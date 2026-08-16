मेष राशिफल 17 अगस्त: मेष राशि आज सुबह में धन के मामले में समझदारी जरूरी, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 17 अगस्त: मेष राशि आज सुबह में धन के मामले में समझदारी जरूरी, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 17 August 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 अगस्त 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 17 August 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 17 अगस्त: दिन की शुरुआत थोड़ी भागदौड़ और दबाव के साथ हो सकती है। काम छोटे हों, फिर भी उन्हें निपटाने में अपेक्षा से ज्यादा समय लग सकता है। पहले हिस्से में मन बार बार किसी अधूरे काम, जिम्मेदारी या प्रतिस्पर्धा वाली स्थिति पर अटक सकता है। ऐसे में अपनी योजना हर किसी से साझा न करें। कुछ लोग आपकी बात को ठीक से समझें, यह जरूरी नहीं। बेवजह की बहस से बचना बेहतर रहेगा। दफ्तर, घर या रोजमर्रा के काम में छोटी गड़बड़ियों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय ठहरकर फैसला लें। दिन बढ़ने पर लोगों से तालमेल बेहतर होने लगेगा। किसी जरूरी बातचीत, मीटिंग या साझेदारी वाले काम में राहत मिल सकती है। चंद्रमा का पहला असर आपको सतर्क रखेगा, जबकि बाद का असर समझौता और सहयोग की राह खोलेगा। घर के मामलों में भी नरमी आती दिखेगी, क्योंकि सूर्य, बुध और गुरु मन को परिवार और सुरक्षा की तरफ खींच रहे हैं। शाम तक आपका मूड हल्का हो सकता है।
मेष राशिफल 17 अगस्त: मेष राशि आज सुबह में धन के मामले में समझदारी जरूरी, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में शुरुआत में थोड़ा बचाव वाला रवैया रह सकता है। आपको लग सकता है कि सामने वाला आपकी बात पूरी तरह नहीं समझ रहा। ऐसे में पुराने हिसाब या शिकायतें खोलने से बात उलझ सकती है। दोपहर के बाद माहौल बेहतर होता दिखेगा। साथी से सीधी और शांत बात करने पर गलतफहमी कम होगी। जो लोग नए रिश्ते की तरफ बढ़ रहे हैं, वे जल्दबाजी में कोई बड़ा वादा न करें। परिवार के किसी सदस्य के साथ भी सुबह हल्की खटपट हो सकती है, पर बाद में सुलह आसान रहेगी। सुनना, बोलने से ज्यादा काम आएगा।
करियर राशिफल
कामकाज के मामले में यह दिन मेहनत मांगता है। प्रतियोगिता, टेस्ट, इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या किसी चयन प्रक्रिया में लगे लोगों के लिए फोकस अच्छा रह सकता है, बस घबराहट पर काबू रखें। सुबह के समय सहकर्मियों की बातों से विचलित होने के बजाय अपना काम चुपचाप पूरा करना फायदेमंद रहेगा। ऑफिस राजनीति या अनावश्यक तुलना से दूरी रखें। मंगल आपको हिम्मत दे रहा है, इसलिए अटके हुए काम को आगे बढ़ाने की इच्छा बनी रहेगी। दोपहर के बाद पार्टनरशिप, क्लाइंट डीलिंग, टीमवर्क या एक-टू-वन चर्चा में स्थिति सुधर सकती है। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह काम आएगी। छात्रों को रिवीजन और मॉक अभ्यास पर ध्यान देना चाहिए। नई शुरुआत से ज्यादा लंबित काम समेटना लाभ देगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में सावधानी जरूरी है। उधार लेने या बिना पूरी योजना के कोई वित्तीय जिम्मेदारी उठाने से दबाव बढ़ सकता है। दिन के पहले हिस्से में खर्च मजबूरी वाले लग सकते हैं, इसलिए बजट सामने रखकर चलें। किसी को अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ा चढ़ाकर बताने से भी बचें। बाद के हिस्से में किसी साझा खर्च, फीस, बिल या भुगतान पर बात स्पष्ट हो सकती है। आय के मामले में बहुत बड़ा बदलाव नहीं, पर समझदारी से संभालने पर स्थिति ठीक रहेगी। जोखिम वाले निवेश में जल्दबाजी न करें।
सेहत राशिफल
ऊर्जा पूरी तरह कमजोर नहीं होगी, लेकिन शरीर जल्दी थका हुआ महसूस कर सकता है। सुबह के समय तनाव, नींद की कमी या पेट की गड़बड़ी जैसा हल्का असर रह सकता है। खानपान समय पर रखें। पानी कम न करें। छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन बढ़े तो थोड़ी देर का ब्रेक लें। शाम को मूड हल्का होगा, इसलिए हल्की सैर, स्ट्रेचिंग या शांत संगीत अच्छा असर देगा। देर रात तक काम खींचना ठीक नहीं रहेगा।
आज की सलाह: अपनी योजना कम लोगों से साझा करें और बहस के बजाय नतीजे पर ध्यान दें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
अंकशास्त्र
कॉरपोरेट ज्योतिष एवं वास्तु परामर्श
जन्म-समय संशोधन
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