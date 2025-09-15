मेष राशिफल 16 सितंबर : मेष राशि वाले आज लेंगे बड़े फैसले, आर्थिक स्थिति रहेगी अच्छी

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 16 September 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से दिन बढ़िया रहेगा। बस आपको सेहत पर ध्यान रखना होगा।

Mon, 15 Sep 2025 08:31 PM

Aries Horoscope Today 16 September 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: आज का दिन थोड़ा बैलेंस रखने की जरूरत है। रिश्तों में पॉजिटिविटी बनी रहे तो अच्छा रहेगा। ऑफिस में काम को लेकर सर्तक रहें। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। समझदारी से फैसले लें। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जरूरी है। रिश्तों में अगर ईमानदारी रखेंगे तो नतीजे अच्छे मिलेंगे। दिक्कतें होंगी लेकिन आप काम में अच्छा कर लेंगे। आर्थिक रूप से दिन बढ़िया है, बस सेहत पर फोकस करें।

लव राशिफल : आज रिश्ते में हल्की-फुल्की खटपट हो सकती है। इगो और गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। पार्टनर आपकी आदतों पर कमेंट कर सकता है जिससे मन परेशान हो सकता है। गुस्से में परिवार के लोगों को बीच में न लाएं। शादीशुदा पुरुषों को आज सुनने की आदत डालनी होगी। सिंगल लड़कियां किसी प्रपोजल का जवाब देने के लिए एक-दो दिन रुकें। किसी-किसी जातक का कोई पुराने रिश्ते को लेकर भी झगड़ा हो सकता है।

करियर राशिफल : ऑफिस में प्रोडक्टिविटी को लेकर माहौल थोड़ा टेंशन वाला रहेगा। क्लाइंट को प्रोजेक्ट पसंद न आए तो दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। टीम के साथ रिश्तों में सुधार जरूरी है क्योंकि आज सपोर्ट कम मिल सकता है। बैंकिंग प्रोफाइल वाले लोग नई पॉलिसीज को लेकर अलर्ट रहें।

आर्थिक राशिफल : आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जिससे बड़े फैसले आसानी से ले पाएंगे। फैमिली में प्रॉपर्टी को लेकर छोटे-मोटे मतभेद हो सकते हैं लेकिन आप इन्हें आसानी से सुलझा लेंगे। किसी दोस्त से पैसे को लेकर विवाद भी हो सकता है। बिजनेस वाले लोग नए एरिया में एक्सपैंशन के लिए फंड जुटाने में कामयाब होंगे। शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल : आज हल्के-फुल्के सीने में दर्द या कोहनी-जोड़ों में दर्द रह सकता है। स्किन से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। किडनी के रोगियों को डॉक्टर को दिखाना पड़ सकता है। महिलाएं दिन के पहले हिस्से में माइग्रेन का शिकार हो सकती हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने से बचें। सीनियर्स को नींद की दिक्कत हो सकती है।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com