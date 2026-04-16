मेष राशिफल 17 अप्रैल 2026: मेष राशि वालों का एक फैसला बदल सकता है दिन, लव-करियर में इन बातों का रखें ध्यान
Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 17 April 2026: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 17 अप्रैल 2026 का दिन…
Aries Horoscope Today 17 April 2026, Aaj ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल- आज एक पर्सनल मामला बार-बार ध्यान खींच सकता है। यह कोई पुराना जवाब, कोई फैसला या कोई ऐसी फीलिंग हो सकती है जिसे आप टालते आ रहे थे। अब इसे नजरअंदाज करना मुश्किल लगेगा। दरअसल, यह इशारा है कि यहां से एक नई शुरुआत की जरूरत है। दिन की शुरुआत थोड़ी उलझन भरी रह सकती है क्योंकि एक ही बात बाकी चीजों पर भारी पड़ेगी। लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ेगा, आपका फोकस साफ होता जाएगा। जब आप तय कर लेंगे कि सबसे जरूरी क्या है, तब बाकी काम भी आसानी से चलते दिखेंगे।
आगे पढ़ें मेष राशि का लव, करियर, आर्थिक और स्वास्थ्य राशिफल
मेष राशि का लव राशिफल- आज इशारों में बात समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अगर आप सिंगल हैं, तो किसी की पर्सनैलिटी या कॉन्फिडेंस आपको अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ पहली छाप पर भरोसा न करें। चीजों को थोड़ा वक्त दें। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके बीच छोटी बात भी बड़ी लग सकती है अगर दोनों खुलकर बात न करें। सामने वाले से उम्मीद करने के बजाय खुद साफ और शांत तरीके से बात करें। इससे माहौल जल्दी ठीक होगा।
मेष राशि का करियर राशिफल- काम में एक छोटी सी कन्फ्यूजन आज ज्यादा थका सकती है। कोई निर्देश साफ न होना या जानकारी अधूरी होना आपको परेशान कर सकता है। दिन के पहले हिस्से में जल्दबाजी करने से बचें और पहले चीजों को समझ लें। जब आप एक-एक काम पर ध्यान देंगे, तब प्रोग्रेस बेहतर दिखेगी। नौकरी करने वालों के लिए एक सही फैसला दिन को आसान बना सकता है। बिजनेस करने वालों को भी आज विस्तार से ज्यादा सुधार पर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट्स के लिए भी एक ही विषय पर फोकस करना बेहतर रहेगा।
मेष राशि का आर्थिक राशिफल- आज जल्दबाजी में खर्च करने की आदत नुकसान दे सकती है। छोटी-छोटी चीजों पर पैसा खर्च करना आसान लगेगा, लेकिन बाद में यही आदत परेशानी बन सकती है। शाम के समय आपका फैसला लेने का तरीका बेहतर होगा। उसी समय खर्च या निवेश से जुड़ा फैसला लें। अगर शेयर बाजार या ट्रेडिंग से जुड़े हैं, तो सिर्फ मूवमेंट देखकर फैसला न करें। सोच-समझकर लिया गया फैसला ज्यादा सुरक्षित रहेगा।
मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल- छोटी-छोटी परेशानियां और चिड़चिड़ापन शरीर पर असर डाल सकते हैं। जल्दबाजी में खाना, सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है। वजह ऊर्जा की कमी नहीं, बल्कि ज्यादा दबाव हो सकता है। थोड़ा समय निकालकर वॉक या हल्की एक्सरसाइज करें। इससे मन और शरीर दोनों हल्के लगेंगे। समय पर खाना खाएं और खुद को थोड़ा स्पेस दें। इससे आपकी एनर्जी संतुलित रहेगी।
सलाह: जिस बात को टाल रहे हैं, उसे नजरअंदाज न करें। एक साफ फैसला आपको उम्मीद से ज्यादा राहत देगा।
लकी नंबर: 3
लकी रंग: डार्क ब्लू
इशिता कोटिया
(वैदिक ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, तांत्रिक विद्या विशेषज्ञ, लाइफ कोच, मनोवैज्ञानिक)
ईमेल: healingwithishita@gmail.com
लेखक के बारे मेंIshita Kotiya
इशिता कोटिया को ज्योतिष और टैरो प्लेटफॉर्म पर IshK Aura के नाम से जाना जाता है। वो एक मनोवैज्ञानिक, ज्योतिषी और होलिस्टिक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट हैं। वे मनोविज्ञान की समझ को ज्योतिष और इंट्यूटिव साइंसेस के साथ जोड़कर लोगों को मार्गदर्शन देती हैं और उनकी जिंदगी को आसान बनाती हैं।
इशिता ने क्लिनिकल साइकोलॉजी में मास्टर डिग्री प्राप्त की है और इमोशनल ट्रॉमा, रिश्तों की समस्याओं और व्यवहार से जुड़े पैटर्न को समझने में विशेषज्ञता रखती हैं। उनकी खास बात ये है कि वे वैज्ञानिक मनोविज्ञान और पारंपरिक ज्योतिष को मिलाकर ऐसी सलाह देती हैं जो समझने में आसान होते हैं और लोग उन्हें आसानी से अपना भी सकते हैं।
इशिता को टैरो, ज्योतिष, ऑकल्ट साइंसेस, रेकी और अन्य इंट्यूटिव हीलिंग तरीकों में 10 साल से अधिक का अनुभव है। वो सर्टिफाइड लाइफ कोच और मास्टर स्पिरिचुअल लाइफ कोच भी हैं। साथ ही वे प्राणिक हीलिंग और रेकी की प्रैक्टिशनर हैं। उन्होंने बॉडी लैंग्वेज एनालिसिस (लेवल 1 और 2) में भी सर्टिफिकेशन किया है, जिसमें उनका फोकस क्रिमिनोलॉजी पर रहा है। ऐसे में वह जिंदगी के हर पहलु को ध्यान में रखते हुए लोगों को सलाह देती हैं।
इशिता लगातार हेल्थ एस्ट्रोलॉजी और प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करती रहती हैं ताकि लोगों को बेहतर और गहराई से गाइडेंस दे सकें। उनका एकमात्उर द्देश्य लोगों को समझ और बैलेंस के साथ आगे बढ़ने में मदद करना है ताकि लोगों की जिंदगी स्मूदली चलती रहें।और पढ़ें