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मेष राशिफल 16 अगस्त 2026: आज मेहनत का मिलेगा पूरा लाभ, करियर और कारोबार में बनेंगे नए मौके

By Anita Baranwal
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Aries Horoscope Today 16 August 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन कामकाज और जिम्मेदारियों के लिहाज से अच्छा रहेगा। मेहनत का परिणाम मिल सकता है और नौकरी, कारोबार या प्रतियोगिता से जुड़े मामलों में प्रगति के संकेत हैं। 

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आज का मेष राशिफल

Aries Horoscope Today 16 August 2026: दिन की शुरुआत कामकाजी ढंग से होगी और मन छोटी बातों को भी गंभीरता से ले सकता है। आपके लिए सबसे अच्छा तरीका यही रहेगा कि जो भी जिम्मेदारियां सामने हैं, उन्हें एक-एक करके निपटाएं। भागदौड़ रहेगी, लेकिन उसी में संतोष भी मिलेगा। चंद्रमा का असर आपको रोजमर्रा के काम, अनुशासन और उपयोगी फैसलों पर टिकाए रखेगा। घर के माहौल में भी कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य, बुध और गुरु की स्थिति परिवार, घर की सुविधा और अपनों की जरूरतों को सामने ला रही है। किसी पारिवारिक कार्यक्रम, मिलना-जुलना या सामाजिक बुलावे में शामिल होने का योग बन सकता है। इससे मन हल्का होगा। जो लोग व्यापार में हैं, वे काम बढ़ाने के लिए यात्रा, मीटिंग या नए संपर्कों पर विचार कर सकते हैं। खेल, प्रतियोगिता या मेहनत वाले क्षेत्रों से जुड़े लोगों को सराहना मिल सकती है। बस एक बात याद रखें, हर काम खुद करने की जिद थकान बढ़ा सकती है। मदद लेने में संकोच न करें।

मेष राशि का लव राशिफल

रिश्तों में व्यवहार का लहजा सबसे ज्यादा मायने रखेगा। काम की व्यस्तता के कारण आप थोड़े सीधे या सख्त लग सकते हैं, जबकि मन में ऐसी भावना न हो। साथी या करीबी व्यक्ति आपकी मदद करना चाहेंगे, लेकिन उन्हें यह भी महसूस होना चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है। परिवार में किसी आयोजन या मिलने-जुलने से पुरानी दूरी कम हो सकती है। प्रेम संबंध में छोटे-छोटे ध्यान, जैसे समय पर जवाब देना या हालचाल पूछना, बड़ा असर दिखाएंगे। अगर किसी बात पर मन खट्टा हुआ है, तो उसे लंबा न खींचें। शांत बातचीत से बात संभल जाएगी।

मेष राशि का करियर राशिफल

कामकाज के मामले में यह दिन उपयोगी और भरोसा बढ़ाने वाला है। जो लोग नौकरी में हैं, वे अपने काम को आत्मविश्वास से पूरा कर पाएंगे। लंबित फाइल, रिपोर्ट, डाटा, दस्तावेज या टीम के साथ तालमेल वाले काम आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत दिखेगी और उसकी सराहना भी मिल सकती है। छात्रों के लिए यह समय पढ़ाई को व्यवस्थित करने का है। रटने से ज्यादा समझकर पढ़ना बेहतर रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा, प्रैक्टिकल विषय, खेल या कौशल आधारित क्षेत्रों में प्रगति के संकेत हैं। व्यापारियों के लिए दूर के संपर्क, नए ऑर्डर या विस्तार की योजना बन सकती है, लेकिन जल्दबाजी में वादा न करें। जो कहें, उसे निभाने लायक रखें। यही आपकी छवि मजबूत करेगा।

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मेष राशि का आर्थिक राशिफल

पैसों के मामले में संतुलित सोच लाभ देगी। रोजमर्रा के खर्च, काम से जुड़ी छोटी लागत या घर की जरूरतों पर पैसा जा सकता है। यह खर्च व्यर्थ नहीं होगा, अगर पहले से हिसाब साफ रखा जाए। किसी लाभ की संभावना दोस्तों, नेटवर्क या पुराने संपर्कों से बन सकती है, लेकिन बहुत बड़े नतीजे की उम्मीद बांधना ठीक नहीं। बजट बनाकर चलेंगे तो मन भी हल्का रहेगा। अगर कोई खरीदारी करनी हो, तो उपयोगिता पहले देखें, दिखावे को बाद में रखें। उधार देने या लेने में शर्तें साफ रखें।

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मेष राशि का स्वास्थ्य राशिफल

ऊर्जा ठीक रहेगी, पर शरीर पर काम का दबाव जल्दी महसूस हो सकता है। नींद कम होने, समय पर खाना न खाने या लगातार बैठे रहने से थकान बढ़ सकती है। हल्की स्ट्रेचिंग, पानी और समय पर भोजन आपके लिए साधारण लेकिन असरदार उपाय रहेंगे। मन में कामों की सूची घूमती रहे तो छोटे ब्रेक लें। पुराने तनाव को दबाने के बजाय लिखकर या किसी भरोसेमंद व्यक्ति से कहकर हल्का करना बेहतर रहेगा।

आज की सलाह

काम बांटकर चलें और छोटी बातों पर खुद पर अतिरिक्त दबाव न बनाएं।

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Anita Baranwal

लेखक के बारे में

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अनिता बरनवाल: वैदिक ज्ञान, परामर्श और संस्थागत नेतृत्व का सशक्त नाम
अनिता बरनवाल देश की प्रतिष्ठित वैदिक ज्योतिषी, वास्तु विशेषज्ञ, शिक्षिका और आध्यात्मिक परामर्शदाता हैं। वे एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक हैं। वर्ष 2007 में आरंभ हुई उनकी ज्योतिषीय यात्रा व्यक्तिगत परामर्श और अध्यापन से आगे बढ़कर एक अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक परामर्श संस्थान के निर्माण तक पहुंची है। देश के अनेकानेक प्रतिष्ठित ज्योतिषी अनिता बरनवाल जी से अपने पारिवारिक मसलों, विशेषकर बच्चों के विवाह के बारे में, व्यक्तिगत सलाह लेते रहते हैं।

अनुभव एवं कार्यक्षेत्र
वर्ष 2005 से वैदिक ज्योतिष और आध्यात्मिक परामर्श में सक्रिय
एस्ट्रो देवम् प्राइवेट लिमिटेड की संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक
उत्तराखंड विश्वविद्यालय से ज्योतिष में स्नातकोत्तर उपाधि (एमए एस्ट्रोलॉजी )
‘ज्योतिष विशारद’ एवं ‘हस्तरेखा विशारद’
ICAS द्वारा ज्योतिष अध्यापन एवं शोध के लिए ‘ज्योतिष वाचस्पति’
ज्योतिष अध्यापन एवं प्रशिक्षण का दो दशकों से अधिक का अनुभव
राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में शोध पत्रों की प्रस्तुति
भारत सहित 100 से अधिक देशों में क्लाइंट्स
निजी, पारिवारिक, वैवाहिक और कॉरपोरेट परामर्श
मीडिया एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ज्योतिषीय विश्लेषण
राष्ट्रिय समाचार पत्रों के संपादकीय पृष्ठ पर लेख प्रकाशित
चुनाव, मौसम, मानसून, युद्ध, फिल्म जगत, प्रमुख व्यक्तियों और व्यावसायिक संस्थानों से संबंधित विषयों पर सटीक भविष्यवाणियां

प्रमुख सम्मान
वैदिक ज्ञान के संरक्षण, नैतिक आध्यात्मिक परामर्श और एक वैश्विक संस्थान के निर्माण में योगदान के लिए ‘वर्ष की महिला उद्यमी’—इंटरनेशनल वुमन अवॉर्ड्स 2026
टॉप वुमन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर—2022 - ग्रेट कंपनीज और थिंक टैंक डीबीसी
ज्योतिष वाचस्पति सहित विभिन्न ज्योतिषीय उपाधियां
एक्सीलेंसी आइक्निक अवार्ड 2025 में ‘भारत की सर्वश्रेष्ठ ज्योतिषी’ अवॉर्ड
विभिन्न राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों और संस्थाओं द्वारा सम्मान

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