मेष राशिफल 17 जनवरी 2026: मेष राशि हेल्थ पर दें खास ध्यान, लवलाइफ में बहस ना करें

 Aries Horoscope Today Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि हेल्थ पर दें खास ध्यान, लवलाइफ में बहस ना करें

Jan 16, 2026 06:49 pm IST
Aries Horoscope Today 17 January 2026 : मेष राशि वालों को आज रिस्क लेने से झिझकना नहीं है। आर्थिक मामलों में भी आपके लिए इश्यूज नहीं आएंगे। आपके लिए जरूरी है कि आप रिलेशनशिप से जुड़े इश्यूज को सोल्व करें। आपको हेल्थ को इस समय गंभीरता से लेना चाहिए। आज बड़ा इश्यू नहीं रहेगा। आपको इस समय काम में अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अलावा निवेश के भी सेफ ऑप्शन देखने चाहिए। आज आपके सामने हल्के हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, इसलिए आपको खास तौर पर हेल्थ को लेकर अटेंशन देनी होगी।

मेष लव राशिफल

आरको रिलेशनशिप में बात करने को लेकर सावधान रहना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपको अच्छे से बात करके समसया को सुलझाएं। आज आप दोनो में किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। आज लवर के साथ उन बातों पर बहस ना करें, जो आपको अपसेट कर सकती हैं। आज आपकी पर्सनल लाइफ में तीसरा शख्स इंटरफेयर कर सकता है, इसिलए आपके सामने मुश्किलें आ सकती हैं। दिन का दूसरा पार्ट आप दोनों में बात करने के लिए सही है। आप शादी को लेकर भी पैरेंट्स से परमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपको एक्स लवर के साथ रिलेशनशिप कोलेकर खास तौर पर अलर्ट रहना चाहिए।

मेष करियर राशिफल

आज आपको करियर में छोटी बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी परफोर्मेंस में आज कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। आपका क्लाइंट आपके कमिटमेंट को लेकर शिकायत कर सकता है। इससे लोगों के लिए टफ टाइम रहेगा। जो लोग मैनेजरियल प्रोफाइल पर हैं, उन लोगों को डेडलाइन को लेकर खास तौर पर अलर्ट रहना होगा, आपको टीम एफर्ट पर फोकस करना होगा।आज का दिन जॉब इंटरव्यू के लिए भी खास रहेगा। आज स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है, वो लोग एग्जाम क्लियर कर लेगें। इलेक्ट्रॉनिक्स, फू़ड प्रॉडक्ट, लेदर, वस्त्र और ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स से जुड़ा बिजनेसकरने वाले व्यापारियों को कठिन समय का सामना करना पड़ेगा।

मेष मनी राशिफल

आज मेष राशि वालों के पास पैसा आएगा। आपकी प्राथमिकता बुरे दिन के लिए पैसा बचाने की होनी चाहिए। आज अगर बैंक लोन लेना चाहते हैं, तो अप्रूवल मिल सकता है। आज का दिन ज्वैलरी और इलेक्ट्रानिक चीजें खरीदने के लिए अच्छा है। आज आप घर को रेनोवेट भी करा सकते हैं।कुछ लोगों को परिवार के भीतर संपत्ति संबंधी मुद्दों में जबरन घसीटा जाएगा। दिन का दूसरा भाग किसी दोस्त या भाई-बहन के साथ आर्थिक समस्या सुलझाने के लिए अच्छा है।

मेष हेल्थ राशिफल

आज आपको अपने हेल्थ के प्रति सतर्क रहने की जरूरत है। आपको इस समय हेल्थ को लेकर हर बात पर खास ध्यान देना चाहिए। आपको इंफेक्शन हो सकता है। जिन लोगों को गुर्दे की बीमारी की हिस्ट्री है, उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत होगी। दिन के दूसरे भाग में कुछ नागरिकों को सांस से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। आप दिन के दूसरे भाग में जिम जाने पर भी विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाओं को स्त्री रोग संबंधी समस्याएं हो सकती हैं।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल:djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
