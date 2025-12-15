Hindustan Hindi News
मेष राशिफल 16 दिसंबर: मेष राशि आज कोई सीनियर आपके लिए बनेगा बड़ी प्रॉब्लम, मैरिड महिलाएं रखें इस बात का खास ख्याल

मेष राशिफल 16 दिसंबर: मेष राशि आज कोई सीनियर आपके लिए बनेगा बड़ी प्रॉब्लम, मैरिड महिलाएं रखें इस बात का खास ख्याल

संक्षेप:

Aries Horoscope Today 16 December 2025 Aaj Ka Mesh Rashifal Future prediction: मेष राशि राशि चक्र की पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Dec 15, 2025 07:10 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Aries Horoscope Today 16 December 2025, मेष राशिफल 16 दिसंबर 2025: अपने पार्टनर के साथ एक्स्ट्रा टाइम स्पेन्ड करें। इस बात का ध्यान रखें कि आप काम की जगह पर सबसे अच्छा प्रोफेशनल आउटपुट दें। सुरक्षित भविष्य के लिए अपने फाइनेंस की स्मार्ट योजना बनाएं। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है।

मेष राशि आज कोई सीनियर आपके लिए बनेगा बड़ी प्रॉब्लम, मैरिड महिलाएं रखें इस बात का खास ख्याल, पढ़ें पूरा राशिफल

मेष लव लाइफ: अपने रिलेशन में सुखद पलों की तलाश करें। आपको लव अफेयर में बाहरी प्रभावों के रूप में छोटी-मोटी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि कोई एक्स लवर आपकी लाइफ में वापस आ सकता है। इससे आज दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कुछ लव अफेयर्स में ज्यादा से ज्यादा बातचीत की जरूरत होती है। दोपहर का समय सिंगल लोगों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उनके प्रपोजल के पॉजिटिव नतीजे आएंगे। शादीशुदा महिलाओं को ससुराल वालों के साथ दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन इससे अपनी मैरिड लाइफ पर असर न पड़ने दें।

करियर राशिफल: असाइनमेंट पर ध्यान दें। कोई सीनियर काम से जुड़े आपके प्रयासों का क्रेडिट छीनने की कोशिश कर सकता है। दोपहर का टाइम जॉब इंटरव्यू क्लियर करने के लिए अच्छा है। आज आपको मैनेजमेंट के निर्देशों पर ध्यान देने की जरूरत होगी। डेडलाइन से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं। एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस प्लान के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दोपहर का वक्त नया वेंचर शुरू करने के लिए अच्छा है। कुछ ट्रेडर भी अपने व्यापार को नए क्षेत्रों में ले जा सकते हैं।

फाइनेंशियल राशिफल: धन का आगमन होगा। इससे आपको शेयर मार्केट में महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट करने में मदद मिलेगी। आपको फाइनेंशियल मामलों में एक्सपर्ट की सलाह लेने की जरूरत है। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने के लिए अच्छा दिन है। आप किसी दोस्त के साथ फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। दोपहर का समय रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अच्छा माना जा रहा है। बिजनेसमैन व्यापार विस्तार के लिए फंड जुटाने में सफल होंगे।

सेहत राशिफल: सेहत संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन वे ज्यादा सिरियस नहीं होंगी। आपको त्वचा या हड्डियों से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। जबकि कुछ उम्रदराज लोगों को आंखों से संबंधित दिक्कतें भी हो सकती हैं। जिन्हें हाइपरटेंशन है, वे दिन की शुरुआत योग या मेडिटेशन से कर सकते हैं। कुछ सीनियर लोगों को आज कोहनी और घुटनों में दर्द हो सकता है। वायरल बुखार या त्वचा संबंधी दिक्कतों के कारण कुछ बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे।

