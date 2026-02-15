Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 16 फरवरी: मेष राशि आज रहेगा धन, प्रमोशन से आएंगे बदलाव

Feb 15, 2026 08:47 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 16 February 2026 Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। आइए जानते हैं, मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 16 फरवरी 2026 का दिन…

मेष राशिफल 16 फरवरी: मेष राशि आज रहेगा धन, प्रमोशन से आएंगे बदलाव

Aries Horoscope Today 16 February 2026 Aaj Ka Mesh Rashifal, मेष राशिफल 16 फरवरी 2026: प्यार के मामले में अपने ईगो से सावधान रहें। आज के दिन काम पर मेहनत दिखाने के लिए नए ऑप्शन पर विचार करें। आज के दिन लाइफ में खुशहाली है। आज के दोन आप हेल्दी महसूस करें।अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। आज के दिन यह भी क्लियर करें कि आपको काम पर भी सबसे अच्छे नतीजे मिल सकें। आपको अपने धन से जुड़े डिसीजन को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आज सेहत आपकी ठीक है।

मेष राशि आज रहेगा धन, प्रमोशन से आएंगे बदलाव

मेष राशि का आज का लव राशिफल कैसा रहेगा?

रिलेशन में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जरूरत है। किसी अचानक कही बात या बात से अशांति होगी। इस मुश्किल को सुलझाने के लिए आज आपको अपने पार्टनर के साथ बैठकर बात करने की जरूरत है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए अपने पार्टनर से मिलना चाहिए। मैरिड महिलाओं को किसी तीसरे व्यक्ति के दखल से सावधान रहने की जरूरत है। प्यार के रिश्ते को बनाए रखने के लिए आपको समझौता करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आज के दिन का दोपहर का टाइम अपने क्रश को अपनी भावनाएं बताने के लिए अच्छा है, क्योंकि जवाब ज्यादातर सिचूऐशन में पॉजिटिव होगा।

मेष राशि का आज का करियर राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन काम की जगह पर कमिटमेंट का इनाम तारीफ और नई जिम्मेदारी के तौर पर मिलेगा। आपका प्रमोशन टीम में छोटी-मोटी दिक्कतों का कारण भी बन सकता है, क्योंकि कोई सहकर्मी खुश नहीं होगा। आपको ऑफिस की पॉलिटिक्स से बचने के लिए आज के दिन तैयार रहना चाहिए। आज के दिन का दोपहर का टाइम कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने और टीम सेशन में कोई नया आइडिया आजमाने के लिए अच्छा है। क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें।

मेष राशि का आज का फाइनेंशियल राशिफल कैसा रहेगा?

आज पैसे की कमी नहीं रहेगी। इससे आपको बैंक लोन चुकाने में मदद मिलेगी। आज के दिन आप भाई-बहनों के साथ प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई झगड़ा सुलझाने में भी अच्छे हैं। कुछ लोग पैसे या प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी लड़ाई जीत सकते हैं। आज के दिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और गाड़ी खरीदने के लिए भी अच्छा दिन है। आप आज चैरिटी में पैसे डोनेट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। आज के दिन बिजनेसमैन ट्रेड बढ़ाने के लिए फंड जुटाने में सफल होंगे।

मेष राशि का आज का हेल्थ राशिफल कैसा रहेगा?

आज के दिन आप सेहत के मामले में अच्छा महसूस कर सकते हैं। हालांकि, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना अच्छा है। खाने में चीनी और ऑयल का इस्तेमाल कम करें। आपको एक्सरसाइज को भी प्रायोरिटी देनी चाहिए। कुछ लोग जिम या योग सेशन जॉइन कर सकते हैं। आज दांत, आंख और स्किन से जुड़ी छोटी-मोटी दिक्कतें हो सकती हैं। सीनियर्स को गीले फर्श का इस्तेमाल करते समय सावधान रहना चाहिए।

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)

