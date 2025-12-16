मेष राशिफल 17 दिसंबर: मेष राशि आज पैसों के मामले में धोखा खाने से बचें, करियर में इस काम से मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट

संक्षेप: Aries Horoscope Today 17 December 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

मेष राशि आज पैसों के मामले में धोखा खाने से बचें, करियर में इस काम से मिलेगा पॉजिटिव रिजल्ट मेष लव लाइफ: आज कम्युनिकेशन से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं। पिछली बातों पर ध्यान देने या अपने पार्टनर के साथ फालतू टॉपिक पर बात करने से बचें, क्योंकि आपका प्रेमी इसे पसंद नहीं करेगा। इससे दिक्कतें फैल सकती है। दोस्तों या रिश्तेदारों के दखल देने की वजह से कुछ रिश्तों में दिक्कतें आ सकती हैं। आप दिन के पहले हिस्से में किसी दिलचस्प व्यक्ति से मिल सकते हैं। सिंगल मेष राशि की महिलाओं को ऑफिस में प्रपोजल भी मिल सकता है।

करियर राशिफल: आज के दिन प्रोडक्टिविटी में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। मैनेजर और सीनियर्स के साथ अच्छे कनेक्शन बनाए रखने से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। कुछ कामों के लिए आपको एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ सकता है और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, खासकर बातचीत में। अकाउंटिंग, फाइनेंस या शेयर से जुड़े पदों पर काम करने वालों को करियर संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आज क्लाइंट की उम्मीदों को पूरा करने के लिए किसी सहकर्मी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। बिजनेसमैन पार्टनरशिप से जुड़े मुद्दों को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। कुछ स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा पास करने की संभावना ज्यादा है।

फाइनेंशियल राशिफल: आर्थिक लाभ होने की संभावना है, खासकर दोपहर का समय उन व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण समय रहेगा, जो नए क्षेत्रों में अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। आप नया वाहन खरीदने पर विचार कर सकते हैं। कुछ महिलाएं पारिवारिक संपत्ति के मामलों को सुलझा सकती हैं। यात्रियों को विदेश में धोखाधड़ी से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। कुछ मेष राशि वालों को किसी दोस्त या भाई-बहन की आर्थिक मदद भी करनी पड़ सकती है।

सेहत राशिफल: आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान देना चाहिए क्योंकि आज छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। बच्चे वायरल बुखार और गले में खराश से ठीक हो सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था से संबंधित दिक्कतों की संभावना अधिक है, और उन्हें भारी सामान उठाने से बचना चाहिए। जिन लोगों को दिल की बीमारियों का इतिहास रहा है, उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स का अनुभव हो सकता है।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ