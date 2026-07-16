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मेष राशिफल 17 जुलाई 2026: मेष राशि वालों को सुबह से मिलेंगे शुभ संकेत, शाम तक करियर और रिश्तों में मिल सकती है अच्छी खबर

By Anita Baranwal
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मेष राशिफल 17 जुलाई 2026: दिन की शुरुआत ऊर्जा और उत्साह के साथ होगी। करियर और पढ़ाई में अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जबकि रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलने के संकेत हैं। आर्थिक मामलों में खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी।

मेष राशिफल 17 जुलाई 2026: मेष राशि वालों को सुबह से मिलेंगे शुभ संकेत, शाम तक करियर और रिश्तों में मिल सकती है अच्छी खबर

Aries Horoscope Today 17 July 2026, मेष राशिफल: दिन की शुरुआत काफी सक्रिय और उत्साह भरी रह सकती है। मन में कुछ नया करने की इच्छा रहेगी और रूटीन काम भी थोड़े दिलचस्प लगेंगे। घर के माहौल में भी हल्की गर्मजोशी रहेगी, क्योंकि सूर्य के नए असर से परिवार, सुविधा और अपने लोगों पर ध्यान बढ़ रहा है। चंद्रमा और शुक्र की मदद से रचनात्मक सोच तेज रहेगी, इसलिए पढ़ाई, प्रस्तुति, बच्चों से जुड़ी बातों या किसी शौक में अच्छा मन लग सकता है। अगर किसी सामाजिक कार्यक्रम, परिवार की छोटी बैठक या दोस्ती निभाने का मौका मिले, तो उसमें शामिल होना अच्छा रहेगा। ऐसे अवसर मन को हल्का करते हैं। दिन के बीच में थोड़ी जिद या अपने विचार पर अटकने की आदत दिख सकती है, इसलिए बातचीत में नरमी रखें। जो लोग कारोबार से जुड़े हैं, वे विस्तार या नए संपर्कों पर सोच सकते हैं। लंबी दूरी की कोई योजना या काम से जुड़ी यात्रा पर विचार बन सकता है, पर पहले तैयारी पूरी रखें। कुल मिलाकर दिन उपयोगी है, बस जल्दबाजी से बचना बेहतर रहेगा।

मेष राशि का लव राशिफल

रिश्तों में अपनापन रहेगा, लेकिन सामने वाले की बात बीच में काटने से बचना होगा। आपके अंदर अपनी भावनाएं खुलकर कहने की इच्छा रहेगी, जो अच्छी बात है, पर लहजा नरम रहे तो असर बेहतर होगा। प्रेम संबंध में हल्की रोमांटिक ऊर्जा बनी रहेगी। साथ समय बिताने, बाहर चाय कॉफी पर बात करने या किसी पुराने मुद्दे को हल्के ढंग से साफ करने का अच्छा मौका है। परिवार में बच्चों या छोटे सदस्यों से खुशी मिल सकती है। अगर किसी रिश्ते में दूरी चल रही है, तो शिकायतों की सूची खोलने के बजाय एक सरल बातचीत अधिक काम करेगी। शाम तक मूड हल्का और मिलनसार हो सकता है।

मेष राशि का करियर राशिफल

पढ़ाई और करियर के मामले में दिन खासा मददगार दिख रहा है। चंद्रमा का असर सीखने, समझने और अपनी प्रतिभा दिखाने में सहायक है। विद्यार्थी कठिन विषय को भी धैर्य से पकड़ पाएंगे। जो लोग किसी टेस्ट, इंटरव्यू, प्रस्तुति या प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, उन्हें आत्मविश्वास मिलेगा। ऑफिस में आपके काम करने का तरीका साफ और भरोसेमंद दिखेगा। हालांकि बुध वक्री होने से मेल, मैसेज, डॉक्यूमेंट या मीटिंग की डिटेल दोबारा जांच लें। एक छोटी गलती बाद में समय ले सकती है। नौकरीपेशा लोग अपनी बात अच्छी तरह रख पाएंगे। जो लोग रचनात्मक क्षेत्र, मीडिया, शिक्षा, ट्रेनिंग या खेल से जुड़े हैं, उन्हें सराहना मिल सकती है। बड़े दावे करने के बजाय काम को परिणाम से साबित करना ज्यादा असरदार रहेगा।

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मेष राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में स्थिति संभली हुई रह सकती है, लेकिन खर्च का रुख भी नजर आएगा। मंगल की वजह से परिवार, सुविधा या खाने पीने पर खर्च बढ़ सकता है। जरूरी चीजों पर खर्च ठीक है, पर दिखावे या मन के बहाव में खरीदारी से बचें। कारोबार करने वालों को नए संपर्क से फायदा मिलने की संभावना है, मगर शर्तें समझकर ही आगे बढ़ें। अगर किसी पुराने भुगतान, कमीशन या रुकी हुई रकम की बात चल रही है, तो उसका फॉलोअप करें। बचत और वर्तमान जरूरतों के बीच संतुलन रखना जरूरी रहेगा।

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मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा अच्छी रहेगी और मन में ताजगी बनी रह सकती है। फिर भी अधिक उत्साह में आराम का हिस्सा कम न करें। मीठा, तला हुआ या अनियमित खानपान दिन के अंत में भारीपन दे सकता है। थोड़ी वॉक, पानी की सही मात्रा और समय पर भोजन आपको पूरे दिन स्थिर रखेगा। देर रात तक स्क्रीन पर रहने से नींद हल्की हो सकती है। मानसिक आराम के लिए कुछ समय अपने पसंदीदा काम को दें।

आज की सलाह: काम और खुशी दोनों साथ रखें, लेकिन बोलने से पहले शब्द जरूर तौलें।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

Anita Baranwal

अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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