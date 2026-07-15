मेष राशिफल 16 जुलाई: मेष राशि आज शाम में खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल

मेष राशिफल 16 जुलाई: मेष राशि आज शाम में खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
Aries Horoscope Today 16 July 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 जुलाई 2026 का दिन-
Aries Horoscope Today 16 July 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 16 जुलाई: दिन की शुरुआत घर, परिवार और मन की शांति से जुड़ी बातों पर ज्यादा ध्यान दिला सकती है। घर के काम, मरम्मत, सजावट, सफाई या किसी जरूरी सामान की खरीद का विचार बन सकता है। माता या घर के बड़े की तरफ से सहयोग मिलने के संकेत हैं। अगर आप घर के आराम से जुड़ी चीजें लेने का सोच रहे हैं, तो पहले जरूरत और बजट साफ रखें, फिर फैसला करें। दोपहर तक भावनाएं थोड़ी गहरी रह सकती हैं, इसलिए छोटी बात भी मन पर असर कर सकती है। इसके बाद माहौल हल्का होगा और रचनात्मकता बढ़ेगी। शाम की ओर मन बाहर निकलने, किसी कार्यक्रम में जाने, फिल्म देखने, बच्चों के साथ समय बिताने या अपने शौक पूरे करने का करेगा। चंद्रमा के बदलते प्रभाव से दिन का पहला हिस्सा घरेलू रहेगा, जबकि बाद का हिस्सा आनंद, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति बढ़ाएगा। गुरु का सहारा घर के मामलों में राहत देता है, लेकिन शनि खर्च और नींद पर थोड़ा दबाव बनाए रख सकता है।
मेष राशि आज शाम में खर्च से बचें, पढ़ें आज का राशिफल
लव राशिफल
रिश्तों में नरमी बनाए रखने का दिन है। साथी के साथ तालमेल अच्छा रह सकता है, खासकर तब जब आप अपनी बात आदेश की तरह नहीं बल्कि सुझाव की तरह रखें। सुबह के समय परिवार या घर की जिम्मेदारियां बीच में आ सकती हैं, इसलिए रोमांस थोड़ा शांत रह सकता है। दिन बढ़ने पर माहौल खुलता जाएगा और बातचीत में गर्मजोशी आएगी। जिन लोगों के रिश्ते में हाल में दूरी या गलतफहमी रही है, वे शाम तक हल्की और सच्ची बात करके स्थिति संभाल सकते हैं। अविवाहित लोग किसी सामाजिक माहौल, दोस्ती या साझा रुचि के जरिए किसी दिलचस्प व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, पर जल्दी निष्कर्ष पर पहुंचने से बचें। बच्चों से जुड़ी खुशी भी मिल सकती है।
करियर राशिफल
कामकाज में सुबह घरेलू कारणों से ध्यान बंट सकता है, इसलिए जरूरी कामों की सूची पहले ही बना लें। ऑफिस में किसी मीटिंग, मेल या पुराने संदेश की दोबारा जांच जरूरी रहेगी, क्योंकि बुध की वक्री चाल छोटी भूलों को बड़ा बना सकती है। करियर में नई शुरुआत से ज्यादा पुराने काम को सुधारना आज बेहतर रहेगा। दोपहर के बाद आपकी प्रस्तुति, आइडिया और रचनात्मक सोच असर दिखा सकती है। शिक्षार्थियों के लिए भी यही संकेत है कि पहले बिखरे नोट्स, अधूरा असाइनमेंट या छूटा हुआ हिस्सा पूरा करें, फिर नया विषय लें। जिनका काम डिजाइन, कंटेंट, टीचिंग, मार्केटिंग या बच्चों से जुड़ा है, उन्हें बाद के हिस्से में बेहतर फ्लो मिल सकता है। साहस है, पर वाणी में जल्दबाजी से बचना जरूरी रहेगा।
धन राशिफल
पैसों के मामले में घर और आराम से जुड़ी जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। कोई घरेलू सामान, मरम्मत, इंटीरियर, यात्रा या परिवार के साथ बाहर जाने का खर्च जुड़ सकता है। मंगल धन भाव में होने से खर्च अचानक भी लग सकता है, इसलिए आवेश में खरीदारी ठीक नहीं रहेगी। अगर संपत्ति, किराया, शिफ्टिंग या घरेलू निवेश का विचार है, तो कागज और शर्तें ध्यान से पढ़ें। आय के संकेत बने रहेंगे, मगर बचत तभी टिकेगी जब आप सुविधा और दिखावे में फर्क रखेंगे। शाम का मूड खर्चीला बना सकता है।
सेहत राशिफल
सुबह भावनात्मक थकान, आलस या ज्यादा सोचने की वजह से ऊर्जा थोड़ी धीमी रह सकती है। घर में बैठे रहने से जकड़न बढ़ेगी, इसलिए हल्की चाल, स्ट्रेचिंग या थोड़ी धूप लेना अच्छा रहेगा। बाद में मन खुश होगा, लेकिन उत्साह में दिनचर्या न बिगाड़ें। मीठा, तला या बाहर का खाना सीमा में लें। नींद पूरी रखना खास जरूरी है, क्योंकि शनि की स्थिति मानसिक थकान बढ़ा सकती है।
आज की सलाह: घर की जरूरत, दिल की खुशी और जेब का संतुलन साथ लेकर चलें।
लेखक के बारे मेंAnita Baranwal
अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।
अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां
प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान
विशेषज्ञता
वैदिक एवं फलित ज्योतिष
कुंडली मिलान और वैवाहिक सामंजस्य
प्रेम एवं पारिवारिक परामर्श
रत्न, रुद्राक्ष और यंत्र संबंधी परामर्श
वास्तुशास्त्र एवं पिरामिड वास्तु
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