्थिर रह सकते हैं। यदि निवेश का मन बने तो जोखिम वाले विकल्पों से थोड़ा दूर रहें। जल्दी लाभ की चाह बाद में टेंशन दे सकती है। घर या सुविधा से जुड़े छोटे खर्च सामने आ सकते हैं, पर सही बजट से संभल जाएंगे। उधार देने या लेने में साफ बात रखना जरूरी रहेगा।
सेहत राशिफल
ऊर्जा बनी रहेगी, लेकिन खानपान में लापरवाही भारी लग सकती है। तला भुना, अनियमित समय पर खाना या बहुत देर तक खाली पेट रहना ठीक नहीं रहेगा। शरीर का संकेत समय पर समझें। हल्की थकान या सुस्ती को नजरअंदाज न करें। रोज की थोड़ी कसरत, टहलना और पानी की सही मात्रा लाभ देगी। मानसिक संतुलन के लिए देर रात तक जागने से बचें।
आज की सलाह: रिश्तों में सहयोग लें, खर्च लिखकर चलें और खाने के समय में ढिलाई न करें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र