मेष राशिफल 17 नवंबर: आज धन के मामले में दोस्ती से रहें सावधान, करियर में होंगे बड़े बदलाव

संक्षेप: Aries Horoscope Today 17 November 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

मेष लव लाइफ: अपने रिश्ते को अधिक समय दें क्योंकि आपका साथी आपकी उपस्थिति को पसंद करता है। पर्सनल और प्रोफेशनल प्रयासों में पार्टनर का मजबूत सपोर्ट बनें। आप शादी के बारे में डिसीजन ले सकते हैं और आपके माता-पिता आपका सपोर्ट करेंगे। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, वे फिर से प्यार में पड़ सकते हैं। आपका प्रेमी आज आपकी उपस्थिति पसंद करेगा और भावनाओं को साझा करने के लिए आपके साथ बैठेगा। ऐसी फालतू की बातचीत से बचें, जो प्रेमी को परेशान करे। सिंगल जातक भी आज कॉन्फिडेंस से अपने क्रश के सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं।

करियर राशिफल: करियर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप किसी सीनियर के साथ किसी मुद्दे को सुलझाने में सफल होंगे। कुछ बड़ी जिम्मेदारियां आपके पास आ सकती हैं। एक्स्ट्रा घंटे काम करने के लिए तैयार रहें। आपकी बातचीत की स्किल्स आज क्लाइंट्स को प्रभावित कर सकती है। बैंकिंग, अकाउंटिंग और फाइनेंस क्षेत्र से जुड़े लोगों का शेड्यूल बिजी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े लोगों को नए आइडियाज लाने पड़ सकते हैं। व्यवसायियों को पार्ट्नर्शिप में समस्याओं को सुलझाने की जरूरत होगी। स्टूडेंट्स आज शैक्षणिक चुनौतियों को भी सॉल्व कर सकते हैं।

फाइनेंशियल लाइफ: धन की सिचूऐशन अच्छी रहेगी। आपको खर्चों को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। कुछ महिलाएं दोस्तों के साथ मिलकर आर्थिक मुद्दों को सुलझा सकती हैं। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं। आज किसी दोस्त को बड़ी रकम उधार देना भी ठीक नहीं है। आपको ऑफिस पर किसी उत्सव में योगदान देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। व्यवसायी सभी लंबित बकाया चुका सकते हैं। भविष्य के विस्तार के लिए धन भी जुटा सकते हैं।

सेहत राशिफल: सेहत संबंधी छोटी-मोटी दिक्कतें रहेंगी। सही डाइट प्लान अपनाना अच्छा रहेगा। आपको खांसी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। उम्रदराज जातकों को घुटनों और कोहनी में दर्द की शिकायत हो सकती है। आज भारी सामान उठाने से बचें। तनाव और नेगेटिव मानसिकता वाले लोगों से दूर रहना भी अच्छा है। कुछ महिलाओं को सांस लेने में भी समस्या हो सकती है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ