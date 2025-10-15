Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Aries Horoscope Today 16 October 2025 Aaj ka mesh rashi rashifal daily future predictions

मेष राशिफल 16 अक्टूबर: आज ऑफिस में आपका कमिटमेंट रंग लाएगा, बेकार के खर्चों से बचें

संक्षेप: Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 16 October 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Wed, 15 Oct 2025 08:10 PMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, डॉ. जे.एन. पांडेय
share Share
Follow Us on
मेष राशिफल 16 अक्टूबर: आज ऑफिस में आपका कमिटमेंट रंग लाएगा, बेकार के खर्चों से बचें

Aries Horoscope Today 16 October 2025, आज का मेष राशिफल: मेष राशि वालों को आज अपनी लव लाइफ में शांत रहना चाहिए और वर्कप्लेस पर बेस्ट रिजल्ट देने चाहिए। आर्थिक परेशानियों से बाहर निकलें और बेकार के खर्चों से बचें। सुनिश्चित करें कि आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो।

मेष लव राशिफल- लव अफेयर में ईगो से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल रखना ही बेहतर होगा। आपका लवर आज छोटी-छोटी बातों पर झगड़ा भी कर सकता है। अपनी फीलिंग्स को जाहिर करते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। बातचीत के दौरान आपका लवर किसी शब्द या वाक्य को गलत भी समझ सकता है, जिससे परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। जिन लोगों का हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, वे यह जानकर खुश होंगे कि उनके लाइफ में कोई नया शख्स आ रहा है।

ये भी पढ़ें:राशिफल: 16 अक्टूबर का दिन मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

मेष करियर राशिफल- ऑफिस में आपका कमिटमेंट रंग लाएगा। इससे आपको नई जिम्मेदारियां लेने में भी मदद मिलेगी। क्लाइंट्स के साथ बातचीत करते समय अपने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल करें। आईटी प्रोफेशनल क्लाइंट के ऑफिस और कभी-कभी विदेश भी जा सकते हैं। मशीनों से जुड़े लोगों को प्रोडक्टिविटी को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। बिजनेसमैन को जिम्मेदारियों को लेकर सतर्क रहना चाहिए और नई पार्टनरशिप भी जरूरी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स आज एग्जाम में सफल होंगे।

मेष आर्थिक राशिफल- छोटी-मोटी आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। शेयर मार्केट में निवेश करते समय आपको सतर्क रहना चाहिए। महिलाएं ज्वैलरी खरीदने में खुश होंगी। आज आप इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। अनजान लोगों से ऑनलाइन लेन-देन करते समय भी आपको सतर्क रहना चाहिए। फैमिली में प्रॉपर्टी से जुड़ी चर्चा हो सकती है। आपको इस मामले में क्रिएटिव नजरिया अपनाने की जरूरत है। कुछ बिजनेसमैन को पार्टनरशिप से आर्थिक सहयोग मिलेगा, जिससे बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

ये भी पढ़ें:शनि के नक्षत्र में मंगल का गोचर, दिवाली बाद इन 6 राशियों की होगी चांदी

मेष सेहत राशिफल- अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। आंखों, कान और नाक से जुड़ी छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं। चेस्ट या लिवर से जुड़ी परेशानियों वाले लोगों के लिए दिन का दूसरा भाग बहुत जरूरी रहने वाला है। सुनिश्चित करें कि आप प्रोटीन और विटामिन से भरपूर संतुलित खाना खाएं। महिला जातकों का आज कंसीव भी हो सकता है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। आप इस दिन एल्कोहल और तंबाकू दोनों को छोड़ सकते हैं।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
Mesh Rashifal Aries Aries Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने