मेष राशिफल 18 अगस्त : मेष राशि वाले धन खर्च सोच-समझकर करें, आर्थिक परेशानियों के योग, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 18 August 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वाले आज आर्थिक परेशानियां से परेशान हो सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

Sun, 17 Aug 2025 07:58 PM

Aries Horoscope Today 17 August 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: रिलेशनशिप की प्रॅाब्लम को सॅाल्व कर लें। आने वाले दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे। आज का दिन प्रोडेक्टिव रहेगा। सीनियर्स के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें। आंख बंद के निवेश न करें। कार्यक्षेत्र में कमिटेड रहें। आज स्वास्थ्य और आर्थिक पक्ष दोनों में सावधानी बरतनी की आवश्यकता है।

लव राशिफल- लव अफेयर आगे बढ़ेगा। दिन की शुरुआत में परेशानियों के बावजूद आप प्रेमी के साथ समय व्यतीत करेंगे। अतीत की इगो संबंधित समस्याएं दूर होंगी। रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए प्रेमी को सरप्राइज गिफ्ट देते रहें। पर्सनल लाइफ में किसी तीसरे को दखल न देने दें। किसी तीसरे के दखल से रिश्ते में परेशानी हो सकती है। शादीशुदा पुरुष ऑफिस रोमांस से बचकर रहें।

करियर राशिफल- आज कुछ प्रोडेक्टिव इश्यूज हो सकते हैं। हालांकि प्रोफेशनल लाइफ अच्छी रहेगी। आपको क्लाइंट के साथ किसी डील को करने का मौका मिल सकता है। आप इस डील को अच्छे से करके अपने आपको साबित कर सकते हैं। अगर आप टीम लीडर या मैनेजर है तो आपकी सलाह कंपनी द्वारा सराहा की जाएगी। आपको इनाम भी मिल सकता है। इनाम कैश या आपके पद में बढ़ोतरी के रूप में मिल सकता है।

आर्थिक राशिफल- आज आर्थिक परेशानियां हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। मित्र या रिश्तेदार को बड़ी रकम उधार में देने से बचें। परिवार में किसी भी तरह के आर्थिक विवाद में न उलझें। दिन के पहले भाग में कुछ व्यापारियों को टैक्स संबंधित समस्या हो सकती है। आर्थिक मामलों में किसी पर भी आंख बंधकर भरोसा न करें।

स्वास्थ्य राशिफल- छोटी-मोटी स्वास्थ्य समस्याएं रहेंगी लेकि इससे आपकी दिनचर्या प्रभावित नहीं होगी। वायरल फीवर, गले में खराश, पेट में दर्द और नेत्र संबंधित समस्या हो सकती है। हालांकि कोई सीरियस समस्या आज नहीं होगी। कुछ लोगों को जॅाइन्ट्स में दर्द हो सकता है। सीनियर्स को नींद न आने की समस्या हो सकती है। आज आप तंबाकू और शराब का सेवन छोड़ने पर भी विचार कर सकते हैं। दिन का दूसरा भाग जिम या योगा सेशन जॅाइन करने के लिए भी अच्छा है। ऑफिस लाइफ को घर में न लाएं और परिवार के साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करें।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com