Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 17 November 2025 Mesh Rashifal Aaj Ka Future predictions
मेष राशिफल 17 नवंबर: आज धन के मामले में दोस्ती से रहें सावधान, करियर में होंगे बड़े बदलाव

मेष राशिफल 17 नवंबर: आज धन के मामले में दोस्ती से रहें सावधान, करियर में होंगे बड़े बदलाव

संक्षेप: Aries Horoscope Today 17 November 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Sun, 16 Nov 2025 08:52 PMShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Aries Horoscope Today, मेष राशिफल 17 नवंबर 2025: आज रिश्तों से जुड़ी समस्याओं को सुलझाएं। ऑफिस में अच्छी परफॉर्मेंस दें। फाइनेंशियल सिचूऐशन और हेल्थ दोनों अच्छी रहेगी। बड़े पैमाने पर धन निवेश करते समय सावधानी बरतें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष लव लाइफ: अपने रिश्ते को अधिक समय दें क्योंकि आपका साथी आपकी उपस्थिति को पसंद करता है। पर्सनल और प्रोफेशनल प्रयासों में पार्टनर का मजबूत सपोर्ट बनें। आप शादी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं और आपके माता-पिता आपका सपोर्ट करेंगे। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, वे फिर से प्यार में पड़ सकते हैं। आपका प्रेमी आज आपकी उपस्थिति पसंद करेगा और भावनाओं को साझा करने के लिए आपके साथ बैठेगा। ऐसी फालतू की बातचीत से बचें, जो प्रेमी को परेशान करे। सिंगल जातक भी आज कॉन्फिडेंस से अपने क्रश के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं।

करियर राशिफल: करियर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप किसी सीनियर के साथ किसी मुद्दे को सुलझाने में सफल होंगे। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास आ सकती हैं। एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए तैयार रहें। आपकी बातचीत की स्किल्स आज क्लाइंट्स को प्रभावित कर सकती है। बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों का शेड्यूल बिजी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े लोगों को नए आइडियाज लाने पड़ सकते हैं। व्यवसायियों को पार्ट्नर्शिप में समस्याओं को सुलझाने की जरूरत होगी। स्टूडेंट्स आज शैक्षणिक चुनौतियों को भी सॉल्व कर सकते हैं।

ये भी पढ़ें:शुक्र-बुध का गोचर तुला राशि में, 23 नवंबर से इन 3 राशियों को होगी धन वृद्धि
ये भी पढ़ें:टैरो राशिफल: 17-23 नवंबर का समय मेष राशि से लेकर मीन के लिए कैसा रहेगा?

फाइनेंशियल लाइफ: धन की सिचूऐशन अच्छी रहेगी। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। कुछ महिलाएं दोस्तों के साथ मिलकर आर्थिक मुद्दों को सुलझा सकती हैं। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। आज किसी दोस्त को बड़ी रकम उधार देना भी ठीक नहीं है। आपको ऑफिस पर किसी उत्सव में योगदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। व्यवसायी सभी लंबित बकाया चुका सकते हैं। भविष्य के विस्तार के लिए धन भी जुटा सकते हैं।

ये भी पढ़ें:क्या कुंभ राशि पर 2026 में भी शनि की साढ़ेसाती का रहेगा प्रभाव?

सेहत राशिफल: सेहत संबंधी छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी। सही डाइट प्लान अपनाना अच्छा रहेगा। आपको खांसी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। उम्रदराज जातकों को घुटनों और कोहनी में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज भारी सामान उठाने से बचें। तनाव और नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना भी अच्छा है। कुछ महिलाओं को सांस लेने में भी समस्या हो सकती है।

ये भी पढ़ें:अंक राशिफल: 1-9 मूलांक के लिए 17 से 23 नवंबर तक का समय कैसा रहेगा?
ये भी पढ़ें:राशिफल: 17 नवंबर को मेष राशि से लेकर मीन का दिन कैसा रहेगा, पढें

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
Aries Aries Horoscope Mesh Rashifal
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने