मेष राशिफल 17 फरवरी: मेष राशि आज अचानक ऑफिस में आ सकती है समस्या, पैसों का मामला रहेगा शानदार

Feb 16, 2026 08:00 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान
Aries Horoscope Today 17 February 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 फरवरी 2026 का दिन…

Aries Horoscope Today 17 February 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 17 फरवरी 2026 ऑफिस से जुड़ी कोई सीरियस प्रॉब्लम आपकी लव लाइफ पर प्रभाव नहीं डाल सकेगी। आप सभी काम अच्छे से पूरे कर लेंगे। आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी रहने वाली है। कुछ जातकों को बीमारियों से राहत मिल सकती है। आज के दिन अपनी लव लाइफ से जुड़ी दिक्कतें ठीक करें। इस बात का भी ध्यान रखें कि ऑफिस में आपका दिन अच्छा रहे। फाइनेंशियल तौर पर आप नए डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं। आपकी हेल्थ भी अच्छी है।

मेष राशि के लिए आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन अपनी रिलेशनशिप पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आज के दिन दोपहर के टाइम में उथल-पुथल रहेगी। आप लव अफेयर को अगले लेवल पर ले जाकर खुश हो सकते हैं। महिलाओं को अपने एक्स-लवर से दोबारा मिलते समय सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि इससे उनके मौजूदा लव अफेयर पर असर पड़ सकता है। आज आप अपने लवर के साथ किसी पहाड़ी इलाके या बीच पर टाइम स्पेंड कर सकते हैं। माता-पिता के साथ लव अफेयर पर बात करने के लिए आज के दिन का दोपहर का टाइम चुनें।

मेष राशि के लिए आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आपको वर्कप्लेस पर प्रोफेशनल व्यवहार बनाए रखने की जरूरत है। ऑफिस पॉलिटिक्स या टाइट डेडलाइन वाले नए काम के रूप में अचानक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रेजेंटेशन या इंटरव्यू के दौरान कम्युनिकेशन में चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। आपको अपनी नॉलेज भी अपडेट करना चाहिए, जिससे आपको क्लाइंट सेशन में मदद मिल सके। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उन पर कुछ मामलों में कॉम्प्रोमाइज करने का प्रेशर हो सकता है। आपको ऐसा न करने की सलाह दी जाती है।

मेष राशि के लिए आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन धन का आगमन होगा। इससे आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलेगी। आप नई गाड़ी या प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ महिला जातक इन्वेस्टमेंट के तौर पर ज्वेलरी खरीद सकती हैं। आज के दिन विदेश में छुट्टी मनाने के लिए फ्लाइट की टिकट बुक करने और होटल रिजर्वेशन करने के लिए भी अच्छा दिन है। बिजनेसमैन नई पार्टनरशिप भी साइन कर सकते हैं, जिससे ट्रेड बढ़ाने के लिए फंड मिल सकता है।

मेष राशि के लिए आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आपकी हेल्थ आज के दिन अच्छी रहेगी। कोई बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुछ महिलाओं को गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको डाइट का ध्यान रखना होगा। फैट और ऑयल का सेवन कम करें। इसके बजाय, आज ज्यादा से ज्यादा नट्स, सब्जियां और फल का सेवन करें। कुछ बच्चों को आज के दिन वायरल फीवर, गले में खराश और पाचन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे वे स्कूल नहीं जा सकेंगे।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
