आज का मेष राशिफल (16 नवंबर 2026): आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी
Mesh Rashifal in hindi: संपत्ति की चर्चा में आपकी और जीवनसाथी की प्राथमिकताओं का फर्क भी साफ होगा।
किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से संपर्क आपके काम की स्थिति सुधारने में मददगार होगा। दफ्तर का माहौल पहले से सहज होने के योग हैं और काम से जुड़ी चिंता घटेगी। आज व्यस्तता रहेगी, लेकिन सामने आया काम अच्छे ढंग से आगे बढ़ेगा। आपकी मेहनत लोगों की नजर में आएगी। पूरे दिन चंद्रमा मकर राशि के दसवें भाव में रहेगा। इससे कामकाज दिन का मुख्य विषय होगा और मिली हुई जिम्मेदारी निभाने में सहजता रहेगी। किसी उपयोगी बातचीत के बाद आगे की दिशा साफ होगी। घर की चिंता के बीच पिता की सेहत में सुधार की संभावना राहत देगी। मन का बोझ हल्का होगा और अपने काम पर लौटने का उत्साह रहेगा। दिन का दूसरा सुख परिवार के साथ बिताए समय में मिलेगा।
करियर में आज मेष राशि को क्या मिलेगा
नौकरी में काम करने की परिस्थितियां सुधरने के संकेत हैं। जो जिम्मेदारी कुछ समय से भारी लग रही थी, उसे संभालना आज आसान होगा। महत्वपूर्ण लोगों से संपर्क करियर की दिशा में उपयोगी साबित होने के योग हैं। बातचीत में अपने काम को स्पष्ट रख पाएंगे और सामने आने वाले अवसर को समझने का समय मिलेगा। काम अधिक रहेगा, इसलिए दिन का बड़ा हिस्सा दफ्तर या अपने पेशे की जरूरतों में जाएगा। सिंह राशि के पांचवें भाव में गुरु पढ़ाई और नए विचारों को मजबूती देगा। किसी जानकार की सलाह आपके विचारों को साफ करेगी। विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई में लगेगा और विषय समझने में संतोष मिलेगा। रचनात्मक काम करने वालों के लिए भी दिन अनुकूल है। अपने विचार को आकार देने की इच्छा होगी। बच्चों की पढ़ाई पर हुई बातचीत सार्थक रहेगी। आज सबसे उपयोगी संपर्क के लिए कुछ समय अलग रखें।
मेष राशि के लिए आज लवलाइफ में क्या
जीवनसाथी के नाम पर संपत्ति मिलने या लेने की संभावना है। इस विषय पर घर में बातचीत होगी और साझा भविष्य से जुड़ी सोच सामने आएगी। इसे आज ही पूरा हो जाने वाला नतीजा न मानें। आर्थिक पक्ष में मुख्य उम्मीद काम की परिस्थितियां सुधरने से जुड़ी रहेगी। करियर में उपयोगी संपर्क बनने पर आगे की संभावनाओं को लेकर भरोसा बढ़ेगा। इससे बातचीत को ठोस दिशा मिलेगी। आज धन से जुड़ी बड़ी बात साझा समझ होगी, कोई तय रकम मिलने का दावा संकेत नहीं करते। संपत्ति के विषय पर दोनों की सहमति लेकर ही अगला कदम तय करें।
मेष राशि की लवलाइफ कैसी है
जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। मन में प्रेम रहेगा और व्यस्त दिन के बीच भी साथ बैठने की इच्छा होगी। रोज की जिम्मेदारियों से अलग हुई बातचीत रिश्ते में अपनापन बढ़ाएगी। सिंह राशि के पांचवें भाव में मंगल उत्साह के साथ थोड़ी चिड़चिड़ाहट भी देगा। इससे किसी छोटी बात पर प्रतिक्रिया तेज होगी, जबकि मन भीतर से साथ चाहता रहेगा। बच्चों से बातचीत में भी यही अधीरता दिखेगी। अपनी बात पूरी होने की जल्दी संबंधों की सहजता पर असर डालेगी। आज स्पष्ट चेतावनी यही है कि क्षणिक झुंझलाहट को तीखे शब्द न बनने दें। शाम का साझा समय सुखद रहेगा और जीवनसाथी की संगत से मन प्रसन्न होगा।
मेष हेल्थ राशिफल
पिता की सेहत में सुधार के योग हैं। इससे परिवार के माहौल में राहत होगी और आपकी चिंता घटेगी। मां की सेहत पर ध्यान बनाए रखना होगा। उनकी तबीयत से जुड़ी बात को आगे टालना ठीक नहीं होगा। अपनी दिनचर्या में काम की व्यस्तता अधिक महसूस होगी, हालांकि चिंता कम होने से मन पहले से हल्का रहेगा। आज मानसिक राहत और पारिवारिक स्वास्थ्य, दोनों आपके अनुभव का हिस्सा होंगे। मां की सेहत में कोई परेशानी सामने आए तो उचित चिकित्सकीय सलाह लें।
क्या करें
जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति से काम की बात करनी है, उसके लिए समय निकालें।
क्या न करें
बच्चे के सवाल पर झुंझलाकर बातचीत बीच में बंद न करें।
कल का राशिफल
कल सप्ताह का सबसे अच्छा दिन रहेगा। सामाजिक सम्मान मिलेगा और कारोबार में नए आदेश मिलने के योग हैं। खुशी के साथ कुछ उलझन रहेगी, इसलिए बड़े फैसलों में सोचने का समय लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
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रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
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