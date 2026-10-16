मेष राशिफल 17 अक्टूबर 2026: मेष राशि वालों को नई चीजें सीखने का मिलेगा मौका, करियर और पैसों के मामले में रहें सतर्क
आज का मेष राशिफल 17 अक्टूबर 2026: जानें मेष राशि वालों का करियर, लव लाइफ, आर्थिक स्थिति और सेहत कैसी रहेगी। आज नई चीजें सीखने और अपनी सोच को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। नौकरी और पढ़ाई में नई जानकारी काम आएगी।
Aries Horoscope Today 17 October 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal: नई बात सीखने और रोज के दायरे से बाहर सोचने की इच्छा रहेगी। चंद्रमा पूरे व्यावहारिक दिन धनु राशि के नौवें भाव में रहेगा। इससे किसी सलाह, छोटी यात्रा या अधूरी पढ़ाई की ओर ध्यान जा सकता है। सुबह किसी उलझे सवाल की जड़ समझना चाहेंगे। बाद में अपनी बात रखने का भरोसा बढ़ सकता है। फिर भी अपनी समझ को अंतिम मानकर दूसरों की बात न काटें। घर के फैसलों में गुरु कर्क राशि के चौथे भाव में रहते हुए परिवार की जरूरत समझने और अनुभवी सदस्य की सलाह लेने की दिशा देता है। किसी घरेलू काम को मिलकर निपटाने से बाहर के काम के लिए भी मन हल्का रहेगा। बच्चों की छोटी उपलब्धि या किसी परिचित की अच्छी प्रतिक्रिया खुशी दे सकती है। इसे तुलना का विषय न बनाएं। बाहर जाने का प्लान हो तो जरूरी कागज और रास्ता पहले देख लें। दिन का फायदा बहुत कुछ शुरू करने से नहीं, एक उपयोगी बात समझकर उसे व्यवहार में उतारने से मिलेगा। अपने लिए भी थोड़ा समय खाली रखें।
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?- पढ़ें लव राशिफल
साथी के साथ बातचीत में आपका उत्साह कभी सलाह देने की आदत बन सकता है। सामने वाला समाधान से पहले अपनी बात सुने जाने की उम्मीद रख सकता है। इसलिए पूछें कि उसे मदद चाहिए या केवल साथ। दोस्तों की राय और निजी पसंद के बीच राहु कुंभ राशि के ग्यारहवें भाव में और केतु सिंह राशि के पांचवें भाव में रहते हुए चुनाव सोचकर करने का संकेत देते हैं। रिश्ते का फैसला समूह की प्रतिक्रिया पर न छोड़ें। अकेले लोगों को परिचित बातचीत आगे बढ़ाने का अवसर मिल सकता है। जल्द कोई नाम देने के बजाय सहज परिचय रखें। बच्चों के साथ उनके काम में दिलचस्पी लें। हर बातचीत को प्रदर्शन का हिसाब न बनाएं।
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?- पढ़ें करियर राशिफल
पढ़ाई में किसी विषय का बड़ा ढांचा समझना छोटे तथ्य रटने से अधिक उपयोगी रहेगा। कठिन अध्याय को तीन सवालों में बांटें और उनके उत्तर अपने शब्दों में लिखें। ऑफिस में नई प्रक्रिया या प्रशिक्षण से जुड़ी चर्चा काम आ सकती है। अपनी बात रखने से पहले उसके पक्ष में जरूरी जानकारी जुटाएं। वरिष्ठ की सलाह अच्छी लगे तो उसे अपने काम की वास्तविक जरूरत से मिलाकर देखें। कारोबार में दूर के संपर्क से बातचीत संभव है, लेकिन केवल उत्साह के आधार पर समय या माल देने का वादा न करें। लंबित जवाब के लिए विनम्र याद दिलाना ठीक रहेगा। काम की स्थिति साफ बताने से सहयोग आसान होगा। दिन के अंत में अगला छोटा कदम लिखकर रखें।
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?- पढ़ें आर्थिक राशिफल
आमदनी की उम्मीद और खाते में उपलब्ध रकम को अलग रखें। किसी भुगतान की सूचना मिले तो रकम मिलने के बाद ही अगला खर्च तय करें। शनि मीन राशि के बारहवें भाव में रहते हुए नियमित खर्च और अनदेखे छोटे भुगतान की जिम्मेदारी याद दिलाता है। यात्रा, सदस्यता या घर की सुविधा पर खर्च करने से पहले उसकी जरूरत जांचें। बची हुई रकम का एक हिस्सा अलग रखना बेहतर रहेगा। उधार मांगने वाले परिचित को जवाब देते समय अपनी सीमा साफ कहें। केवल संकोच के कारण ऐसा वादा न करें जिसे निभाना कठिन लगे।
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?- पढ़ें स्वास्थ्य राशिफल
मन में कई योजनाएं होने से आराम के समय भी सोच चलती रह सकती है। हर विचार पर तुरंत काम करना जरूरी नहीं है। जरूरी बातें कागज पर लिखकर कुछ देर स्क्रीन से दूर रहें। बाहर निकलें तो पानी और भोजन का ध्यान रखें। हल्की सैर दिन की बेचैनी कम करने में मदद कर सकती है। शरीर की क्षमता देखकर ही गतिविधि चुनें। रात में अगली सुबह की तैयारी थोड़ी पहले कर लें। इससे सोने से पहले काम याद आने की परेशानी घट सकती है।
मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन?- जानें आज की सलाह
अच्छी सलाह सुनें, फिर अपनी जरूरत देखकर एक छोटा कदम चुनें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
वैदिक यज्ञ एवं ज्योतिषीय उपाय
लोगो शास्त्र