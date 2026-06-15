मेष राशिफल 16 जून: मेष राशि आज दोपहर में न करें पैसों से जुड़ा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल

मेष राशिफल 16 जून: मेष राशि आज दोपहर में न करें पैसों से जुड़ा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
Aries Horoscope Today 16 June 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 जून 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 16 June 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 16 जून: आज मन में एक साथ बेचैनी और ढीलापन रह सकता है। यही मिश्रण दिन की शुरुआत को थोड़ा असंतुलित बना सकता है। सुबह की रूटीन ठीक रखें। अलार्म के बाद बार बार उठने की जगह एक बार में उठें, पानी पिएं और जरूरी काम की छोटी सूची बना लें। चंद्रमा आपकी ही राशि में है और भरणी नक्षत्र तेज निर्णय की तरफ धकेलता है, इसलिए आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर हर बात में तुरंत प्रतिक्रिया देना ठीक नहीं रहेगा। कोई साहसी फैसला लेने का मन बनेगा और उसके बाद मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी। ऑफिस या कारोबार में वही काम आगे बढ़ेगा जिसमें आप खुद हाथ लगाकर स्पष्ट दिशा देंगे। शनि की स्थिति यह याद दिला रही है कि शॉर्टकट से फायदा नहीं, टिकाऊ नतीजा अनुशासन से आएगा। सुबह का शांत समय जरूरी फैसला लेने के लिए बेहतर है। देर दोपहर में जल्दबाजी से छोटी गलती बड़ी परेशानी बना सकती है। अच्छी बात यह है कि आपकी पकड़ ढीली नहीं पड़ेगी। अगर ध्यान बंटे भी, तो दोबारा फोकस बना लेंगे।
मेष राशि आज दोपहर में न करें पैसों से जुड़ा ये काम, पढ़ें आज का मेष राशिफल
मेष राशि के जातकों का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?
जीवनसाथी के साथ संबंध सामान्य रहेंगे, पर बोलने के ढंग पर ध्यान देना होगा। आप सही बात भी तेज लहजे में कहेंगे तो सामने वाला उसे अलग अर्थ में ले सकता है। घर के किसी छोटे काम को लेकर अनावश्यक बहस बनने की संभावना है। इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए दिन अच्छा दिख रहा है। उनकी पढ़ाई, प्रतियोगिता या किसी परिणाम से संतोष मिल सकता है। अगर घर में कोई बात मन में अटकी है, तो सुबह या रात में शांत समय चुनकर बात करें। दोस्ती के रिश्तों में भी कम वादा करें और जो कहें उसे निभाएं। यह छोटा कदम भरोसा बढ़ाएगा। राहत की बात यह है कि कोई पुरानी खटास गहरी नहीं होगी, अगर आप पहले तीखा जवाब देने से बच गए।
मेष राशि के जातकों का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?
काम का दबाव रहेगा। इसलिए आज सजावटी प्लान नहीं, सीधी कार्यवाही चाहिए। जो फाइल, मेल या रिपोर्ट कई दिन से टल रही है, उसे पहले निपटाएं। छात्र अपने लक्ष्य के करीब जा सकते हैं, खासकर जिनकी तैयारी पहले से बनी हुई है। पढ़ाई में आज समझ जल्दी बनेगी, पर बीच बीच में मन भटक भी सकता है। टाइम ब्लॉक बनाकर पढ़ना या काम करना उपयोगी रहेगा। नौकरीपेशा लोग किसी साहसी प्रस्ताव या नई जिम्मेदारी को हां कह सकते हैं, लेकिन पहले संसाधन और समय देखें। कारोबारियों को मेहनत के अनुपात में ही लाभ का रास्ता खुलेगा। बिना हिसाब के बड़ा वादा न करें। टालने वाली गलती यह होगी कि आप आत्मविश्वास के भरोसे विवरण छोड़ दें। छोटी जांच, छोटी पुष्टि और छोटी तैयारी ही आज आपको मजबूत बनाएगी।
मेष राशि के जातकों का आज का धन राशिफल कैसा रहेगा?
धन का प्रवाह मेहनत से जुड़ा रहेगा। बिना कोशिश के लाभ की उम्मीद कम रखें। अगर आज कोई अतिरिक्त कमाई का मौका मिले, तो पहले उसका समय, लागत और वापसी साफ करें। सुबह बैंक, भुगतान या कैश से जुड़ा जरूरी काम निपटा लें। देर दोपहर में जल्दबाजी से गलत ट्रांसफर, गलत खरीद या अनावश्यक खर्च हो सकता है। किसी सामान को केवल जोश में खरीदना ठीक नहीं। रोजमर्रा के खर्च लिख लेने से फायदा होगा। यह दिन कमाई रोकने का नहीं, खर्च को समझने का है। भरोसा रखें, स्थिरता बन सकती है, बस अनुशासन ढीला न करें।
मेष राशि के जातकों का आज का सेहत राशिफल कैसा रहेगा?
सुस्ती और बेचैनी साथ रहें तो शरीर भी असहज लगता है। सुबह खाली पेट बहुत तेज चाय या कॉफी लेने से चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। नहाने से पहले दो मिनट गहरी सांस लें और कंधों को ढीला छोड़ें। अगर सिर भारी लगे, तो पानी की मात्रा बढ़ाएं। दिन में बिना रुके काम करने की जिद न करें। दस मिनट का छोटा विराम काम की गुणवत्ता सुधार देगा। रात में मसालेदार भोजन कम रखें, ताकि नींद ठीक आए।
आज की सलाह: सुबह की सूची छोटी रखें और देर दोपहर में बिना जांच कोई फैसला न लें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
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