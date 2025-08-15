Aries Horoscope Today 16 August 2025 aaj ka mesh rashi ka rashifal daily future predictions मेष राशिफल 16 अगस्त : दिन रहेगा मिलाजुला, पार्टनर से हो सकता है वाद-विवाद, पढ़ें विस्तृत राशिफल, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
मेष राशिफल 16 अगस्त : दिन रहेगा मिलाजुला, पार्टनर से हो सकता है वाद-विवाद, पढ़ें विस्तृत राशिफल

Aaj ka Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 16 August 2025 : राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है। मेष राशि वालों के लिए अच्छा दिन मिलाजुला रहने वाला है।

Yogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, डॉ. जे.एन. पांडेयFri, 15 Aug 2025 09:16 PM
Aries Horoscope Today 16 August 2025, Aaj ka Mesh Rashifal मेष राशिफल: रिलेशनशिप की समस्याओं को संभलकर ही सुलझाएं। कार्यक्षेत्र में चुनौतियों को अपनी मेहनत के साथ निपटाएं। आज धन से संबंधित भी ऐसी कोई समस्या नहीं रहेगी। अगर कोई आर्थिक समस्या होती है तो उसे धैर्य से सुलझाएं। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

लव राशिफल- छोटी समस्याओं को बड़ा होने से पहले ही रोक लें। प्रेमी के साथ विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है। इन मतेभेदों को दिन खत्म होने से पहले ही सुलझा लें। प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में समस्याओं को दूर करने के लिए आप परिवार या दोस्तों की मदद ले सकते हैं। प्राइवेसी की कमी की वजह से कुछ रिश्तों में खटास आ सकती है। जिससे दिन का दूसरा भाग हंगामे से भरा हो सकता है। सिंगल महिला जातकों को किसी प्रोग्राम के दौरान प्रपोजल मिल सकता है।

करियर राशिफल- आपके काम के प्रति लगन से आप प्रोफेशनल मुद्दों को आसानी से निपटा लेंगे। खासर सीनियर लोगों से चल रहे विवाद आसानी से दूर हो जाएंगे। कोई साथी आज काम को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। जो लोग मशीन या स्पेर पार्ट्स से संबंधित कार्यों में हैं उन्हें आज अधिक कार्य करना पड़ सकता है। दिन का पहला भाग नए प्रोजेक्ट को लॅान्च करने या नए असाइनमेंट को लेने के लिए अच्छा है। अगर कंपनी आपको कोई नया टास्क दे रही है तो इस बात को समझे कि आपकी प्रोफाइल मजूबत हो रही है। बिजनेसमैन पार्टनरशिप को लेकर थोड़ा सावधान रहें। हालांकि कुछ प्रमोटर्स बिजनेस बढ़ाने के लिए फंड्स जुटाने में सफल होंगे।

आर्थिक राशिफल- आज कुछ आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। हालांकि इससे आपकी दिनचर्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॅाक मार्केट में निवेश करने के लिए आपको धन जुटाने में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जिस प्रॅापर्टी को आप काफी समय से बेचना चाह रहे थे, उसका आज सौदा हो सकता है। किसी दोस्त से चले आ रही है धन संबंधित मामले को भी आप आज निपटा सकते हैं। ट्रेडर्स का आज अपने पार्टनर से वाद-विवाद हो सकता है, जिससे भविष्य के बिजनेस प्लान पर असर पड़ सकता है

स्वास्थ्य राशिफल- आज अच्छे से हेल्थ चेकअप करवा लें। कुछ स्वास्थ्य सबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जिससे दैनिक जीवन प्रभावित हो सकता है। सांस संबंधित या दिल से संबंधित कोई समस्या हो सकती है। जंक फूड का सेवन न करें और कोल्ड ड्रिंक्स की जगह पर फ्रेश जूस पिएं। दोपहिया वाहन चलाते समय सावधान रहें। दांतों से संबंधित समस्या भी आज हो सकती है।

मेष राशि के गुण-

ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट-

स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

डॉ. जे.एन. पांडेय

वैदिक ज्योतिष एवं वास्तुविशेषज्ञ

ई-मेल: djnpandey@gmail.com

फोन: 91-9811107060 (केवल व्हाट्सएप)